Un start-up care depășește 395.000 lei cifră de afaceri devine plătitor de taxă pe valoarea adăugată (TVA), iar această obligație trebuie inclusă în evaluarea programului de facturare și contabilitate. Selecția pornește de la operațiunile firmei: evidența facturilor, cotele aplicabile și declarațiile pe care antreprenorul și contabilul trebuie să le pregătească.

Prima verificare privește regimul fiscal: o microîntreprindere înregistrată în scopuri de TVA depune și formularul D300. Plafonul pentru această înregistrare este exprimat în lei; el trebuie urmărit separat de limita în euro pentru încadrarea la impozitul micro.

Evaluarea programului începe cu facturile și decontul TVA

Înaintea alegerii unei soluții, antreprenorul și contabilul trebuie să stabilească dacă aceasta poate susține evidența operațiunilor la cotele relevante firmei și pregătirea datelor necesare declarării. Funcțiile, integrarea și costurile produselor se compară separat, după stabilirea acestor cerințe fiscale.

Decontul precompletat RO e-TVA este întocmit de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), folosind informații din sistemele fiscale digitale. Documentul ajunge la contribuabili pentru verificarea și completarea datelor.

Informațiile din RO e-SAF-T, RO e-Transport, RO e-Factura și RO e-Case de marcat se alătură declarațiilor privind tranzacțiile intracomunitare și datelor Autorității Vamale Române în alcătuirea decontului.

Potrivit Digi24, vineri, 13 martie 2026, ANAF a propus actualizarea decontului precompletat, astfel încât structura sa să corespundă formularului 300. Proiectul privea anexa Ordinului nr. 3775/2024. La acea dată, documentul era în consultare publică, adoptarea și publicarea în Monitorul Oficial fiind etapele următoare.

Formularul 300 fusese deja adaptat printr-un ordin din 2025. Intrarea în vigoare a proiectului urma să alinieze și decontul precompletat la structura actualizată folosită pentru declararea taxei.

Cotele diferite trebuie urmărite după perioada operațiunilor

Legea nr. 141/2025 a schimbat cotele începând cu 1 august 2025: nivelul standard a urcat la 21%, de la 19%, iar pentru anumite categorii de bunuri și servicii a fost stabilită cota redusă de 11%.

Adaptarea formularului 300 a inclus trei categorii de rânduri: cele pentru operațiunile cu vechile cote, de 19%, 9% și 5%; cele pentru nivelurile noi, de 21% și 11%; și poziția distinctă aferentă cotei tranzitorii de 9% pentru locuințe livrate persoanelor fizice.

Separarea era necesară firmelor cu raportare trimestrială, semestrială sau anuală, deoarece aceeași perioadă fiscală putea cuprinde operațiuni efectuate înainte și după schimbare. ANAF indica eliminarea rândurilor aferente cotelor vechi începând cu prima perioadă fiscală din 2026, când păstrarea lor nu mai era necesară.

Pentru anumite livrări imobiliare, regimul tranzitoriu permitea utilizarea cotei de 9% până la 31 iulie 2026. Erau vizate locuințele livrate persoanelor fizice și clădirile, împreună cu terenul aferent, livrate primăriilor. Aplicarea depindea de îndeplinirea condițiilor legale, între care contractul încheiat și avansul achitat anterior datei de 1 august 2025.

Regimul micro cere verificarea veniturilor și a structurii firmei

Pentru 2026, limita veniturilor anuale care permite încadrarea ca microîntreprindere este de 100.000 EUR, față de 250.000 EUR în 2025. Echivalentul se determină folosind cursul Băncii Naționale a României din ultima zi a anului precedent.

Potrivit ghidului fiscal publicat de Bono, verificarea eligibilității cuprinde șase condiții:

Veniturile anului anterior trebuie să fie sub plafon. Dacă un asociat deține peste 25% atât în firmă, cât și în altă societate românească, sau are o persoană fizică autorizată, veniturile se cumulează în condițiile aplicabile întreprinderilor legate.

Capitalul nu poate fi deținut de stat sau de unități administrativ-teritoriale.

Societatea nu trebuie să se afle în dizolvare urmată de lichidare, înregistrată la registrul comerțului ori la instanțe.

Este necesar un salariat cu normă întreagă sau un administrator plătit prin mandat. Mai multe contracte cu timp parțial pot îndeplini condiția dacă, însumate, reprezintă o normă întreagă. Remunerația administratorului trebuie să atingă cel puțin salariul minim brut, de 4.325 lei lunar începând cu 1 iulie 2026, cu contribuțiile și impozitul aferente.

Un asociat cu participații de peste 25% în mai multe societăți eligibile poate păstra regimul micro la una singură. Alegerea se face până la 31 martie.

Bilanțul precedent trebuie depus în termen. Această condiție nu se aplică în anul înființării.

