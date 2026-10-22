România a alocat dobânzilor 50,63 miliarde de lei în intervalul ianuarie-septembrie 2026. Creșterea acestor plăți față de perioada corespunzătoare din 2025 a depășit de 2,35 ori economiile obținute prin reducerea cheltuielilor de personal ale statului.

„Creșterea de 10,69 miliarde de lei, de aproape 27% într-un singur an, este mai mare decât toată economia făcută de stat la cheltuielile de personal. Acestea au scăzut în aceeași perioadă cu 4,54 miliarde de lei. Cu alte cuvinte, efortul de austeritate din administrație a fost înghițit de două ori de costul datoriei”, a declarat Adrian Negrescu, analist, pentru «Adevărul».

Datele Ministerului Finanțelor despre execuția bugetară plasează dobânzile la echivalentul a 2,5% din produsul intern brut (PIB). Pentru cele 273 de zile analizate, media zilnică a plăților a fost de 185,5 milioane de lei.

Cheltuielile salariale ale administrației au însumat 122,14 miliarde de lei. Ministerul Finanțelor pune reducerea lor pe seama restrângerii unor sporuri acordate anumitor categorii de bugetari și a măsurilor care au limitat cheltuielile cu salariile.

Dobânzile consumă resurse comparabile cu alocările pentru alte cheltuieli

Încasările bugetare din primele nouă luni ale anului au totalizat 522,07 miliarde de lei, în creștere anuală cu 11,8%. Dobânzile au absorbit echivalentul a aproximativ 9,7% din aceste venituri.

Raportată la cheltuielile de personal din același interval, factura dobânzilor reprezintă aproximativ 41,5%. Numai suplimentul plătit pentru dobânzi față de anul anterior depășește întreaga sumă destinată subvențiilor, care a fost de 9,53 miliarde de lei.

„Dobânzile sunt cheltuieli obligatorii: nu pot fi amânate, negociate sau tăiate la rectificare. Când costul datoriei crește, banii trebuie luați de undeva, iar primele tăiate sunt de regulă cheltuielile pe care statul le poate amâna: investițiile, dotările spitalelor și școlilor, reparațiile, programele noi”, a explicat Adrian Negrescu.

Investițiile au crescut, cu sprijinul finanțării europene

Pentru investiții publice s-au cheltuit 107,77 miliarde de lei în ianuarie-septembrie 2026, comparativ cu 82,62 miliarde de lei în intervalul corespunzător al anului precedent. Valoarea dobânzilor a echivalat cu aproximativ 47% din aceste investiții.

Finanțarea europeană a susținut 70,68% din plățile pentru investiții. Această pondere reunește trei componente:

Fonduri externe nerambursabile pentru proiectele din cadrul financiar 2021-2027.

Asistență financiară nerambursabilă acordată prin PNRR.

Finanțare din componenta de împrumut a PNRR.

Deficitul s-a redus, dar cheltuielile totale au continuat să crească

Bugetul general consolidat, care reunește veniturile și cheltuielile bugetelor publice, a înregistrat un deficit de 78,52 miliarde de lei după nouă luni din 2026. Acesta reprezintă 3,82% din PIB, față de 102,47 miliarde de lei și 5,35% din PIB în perioada similară din 2025. Reducerea ponderii deficitului a fost de 1,53 puncte procentuale.

Cheltuielile totale au însumat 600,59 miliarde de lei. Avansul anual a fost de 5,5% în termeni nominali, adică fără ajustarea cu evoluția prețurilor.

„Dacă nu reducem deficitul în mod credibil, în câțiva ani riscăm ca dobânzile să depășească bugetul educației sau al sănătății”, a avertizat analistul.

Reducerea deficitului poate micșora suma pe care statul trebuie să o împrumute. Condițiile de finanțare influențează, la rândul lor, plățile care vor reveni bugetului în perioadele următoare.

„Soluția nu este oprirea împrumuturilor, ci reducerea deficitului fără tăierea investițiilor și câștigarea încrederii piețelor prin predictibilitate fiscală. O Românie credibilă se împrumută mai ieftin. Fiecare punct procentual câștigat la dobândă înseamnă miliarde de lei care pot rămâne în sănătate, educație și infrastructură”, a adăugat el.