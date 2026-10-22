Tribunalul Districtual de Stat din New Mexico a obligat miercuri, 21 octombrie 2026, compania Meta să achite statului 25 de miliarde de dolari, după verdictul unui juriu privind inducerea în eroare a utilizatorilor Facebook în privința datelor personale. Sancțiunea este cea mai mare aplicată până acum companiei.

Verdictul din septembrie a stabilit peste 43 de milioane de încălcări ale legislației locale pentru protecția consumatorilor. Acestea priveau afirmațiile publice înșelătoare ale companiei despre felul în care administra informațiile personale.

În motivarea deciziei, Francis J. Mathew, judecător la Tribunalul Districtual de Stat, a considerat conduita intenționată: directorii le-au oferit utilizatorilor, în mod repetat, explicații înșelătoare despre cum funcționează platforma.

„Facebook le-a promis utilizatorilor că ei (utilizatorii) își controlează datele. Acest lucru a fost fals”, a scris Francis J. Mathew în decizie.

Observator News relatează că penalitatea stabilită pentru fiecare încălcare era de 5.000 de dolari, iar judecătorul a redus suma rezultată la cuantumul final impus companiei.

Procurorul general al statului New Mexico, Raúl Torrez, a declarat într-o conferință de presă că sancțiunea avertizează companiile de tehnologie că statul le va cere să răspundă pentru faptele lor.

Directorul unei organizații nonprofit care susține reguli mai stricte pentru corporații a descris suma drept: „o picătură într-o mare pentru Meta”, adăugând că decizia arată dorința oamenilor de a vedea companiile trase la răspundere.

Colectarea datelor printr-un test de personalitate a declanșat cazul

Acțiunea în instanță a urmat colectării de informații Facebook de către Cambridge Analytica, firmă de consultanță politică. Datele au fost folosite pentru publicitate politică direcționată în campania electorală din 2016.

Potrivit France 24, aplicația de personalitate thisisyourdigitallife fusese instalată de aproximativ 270.000 de persoane, dar prelua și informații despre prietenii acestora. Numărul utilizatorilor Facebook atinși de colectare a ajuns astfel la aproximativ 87 de milioane, la nivel mondial.

Facebook aflase în decembrie 2015 că informațiile ajunseseră la Cambridge Analytica. Compania a făcut public episodul abia în 2018, după intervenția unei persoane care a dezvăluit practicile firmei.

În procesul din New Mexico, jurații au constatat că faptele au afectat întreaga populație a statului, de peste 2,1 milioane de locuitori.

Litigiile privind copiii au produs obligații financiare separate

Meta a acceptat în august o înțelegere de 18 miliarde de dolari cu aproape toate statele și teritoriile, exceptând New Mexico și Florida. Acordul privea dependența adolescenților de rețelele sociale și protecția copiilor, inclusiv funcțiile dezvoltate pentru a menține atenția tinerilor. New Mexico a preferat să continue separat acțiunea împotriva companiei.

Obligațiile din acel acord și dintr-un alt proces al statului privind prejudiciile aduse copiilor sunt distincte de sancțiunea pentru declarațiile despre datele personale:

În martie, un juriu din New Mexico a stabilit penalități de 375 de milioane de dolari, considerând Meta răspunzătoare pentru expunerea copiilor la persoane care îi puteau exploata și pentru alte prejudicii.

În august, un judecător a impus modificări ale produselor și încă 567 de milioane de dolari, destinate tratamentului și prevenirii prejudiciilor provocate de Facebook și Instagram.

Înțelegerea multistatală din aceeași lună a închis procesul privind dependența adolescenților și a inclus măsuri suplimentare pentru siguranța copiilor pe cele două platforme.

Meta anunță că va contesta decizia

Compania a caracterizat cazul drept o taxare a exprimării și a susținut, într-un comunicat, că hotărârea face aproape imposibilă desfășurarea activității sale în New Mexico.

Poziția continuă contestarea verdictului din septembrie, când un reprezentant Meta respinsese concluziile juriului și afirmase că firma va continua să se apere împotriva încercărilor de a-i prezenta denaturat activitatea.

Meta a anunțat că va ataca hotărârea și s-a declarat încrezătoare că va câștiga în apel.