O firmă nouă are 90 de zile pentru îndeplinirea condiției privind salariatul sau mandatul remunerat, în loc de 30 de zile anterior. Modificarea a fost introdusă prin Ordonanța de urgență nr. 8/2026, publicată la 25 februarie 2026. Dacă termenul expiră fără îndeplinirea condiției, impozitul pe profit se aplică din trimestrul următor.

Regimul micro este opțional pentru societățile eligibile. Opțiunea se comunică până la 31 martie pentru anul respectiv și nu poate fi schimbată în cursul lui. Activitățile bancare, asigurările, piața de capital, jocurile de noroc și exploatarea petrolului sau gazelor naturale rămân în afara acestui regim.

Veniturile facturate contează la impozit, chiar înaintea încasării

Cota micro este de 1% în 2026, indiferent de activitate. Ordonanța de urgență nr. 89/2025 a eliminat nivelul de 3% de la 1 ianuarie 2026.

Baza de calcul pornește de la veniturile înregistrate contabil în trimestru, inclusiv cele facturate și încă neîncasate. Articolul 53 din Codul fiscal prevede excepții, între care subvențiile, despăgubirile pentru bunurile asigurate și dividendele primite de la societăți românești. Diferențele valutare nete favorabile pe întregul an se impozitează în trimestrul IV.

Ca exemplu orientativ, pentru o microîntreprindere cu venituri trimestriale de 80.000 lei supuse cotei unice, calculul este 80.000 lei × 1% = 800 lei. Evidența facturilor și cea a încasărilor trebuie să permită identificarea distinctă a sumelor folosite la calcul.

Vânzarea activelor sau terenurilor are un tratament separat la verificarea plafonului micro: veniturile respective sunt excluse, exceptând situația în care, în același an, se vinde mai mult de un mijloc fix din aceeași categorie ori mai mult de un teren. Excluderea de la plafon nu scutește veniturile din vânzarea mijloacelor fixe de impozitul de 1%.

Calendarul declarațiilor trebuie stabilit împreună cu contabilul

Impozitul micro se declară prin D100 și se achită trimestrial, până la 25 ale lunii următoare încheierii trimestrului. Dacă data este nelucrătoare, termenul se mută în prima zi lucrătoare următoare. Pentru veniturile din 2026, calendarul este:

Trimestrul I, ianuarie-martie: declarare și plată până la 27 aprilie 2026.

Trimestrul II, aprilie-iunie: termen la 27 iulie 2026.

Trimestrul III, iulie-septembrie: termen la 26 octombrie 2026.

Trimestrul IV, octombrie-decembrie: termen la 25 ianuarie 2027.

Întârzierea plății atrage dobândă zilnică de 0,02%, la care se adaugă penalitatea de 0,01% pe zi. Pentru datoria din exemplul anterior, achitată cu 30 de zile întârziere, accesoriile sunt de aproximativ 7,2 lei. Restanța figurează în certificatul de atestare fiscală până la stingere.

Bilanțul aferent exercițiului 2026 se depune până la 31 mai 2027, dacă anul financiar coincide cu cel calendaristic. Oficiul Național al Registrului Comerțului preia informațiile de la ANAF, fără o depunere separată la registru.

Depășirea plafonului schimbă calculul impozitului în cursul anului

Condițiile regimului micro se verifică lunar. La depășirea plafonului, societatea trece la impozit pe profit chiar din trimestrul respectiv și transmite formularul D700 în maximum 15 zile.

Cota pentru profitul impozabil este de 16%. Calculul începe cu trimestrul pierderii regimului micro, iar pentru primele trei trimestre declararea se face prin D100. Pentru trimestrul IV, regularizarea anuală se realizează prin D101, cu termen la 25 iunie în anul următor.

Și situația personalului poate schimba regimul. Dacă pleacă singurul salariat, firma are 30 de zile pentru înlocuire, printr-un contract nedeterminat sau încheiat pentru minimum 12 luni. În lipsa îndeplinirii condiției, trecerea la profit are loc din trimestrul următor încetării contractului.

Concediul medical nu determină pierderea regimului dacă totalul anual nu depășește 30 de zile. Pentru alte suspendări, păstrarea încadrării depinde de o durată sub 30 de zile și de faptul că este prima suspendare din an.

Societatea cu activitate suspendată la registrul comerțului poate rămâne micro fără salariat pe durata suspendării. După reluare, termenul pentru angajare este de 30 de zile. O firmă care a depășit plafonul poate reveni la regimul micro într-un an ulterior, dacă îndeplinește din nou condițiile.

Distribuirea profitului adaugă o obligație distinctă

Dividendele distribuite în 2026 sunt impozitate cu 16%, față de 10% în 2025, indiferent de anul din care provine profitul. Excepția privește dividendele aprobate în 2025, inclusiv cele interimare: acestea păstrează cota anterioară chiar dacă plata are loc în 2026.

Impozitul se reține la plata efectivă către asociați, atât la microîntreprinderi, cât și la societățile plătitoare de impozit pe profit. Pentru dividendele aprobate, dar neachitate până la sfârșitul anului, termenul de plată a impozitului este 25 ianuarie din anul următor.