Pentru creditele a căror dobândă depinde de Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC), valoarea trimestrială aplicabilă de la 1 octombrie 2026 este 5,57%, comparativ cu 5,56% pentru perioada precedentă, potrivit cursbnr.ro. Acesta este reperul de verificat la calculul dobânzii, separat de valorile zilnice ale aceluiași indicator.

IRCC are două forme, zilnică și trimestrială, cu formule și perioade de referință diferite. Pentru identificarea valorii folosite la credit contează atât trimestrul pentru care indicatorul a fost calculat, cât și data de la care băncile îl aplică.

Codul trimestrului arată perioada măsurată, nu data aplicării

Valoarea curentă poartă identificatorul 2026T2: anul 2026, trimestrul al doilea. Cea precedentă este asociată codului 2026T1. Litera T și cifra care o urmează indică trimestrul de referință, astfel încât o valoare publicată pentru primăvară poate fi folosită la credite mai târziu în același an.

Următoarea valoare, identificată prin codul 2026T3, este 5,61% și se aplică de la 1 ianuarie 2027. Ea corespunde trimestrului III din 2026, nu perioadei în care va fi folosită la calculul dobânzii.

Calculul trimestrial se face la încheierea fiecărui trimestru, pe baza valorilor zilnice din trimestrul anterior. Rezultatul este media lor aritmetică, adică suma valorilor luate în calcul împărțită la numărul acestora. Instituțiile de credit folosesc apoi acest rezultat în trimestrul următor celui în care se efectuează calculul.

Prin urmare, verificarea presupune asocierea corectă a trei informații: tipul indicelui, perioada din care provin valorile și momentul aplicării la credit. Cotația unei singure zile reflectă tranzacțiile acelei zile; indicele trimestrial reunește valorile zilnice ale unei perioade anterioare.

Dobânzile tranzacțiilor dintre bănci formează indicele zilnic

Pentru IRCC zilnic se folosesc dobânzile operațiunilor de pe piața monetară interbancară, adică tranzacțiile dintre bănci. Media este ponderată cu volumele tranzacționate: operațiunile de valoare mai mare au o contribuție mai mare la rezultatul zilei.

Potrivit seriei publicate de curs-valutar-bnr.ro, la 22 octombrie 2026 indicatorul zilnic a fost 5,66%, după nivelul de 5,75% înregistrat la 21 octombrie. Variația publicată pentru această scădere este de minus 1,57%, respectiv minus 0,09 puncte procentuale. Prima exprimă schimbarea relativă față de valoarea precedentă; a doua reprezintă diferența dintre cele două niveluri.

În intervalul 22 iulie-25 octombrie 2026, maximul zilnic a fost 6,18%, atins la 2 octombrie, iar minimul a fost 5,51%, la 19 august. Media pentru întregul interval selectat a fost 5,67%.

Acest interval începe în interiorul lunii iulie și se termină în octombrie. Media sa descrie perioada respectivă de observație, în timp ce indicele trimestrial aplicabil creditelor se bazează pe un trimestru calendaristic.

Existența tranzacțiilor contează pentru calculul zilnic. La 10 octombrie 2023 nu au avut loc tranzacții interbancare, astfel că pentru acea zi nu a fost calculat IRCC. Banca Națională a României (BNR) a anunțat atunci că media trimestrială include numai zilele în care s-au realizat tranzacții.

Actualizarea dobânzii urmează calendarul trimestrial

Calendarul modificării trimestriale a dobânzii are drept repere începuturile de trimestru: 1 ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie și 1 octombrie. Când prima zi este nelucrătoare, actualizarea are loc în următoarea zi lucrătoare. Condiția se aplică momentului actualizării, distinct de perioada din care provin datele indicatorului.

IRCC este utilizat pentru creditele de consum din mai 2019. Evoluția sa influențează plata lunară și gradul maxim de îndatorare acceptat de bănci, de care depinde suma accesibilă unui solicitant în funcție de salariu.

IRCC nu a înlocuit ROBOR pentru toate împrumuturile. Pentru creditele accesate înainte de 2 mai 2019, ROBOR rămâne indicele de referință valabil, în timp ce IRCC este folosit pentru creditele de consum din mai 2019.

Potrivit datelor Colliers, pe piața închirierilor au fost raportate public, în primele nouă luni, tranzacții însumând aproximativ 450.000 de metri pătrați. Volumul este cu circa 30% sub cel din aceeași perioadă a anului trecut.

ING Home’Bank permite, prin aplicația sa mobilă, cumpăraarea și vânzarea de acțiuni și ETF-uri listate atât la Bursa de Valori București, cât și pe principalele piețe europene.

Comparațiile istorice folosesc trimestrele de referință

Pentru compararea evoluției în timp se folosesc valori din aceeași serie trimestrială. Istoricul de mai jos indică perioadele de referință, nu datele aplicării la credite:

2018: trimestrul IV a avut un nivel de 2,36%.

2019: trimestrul I, 2,63%; trimestrul II, 2,66%; trimestrul III, 2,36%; trimestrul IV, 2,44%.

2020: trimestrul I, 2,41%; trimestrul II, 2,17%; trimestrul III, 1,88%; trimestrul IV, 1,67%.

2021: trimestrul I, 1,25%; trimestrul II, 1,08%; trimestrul III, 1,17%; trimestrul IV, 1,86%.

2022: trimestrul I, 2,65%; trimestrul II, 4,06%; trimestrul III, 5,71%; trimestrul IV, 5,98%.

2023: trimestrul I, 5,94%; trimestrul II, 5,96%; trimestrul III, 5,97%; trimestrul IV, 5,90%.

2024: trimestrul I, 5,86%; trimestrul II, 5,99%; trimestrul III, 5,66%; trimestrul IV, 5,55%.

2025: trimestrul I, 5,55%; trimestrul II, 6,06%; trimestrul III, 5,68%; trimestrul IV, 5,58%.

Reducerea ratei și scurtarea creditului sunt variante distincte

Pentru creditele destinate bunurilor imobile, AvocatNet enumeră, în legătură cu Ordonanța de urgență a Guvernului (OUG) nr. 52/2016, trei variante privind relația dintre plata lunară și durata finanțării:

Plata lunară rămâne la același nivel, iar durata inițială a împrumutului se scurtează.

Suma achitată lunar scade, iar durata stabilită inițial rămâne aceeași.

Se reduc atât plata lunară, cât și durata inițială a împrumutului.