Un an de pandemie pentru medicii de familie

Se împlinește un an de pandemie în România, an în care medicii de familie au fost zi de zi pe baricade alături de pacienții lor, în focare sau împiedicând apariția focarelor, îngrijind pacienții cu afecțiuni acute sau cronice, îngrijind nou-născuții, gravidele și vârstnicii deopotrivă. Un an greu, cu riscuri mari, în care guvernanții au preferat, de cele mai multe ori, să uite de medicii de familie, baza oricărui sistem sanitar.

Am transmis semnale de alarmă înainte de declararea pandemiei în România și am continuat pe tot parcursul acesteia: riscurile care există, disfuncționalitățile existente, nevoile medicilor pentru a se proteja și a-și proteja pacienții. Am intervenit atunci când erau luate măsuri aberante, fără niciun folos pentru sistemul sanitar, care creșteau riscul de infectare a populației (folosirea cardului de asigurat, avizele epidemiologice la început de an, adeverințele pentru sport, etc).

Am adus amendamente la reglementări legislative făcute cu superficialitate, parcă anume să pună în încurcătură populația (de exemplu modificările OUG nr. 158/2005, tot ce a urmat începând cu ORD 414/12.03.2020, etc.) (https://snmf.ro/noutati/toate-stirile/)

Am monitorizat pacienții suspecți sau infectați cu SARS-CoV 2 la domiciliu, am făcut și facem în continuare programări pentru vaccinarea împotriva COVID-19, chiar dacă putem face asta doar noaptea, pentru că doar atunci ai șanse să găsești locuri libere pentru pacienții care au boli și nu fac parte din categorii privilegiate cu acces direct pentru programarea la vaccinare

Noi suntem medicii oamenilor de rând, care nu beneficiază de regim special.

Care este rezultatul unui an de luptă cu virusul ucigaș, dar și cu autoritățile cu ochelari de cal? Sute de victime între medicii de familie și membrii familiilor lor, personal medical și nemedical din cabinetele de medicină de familie epuizat de muncă și luptă, dezamăgit de lipsa de interes a autorităților.

Noi nu am beneficiat de resurse suplimentare pentru procurarea materialelor de protecție, nici chiar cei care munceau în plin focar. Nu am beneficiat nici de stimulent de risc, pentru că, atunci când au redactat documentul, „le-a scăpat din vedere” categoria noastră și nici nu au corectat până acum această eroare.

Avem o ordonanță pentru monitorizarea pacienților COVID-19 utilă doar pentru a pedepsi medicii, care și ea așteaptă sa fie corectată. Mai mult, a trecut o lună de la începerea campaniei de vaccinare și încă nu există contractele pentru cei care fac programări la vaccinare.

În 14.12.2020, am transmis în spațiul public „Apel către decidenți” (https://snmf.ro/2020/12/14/apel-catre-viitorii-decidenti/). Am reiterat problemele cu care ne confruntăm, disfuncționalitățile și inechitățile din sistem. Nu s-a produs nici o schimbare în atitudine. Suntem în continuare desconsiderați, neglijați și mințiți.

Suntem în fața celui de-al treilea val al pandemiei. Avem nevoie de soluții reale pentru prevenirea unei noi catastrofe:

– luarea măsurilor cu adevărat necesare pentru asigurarea funcționării sistemului sanitar și eliminarea celor luate din necunoașterea acestui sistem (am semnalat aceste măsuri și le vom mai semnala);

– asigurarea de materiale de protecție pentru cabinetele medicilor de familie;

– corectarea discriminării realizate prin neacordarea stimulentului de risc medicilor de familie;

– asigurarea funcționării ambulatoriilor de specialitate și a secțiilor de spital pentru pacienți non-COVID;

– contracte încheiate la timp, redactate în spiritul încrederii reciproce, bazate pe modul real de desfășurare a activităților și în folosul pacienților;

– consultări periodice între autorități și medicii de familie.

Respectarea promisiunilor din campania electorală, cuprinse și în programul de guvernare, reprezintă o obligație morală pentru orice conducator și în special pentru cei ai sistemului de sănătate. Ocuparea unor astfel de funcții presupune eforturi pentru binele tuturor, pacienți si profesioniști, deopotrivă, precum și cunoașterea importanței fiecărei specialități medicale în funcționarea optimă a sistemului sanitar.

Stimați conducători, Medicina de familie funcționează independent de marginalizarea decidenților, este dedicată tuturor, este alături de fiecare cetățean.

Nimeni nu poate schimba aceasta evidență, întreaga populație are nevoie de medicii de familie și se bazează pe aceștia.