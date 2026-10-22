Persoanele fizice pot primi prin Rabla 2026 un ajutor de până la 18.500 de lei pentru cumpărarea unei mașini noi, însă accesul la finanțare depinde de fondurile alocate categoriei alese. Programul permite casarea unui automobil vechi și utilizarea unui ecotichet la achiziție, cu valori diferite în funcție de propulsie.

Bugetul poate închide înscrierile înaintea termenului calendaristic

Înscrierile au început la 20 iulie 2026, ora 10:00. Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a stabilit închiderea sesiunii la 31 decembrie 2026, ora 23:59, cu o condiție: fondurile să nu fie consumate mai devreme.

Alocarea de 120 de milioane de lei destinată categoriei care include automobilele electrice s-a epuizat la 30 iulie, după numai 10 zile. Au fost depuse 6.724 de dosare, potrivit datelor AFM. Pentru această categorie, termenul din decembrie nu a însemnat disponibilitatea finanțării până la finalul anului.

Cererea se depune online, în aplicația informatică a instituției. Condițiile de participare, documentele cerute și etapele înscrierii sunt publicate în ghidul de finanțare de pe pagina oficială AFM. Alegerea categoriei de vehicul trebuie făcută ținând cont atât de valoarea tichetului, cât și de alocarea corespunzătoare.

Motorizarea stabilește valoarea ajutorului și plafonul mașinii

Ecotichetele din sesiunea 2026 sunt împărțite în patru trepte. Pentru automobile există și limite ale prețului de achiziție, care includ taxa pe valoarea adăugată:

Pentru automobile exclusiv electrice sau care folosesc o pilă de combustie cu hidrogen, ecotichetul este de 18.500 de lei, iar prețul maxim este de 70.000 de euro. La mașinile 100% electrice, sprijinul a scăzut față de valoarea anterioară de 37.000 de lei.

Pentru automobile plug-in hibrid, ajutorul este de 15.000 de lei, cu un plafon de achiziție de 70.000 de euro. Aceeași valoare a ecotichetului se acordă pentru motociclete electrice.

Pentru automobile hibride fără plug-in, finanțarea este de 12.000 de lei, iar limita de preț este de 60.000 de euro, potrivit paginii Financer.

Pentru automobile cu motor termic, inclusiv variantele pe GPL/GNC, ecotichetul este de 10.000 de lei, cu un preț maxim de 60.000 de euro. Pentru motociclete, sprijinul are aceeași valoare.

Autovehiculele alimentate cu motorină sunt excluse de la finanțare. Această restricție este precizată expres în comunicatul AFM și se aplică inclusiv atunci când prețul mașinii se încadrează în plafon.

Reducerea tichetului pentru automobilele integral electrice a fost anunțată de ministrul Mediului, Diana Buzoianu, la 22 mai. Valoarea folosită pentru planificarea achiziției în sesiunea 2026 este cea redusă.

Fondurile sunt separate pe categorii de vehicule

Bugetul pentru persoane fizice este cu 100 de milioane de lei peste cel din 2025. Împărțirea anunțată de AFM cuprinde trei alocări:

165.000.000 de lei pentru automobile termice, inclusiv GPL/GNC, și pentru hibride.

120.000.000 de lei pentru automobile plug-in hibrid, electrice și pentru cele cu pilă de combustie cu hidrogen.

15.000.000 de lei pentru motociclete convenționale și electrice.

Despre finanțarea sesiunii, Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu, a declarat în comunicatul instituției: „În acest an, am alocat un buget de 300 de milioane de lei pentru Programul Rabla Auto destinat persoanelor fizice, un buget mai mare decât cel de anul trecut. Vrem să venim în sprijinul românilor care doresc să își schimbe mașinile vechi și poluante cu autovehicule noi, mai eficiente și mai puțin poluante. Continuăm astfel procesul de înnoire a parcului auto național și susținem achiziția de vehicule electrice și hibride, dar și a autovehiculelor cu motorizare termică, inclusiv GPL/GNC, pentru a oferi beneficiarilor posibilitatea de a alege soluția potrivită, contribuind în același timp la reducerea impactului asupra mediului și la un aer mai curat.”

Țara de fabricație nu limitează eligibilitatea în 2026

Criteriul geografic pregătit pentru această ediție a fost amânat. În sesiunea 2026, ecotichetul poate fi utilizat indiferent de țara în care este produs automobilul. Dacia Spring, fabricată până acum în China, rămâne astfel eligibilă din perspectiva originii.

Propunerea inițială, pusă în dezbatere la 10 iunie 2026, permitea finanțarea automobilelor produse în Uniunea Europeană, Marea Britanie, Turcia sau Maroc. Ar fi exclus vehiculele fabricate în China, Statele Unite și Coreea de Sud.

Ministerul Mediului a retras criteriul pentru ediția curentă la 6 iulie 2026, amânându-l pentru 2027. Comisia Europeană semnalase necesitatea unor proceduri suplimentare la nivel european, care ar fi întârziat deschiderea programului cu minimum trei luni.

Potrivit Mediafax, pentru 2027, intenția Guvernului este ca finanțarea să fie rezervată mașinilor fabricate în Uniunea Europeană. Aplicarea acestei condiții ar scoate din program modelele produse în afara Uniunii, inclusiv Spring în configurația de producție din China.

Schimbarea propusă face parte din sprijinul destinat industriei auto în tranziția către propulsia electrică. Guvernul promite și reluarea achizițiilor publice de mijloace de transport, reprezentarea intereselor sectorului la Bruxelles și accesul companiilor la schemele pentru industriile cu consum mare de energie.