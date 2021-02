eToro – Piețe | Acțiuni: Industria croazierelor | Cripto: Bitcoin

Camera de Comerț a SUA a publicat un raport care avertizează cu privire la pierderile masive pe care le-ar suferi companiile americane dacă ar reduce investițiile în China sau din cauza taxelor vamale introduse pentru schimburile comerciale. Economia SUA ar suporta o pierdere de până la 500 de miliarde de dolari în cazul în care companiile americane ar reduce cu 50% investițiile străine directe în China. Aplicarea unei taxe vamale de 25% pentru toate schimburile comerciale bilaterale ar reduce PIB-ul SUA cu 190 miliarde de dolari anual până în 2025. Acest lucru ar afecta puternic potențialul de câștig al companiilor americane.

Între timp, consumatorii chinezi și-au luat rămas bun de la Anul Șobolanului și și-au deschis portofelele în vacanța de Anul Nou Chinezesc. Consumul de bunuri și servicii, inclusiv mersul la restaurante și filme, a revenit puternic după criza care a afectat festivalul din 2020, când economia a fost sub stăpânirea Covid-19.

Anul Boului a început puternic cu creșterea acțiunilor chinezești joi, după redeschiderea bursei. Investitorii sunt optimiști, asteptându-se la creșteri determinate de câștigurile corporative puternice, lichiditatea suficientă din sistemul financiar al Chinei și costurile reduse pentru împrumuturi.

Întorcându-ne la SUA, valul de frig puternic din Texas a provocat întreruperi masive de curent și o scurtă creștere a prețurilor petrolului, care a atins un maxim de 65 de dolari înainte de a scădea ușor. Tabloul macro se complică pe fondul așteptărilor de reapariție a inflației, după ce un raport negativ privind locurile de muncă a declanșat comentarii din partea lui Yellen privind nevoia unui stimulent maximal. Săptămâna trecută, randamentul obligațiunilor de trezorerie de 10 ani a crescut la cel mai înalt nivel într-un an pe măsură ce investitorii au început să evalueze urmările impactului economic al pachetului de măsuri de stimulare economică totalizând 1,9 trilioane de dolari. Acest lucru va exercita presiuni asupra obligațiunilor și valutelor de pe piețele emergente.

ACȚIUNI: Industria croazierelor – A scăpat de furtună?

Investitorii speră că distribuirea cu succes a vaccinurilor va ajuta la relansarea industriei croazierelor. Mai multe companii de croazieră raportează săptămâna aceasta și se așteaptă ca rezultatele să fie rele, din cauza pandemiei.

Royal Caribbean (RLC) a raportează astăzi. Acțiunile companiei au fost printre cele mai afectate de pandemie. Prețul acțiunilor a scăzut cu 44% anul trecut, lucru perceput ca aproape o victorie, având în vedere că acțiunile au scăzut cu 83% la jumătatea lunii martie 2020. Creșterea ușoară a prețului se datorează probabil ratei crescute de vaccinare din Statele Unite și din alte câteva țări occidentale. Competitorul Norwegian Cruise Lines tocmai și-a extins suspendarea croazierelor până la 31 mai, cu o lună mai mult decât Royal Caribbean și Carnival. Analiștii se așteaptă ca Royal Caribbean să înregistreze o pierdere trimestrială pe acțiune (- 5,20 de dolari), comparativ cu un profit (1,42 de dolari) în același trimestru anul trecut.

