Pentru plățile și veniturile exprimate în euro, echivalentul în moneda națională se calculează la 5,3495 lei pentru un euro, cursul de referință din 23 octombrie 2026. Exemplele pentru rate, chirii și salarii și comparațiile aferente sunt preluate de pe pagina Financiarul.ro; calculele sunt orientative și nu includ costurile suplimentare ale schimbului valutar.

Cursul BNR din 23 octombrie 2026

Banca Națională a României (BNR) a stabilit pentru aceeași zi următoarele valori de referință: dolarul american la 4,7770 lei, lira sterlină la 6,3909 lei și francul elvețian la 5,8093 lei pentru o unitate monetară.

Pentru moneda Ungariei, cotația este de 1,4580 lei la 100 de forinți, nu la un singur forint. Zlotul polonez are un curs de 1,2167 lei, iar leul moldovenesc de 0,2648 lei pe unitate.

La cursul euro al zilei, suma de 100 de euro are un echivalent de 534,95 lei.

Cum a evoluat euro în ultimul an

Seria zilnică a cursurilor BCE, publicată de Eurostat, indică pentru 23 octombrie 2026 o cotație de 5,3492 lei pe euro. Aceasta servește comparațiilor istorice; conversiile pentru ziua analizată folosesc referința BNR.

Reperele pentru euro din seria zilnică a cursurilor BCE sunt:

Față de 22 octombrie 2026, când euro era 5,3450 lei, creșterea este de 0,0042 lei, respectiv 0,08%.

Pe intervalul de șapte zile, față de 5,3310 lei la 16 octombrie 2026, avansul este de 0,0182 lei, adică 0,34%.

La comparația pe 30 de zile, reperul din 23 septembrie 2026 este de 5,2785 lei: diferența ajunge la 0,0707 lei, respectiv 1,34%.

Pentru comparația la 90 de zile, ședința disponibilă este cea din 24 iulie 2026, cu o cotație de 5,2343 lei; creșterea însumează 0,1149 lei, echivalentul a 2,20%.

Pe un an, față de 5,0823 lei la 23 octombrie 2025, diferența este de 0,2669 lei, respectiv 5,25%.

Minimul anual al euro din seria zilnică a cursurilor BCE coincide cu reperul de la începutul intervalului. Maximul a fost înregistrat pe 7 octombrie 2026, la 5,3528 lei pe euro; distanța dintre extreme este de 0,2705 lei.

Mediile euro calculate din seria zilnică a cursurilor BCE au fost de 5,2372 lei în iulie 2026, de 5,2493 lei în august și de 5,2633 lei în septembrie. Calculul include fiecare ședință a lunii, nu doar valorile de la capetele acesteia.

Pentru exemplele următoare, comparația lunară se raportează la 23 septembrie 2026, iar cea anuală la 23 octombrie 2025. Echivalentele actuale folosesc cursul BNR; cele istorice sunt calculate din seria zilnică a cursurilor BCE.

O rată lunară de 500 de euro înseamnă 2.675 lei. Aceeași obligație reprezenta 2.639 lei cu 30 de zile înainte: diferența este de 36 lei lunar și de 426 lei anual. Față de echivalentul de 2.541 lei din urmă cu un an, suplimentul este de 134 lei pe lună, respectiv 1.603 lei pe an.

Pentru o chirie de 400 de euro, echivalentul este de 2.140 lei. Cu o lună înainte, suma era de 2.111 lei, iar diferența calculată este de 28 lei lunar și 341 lei anual. Comparativ cu cei 2.033 lei din urmă cu un an, chiria exprimată în lei crește cu 107 lei pe lună, respectiv 1.283 lei pe an.

Un salariu de 3.000 de euro echivalează cu 16.049 lei. La reperul lunar, același venit însemna 15.836 lei, diferența fiind de 213 lei lunar sau 2.556 lei anual. Față de echivalentul de 15.247 lei din urmă cu un an, creșterea este de 802 lei pe lună și 9.619 lei pe an.

Pentru cumpărarea a 1.000 de euro, echivalentul de referință este de 5.350 lei. La comparația lunară, suma era de 5.279 lei, cu o diferență de 71 lei; la cea anuală, era de 5.082 lei, cu o diferență de 267 lei.

Un concediu de 1.500 de euro are un echivalent de 8.024 lei. Același buget reprezenta 7.918 lei cu o lună înainte, diferența calculată fiind de 107 lei. Față de cei 7.623 lei din urmă cu un an, suplimentul este de 401 lei.

Dolarul, lira și francul

La 23 octombrie 2026, dolarul are o cotație de 4,7791 lei în seria zilnică a cursurilor BCE, cu 0,0089 lei, respectiv 0,19%, peste ședința precedentă.

