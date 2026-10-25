Familiile primesc în 2026 alocații neschimbate față de anul precedent, pentru al doilea an consecutiv. Suma lunară depinde de vârsta copilului și de încadrarea în handicap, iar continuarea plății după majorat este legată de studii.

Vârsta și încadrarea în handicap stabilesc suma lunară

Cuantumurile aplicabile pe parcursul anului sunt:

292 de lei lunar pentru categoria de vârstă 2-18 ani;

292 de lei lunar pentru tinerii care au trecut de 18 ani și continuă liceul sau școala profesională;

719 lei lunar până la vârsta de 2 ani, respectiv până la 3 ani pentru copiii cu handicap;

719 lei lunar pentru copiii cu handicap din categoria de vârstă 3-18 ani.

Ultima creștere efectivă a fost de 13,8%, în ianuarie 2024. După această majorare, două intervenții legislative succesive au suspendat actualizarea anuală.

Ordonanța de urgență (OUG) nr. 156/2024 a blocat creșterea programată pentru 1 ianuarie 2025, de 10,4%, aferentă inflației din 2023. Pentru întregul an 2025 s-au păstrat cuantumurile din noiembrie 2024.

Legea nr. 141/2025, intrată în vigoare la 1 august 2025, a prelungit înghețarea. Regula pentru anul următor este formulată astfel în actul normativ: „În anul 2026 se mențin în plata la nivelul acordat/cuvenit pentru luna decembrie 2025: k) alocațiile de stat pentru copii, reglementate de Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”

Indexările suspendate înseamnă venituri mai mici față de scenariul actualizării

Articolul 3 alineatul 2 din Legea nr. 61/1993 stabilește actualizarea anuală automată a alocației, din oficiu. Reperul este inflația medie anuală pentru anul anterior, comunicată de Institutul Național de Statistică. Mecanismul urmărește protejarea puterii de cumpărare a banilor și reducerea influenței deciziilor politice asupra acestui drept.

Pentru 2026, indexarea suspendată corespunde inflației de 5,6% din 2024. Efectul financiar se adaugă celui din anul precedent: a doua creștere s-ar fi aplicat unei alocații deja majorate, nu cuantumului rămas în plată.

Potrivit Edupedu.ro, pentru un copil de peste 2 ani, încadrat la alocația standard, prima indexare ar fi dus suma la aproximativ 322,37 lei lunar în 2025. Diferența față de plata efectivă ar fi fost de aproximativ 30,37 lei în fiecare lună, respectiv 364 de lei pentru anul întreg.

Cu a doua indexare, cuantumul ar fi ajuns la aproximativ 340,42 lei pe lună în 2026. Diferența este de aproximativ 48,42 lei lunar, echivalentul a aproximativ 581 de lei pentru întregul an. Cele două valori anuale însumează aproximativ 945 de lei pe copil.

Pentru copiii mici sau cei cu dizabilități, care primesc alocația mai mare, calculul orientativ indică un cuantum indexat de aproximativ 793,78 lei pe lună în 2025. Majorarea neaplicată ar fi însemnat aproximativ 74,78 lei lunar, respectiv aproximativ 897 de lei într-un an.

Aplicarea următoarei indexări ar fi dus suma la aproximativ 838,23 lei lunar în 2026. Față de cuantumul păstrat în plată, diferența ar fi fost de aproximativ 119,23 lei lunar sau 1.431 de lei anual. Pentru această categorie, totalul orientativ al celor două diferențe anuale este de aproximativ 2.328 de lei.

Dreptul începe după naștere și poate continua după majorat

Alocația se acordă fără discriminare, inclusiv copiilor cetățenilor străini și ai persoanelor fără cetățenie care au ședere legală în România. Condiția este ca aceștia să locuiască împreună cu părinții ori reprezentanții legali.

Dreptul începe în luna care urmează nașterii și se acordă până la majorat. Pentru tinerii care continuă liceul sau școala profesională, plata poate continua până la terminarea studiilor. În cazul tinerilor cu handicap care urmează învățământul preuniversitar, limita este împlinirea vârstei de 26 de ani.

Repetarea anului școlar exclude beneficiul alocației pentru tineri. Excepția privește repetenția determinată de motive medicale, care trebuie dovedite prin certificat.

Banii pot fi încasați de părinte, reprezentant sau beneficiar

Persoana care încasează alocația diferă în funcție de vârsta beneficiarului și de situația sa legală:

Unul dintre părinți primește, de regulă, banii, în baza înțelegerii dintre ambii părinți sau a deciziei autorității tutelare.

De la 14 ani, copilul poate încasa direct suma dacă reprezentantul legal își dă acordul.

După majorat, beneficiarul poate primi banii în nume propriu, prin depunerea unei cereri.

Pentru copilul aflat în îngrijirea altor persoane, plata poate reveni tutorelui, curatorului, asistentului maternal, persoanei sau familiei de plasament.

Potrivit Digi24, un părinte minor poate încasa alocația dacă are capacitate deplină de exercițiu, adică poate încheia singur acte juridice.

Potrivit Libertatea, transferul în conturi se face, în mod obișnuit, în ziua de 8 a lunii.

Schimbările din familie trebuie anunțate în 15 zile

Decesul copilului sau al tânărului beneficiar determină încetarea plății. Același efect îl are abandonarea liceului ori a școlii profesionale. Pentru copiii cetățenilor străini sau ai apatrizilor, plata încetează și atunci când aceștia nu mai locuiesc în România.

Alocația de plasament are un cuantum separat

Pentru copiii aflați în plasament sau sub tutelă, alocația de plasament este de 1.194 lei lunar. Valoarea a fost stabilită în martie 2024 și rămâne neschimbată în 2026.

Legea nr. 141/2025 păstrează în 2026 și indicatorul social de referință (ISR) la valoarea din decembrie 2025. Acest reper este folosit la calcularea indemnizației pentru creșterea copilului, a ajutorului de șomaj și a altor drepturi sociale.