Norwegian Cruise Line (NCLH), companie ce își va anunța rezultatele joi (25/02), a asistat la prăbușirea acțiunilor sale în 2020, acestea pierzându-și mai mult de jumătate din valoare. Deși valoarea acestora s-a apreciat mai târziu în 2020, pe măsură ce vaccinurile COVID-19 au început să apară, acțiunile s-au tranzacționat la mai puțin în 2021. Compania și-a suspendat toate călătoriile sub brandurile Norwegian, Oceania și Regent Seven Seas până la sfârșitul lui mai 2021, cu o lună mai mult decât au anunțat anterior. Se pare că există un flux nesfârșit de amânări. Wall Street va căuta pozitivitatea și claritatea de la NCLH în ceea ce privește perspectivele sale. Zacks Consensus Estimate preconizează vânzări nete de 9,82 milioane dolari, în scădere cu 99,34% față de anul anterior, iar EPS se așteaptă să scadă cu 416,44% la – 2,31 de dolari, comparativ cu anul trecut. Cu toate acestea, pentru clienții individuali care caută chilipiruri rezultatele slabe actuale ar putea reprezenta o oportunitate de cumpărare pentru investiții pe termen lung.

În timp ce acțiunile industriei croazierelor sunt listate, prețurile acțiunilor industriei de ospitalitate și agrement cresc

În cazul Dominos Pizza (DPZ), care raportează joi (25/02), am văzut cum prețul acțiunilor sale a crescut cu 32% în 2020, din cauza lockdown-urilor globale care au sporit cererea pentru modelul său de livrare. Compania consideră că există potențial pentru deschiderea mai multor puncte de desfacere pe piețele de top. Papa John’s International (PZZA) raportează, de asemenea, joi (25/02). Prețul acțiunilor sale a crescut cu 51% în ultimul an datorită veniturilor puternice și creșterii profitului operațional. Vom urmări îndrumările pentru noul an fiscal pentru ambele companii pentru a vedea cum vor reacționa investitorii.

Booking Holdings (BKNG), cea mai valoroasă agenție de turism online din lume, cu mărci precum Booking.com, KAYAK, priceline.com etc., își raportează rezultatele miercuri (24/02). În pofida unei scăderi accentuate a vânzărilor în timpul pandemiei, prețul acțiunilor s-a menținut în mod surprinzător în ultimul an, iar investitorii par să ia în calcul o redresare a economiei. Rezultatele slabe ar putea face ca unii investitori să-și vândă acțiunile, ceea ce poate aduce oportunități de cumpărare avantajoase.

CRIPTO

Simon Peters, analist în domeniul criptoactivelor al platformei de investiții eToro:

Piața Bitcoin ajunge la 1 trilion de dolari, în ciuda detractorilor

„Bitcoin atingând o valoare de piață de 1 trilion de dolari este un moment foarte important pentru industrie. În ciuda faptului că a fost criticat chiar săptămâna trecută, când a fost caracterizat ca un „balon” care așteaptă să explodeze și un „spectacol economic”, bitcoin dovedește din nou că detractorii săi au greșit și doboară un alt record. Reperul de astăzi demonstrează puterea crescândă a bitcoinului, deoarece pare să perturbe peisajul financiar tradițional.

Trebuie spus că s-a înregistrat un adevărat moment de cotitură pentru activul cripto – cu sprijinul Tesla, Mastercard și BNY Mellon – și că încrederea de care se bucură continuă să stimuleze piața. Pentru investitori, este un moment interesant, în special pentru investitorii pe termen lung, care vor avea o creștere de 60% chiar în această lună.

Există semne de avertizare că ar putea exista o corecție a pieței la orizont, dar între timp, nimic nu pare sa stea în calea traiectoriei ascendente a bitcoinului.

Bitcoin a atins încă un record, săptămâna aceasta trecând de pragul de 50.000 de dolari, tranzacționându-se la un maxim istoric de peste 58.000 de dolari pe eToro. După ce a crescut duminică la peste 58.000 de dolari, în această dimineață se tranzacționa la 55.800 de dolari (la ora 09:15).”

Ionuț Paulenco, analistul de piață pentru România al eToro, vă oferă comentariul său săptămânal privind ultimele evenimente de pe piețele financiare. Lucrând la eToro și discutând zilnic cu clienții români, Ionuț aduce o experiență de peste 7 ani în industria financiară, specializându-se în diversificarea portofoliilor și în acțiuni.