În aceeași serie zilnică a cursurilor BCE, dolarul era la 4,7374 lei pe 16 octombrie 2026, la 4,6258 lei pe 23 septembrie 2026, la 4,6008 lei pe 24 iulie 2026 și la 4,3839 lei pe 23 octombrie 2025. Creșterile pentru cele patru intervale sunt, în ordine, de 0,0417 lei (0,88%), 0,1533 lei (3,31%), 0,1783 lei (3,88%) și 0,3952 lei (9,01%).

Extremele dolarului din seria zilnică a cursurilor BCE sunt de 4,2563 lei pe 28 ianuarie 2026 și de 4,7891 lei pe 7 octombrie 2026. Distanța dintre minim și maxim este de 0,5328 lei.

Lira sterlină înregistrează 6,3888 lei în seria zilnică a cursurilor BCE la 23 octombrie 2026, după un avans zilnic de 0,0082 lei, respectiv 0,13%.

Pentru liră, seria zilnică a cursurilor BCE indică 6,3175 lei la reperul de șapte zile, 6,1414 lei la 30 de zile, 6,1300 lei la 90 de zile și 5,8478 lei la un an, la aceleași date de comparație folosite pentru dolar. Diferențele sunt de 0,0713 lei (1,13%), 0,2474 lei (4,03%), 0,2588 lei (4,22%) și 0,5410 lei (9,25%).

Francul elvețian scade zilnic cu 0,0055 lei, respectiv 0,09%, până la 5,7973 lei în seria zilnică a cursurilor BCE din 23 octombrie 2026.

La aceleași patru repere, francul avea în seria zilnică a cursurilor BCE valorile de 5,7496 lei, 5,6214 lei, 5,6271 lei și 5,4950 lei. Creșterile față de acestea sunt de 0,0477 lei (0,83%), 0,1759 lei (3,13%), 0,1702 lei (3,02%) și 0,3023 lei (5,50%).

La referința BNR, 100 de dolari înseamnă 478 lei, față de 463 lei cu 30 de zile înainte și 438 lei cu un an înainte. Diferențele calculate sunt de 15 lei și, respectiv, 39 lei.

Pentru 100 de lire sterline, echivalentul este de 639 lei. Comparația lunară pornește de la 614 lei, cu un plus de 25 lei, iar cea anuală de la 585 lei, cu un plus de 54 lei.

Suma de 100 de franci elvețieni reprezintă 581 lei, față de 562 lei la reperul lunar și 550 lei la cel anual. Diferențele sunt de 19 lei, respectiv 31 lei. Pentru aceste trei conversii, echivalentele istorice folosesc seria zilnică a cursurilor BCE.

Din raportarea cursurilor BNR rezultă că un euro echivalează cu 1,1198 dolari americani, cu 0,8370 lire sterline sau cu 0,9209 franci elvețieni. În sens invers, un dolar american reprezintă 0,8930 euro.

Zlotul, coroana cehă și leul moldovenesc

Aplicarea referinței BNR pentru zlot dă un echivalent de 122 lei pentru 100 de zloți. Aceeași sumă valora 121 lei la 23 septembrie 2026 și 120 lei la 23 octombrie 2025, în calculele bazate pe seria zilnică a cursurilor BCE: diferențele sunt de un leu și de doi lei.

Coroana cehă are un curs BNR de 0,2200 lei pe unitate. Astfel, 100 de coroane cehe înseamnă 22 lei. În comparațiile construite pe seria zilnică a cursurilor BCE, echivalentul era tot de 22 lei cu 30 de zile înainte și de 21 de lei cu un an înainte: variație nulă la reperul lunar și plus un leu la cel anual.

Pentru 100 de lei moldovenești, aplicarea cursului BNR din 23 octombrie 2026 dă un echivalent de 26 lei.

Cum se citește cursul de referință

BNR determină referința în zilele lucrătoare, pornind de la cotațiile pieței interbancare. Publicarea are loc în jurul orei 13:00, pentru următoarea zi bancară. Cursul este utilizat în contabilitate, în declarații, la calcularea taxelor și în contracte.

Istoricul Eurostat, identificat prin seria ert_bil_eur_d, cuprinde cursurile zilnice BCE și numai ședințele din zilele lucrătoare. Pentru celelalte monede, valoarea în lei rezultă din împărțirea cotației leu/euro la cotația respectivei monede față de euro, pentru aceeași zi. Referințele BNR și BCE surprind piața în momente ușor diferite.

Exemplele sunt obținute prin înmulțirea sumei în valută cu referința aplicabilă; rezultatele sunt rotunjite la leu. Calculele nu includ taxe, comisioane sau marjele intermediarilor.

La bănci, case de schimb și aplicații de plată, cursul de cumpărare este în practică sub referință, iar cel de vânzare peste aceasta. Diferența dintre cele două revine intermediarului.

Datele complete și actualizate: Curs valutar.