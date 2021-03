Termoizolarea mansardei: care sunt primii pasi?

Mansarda ta se poate transforma intr-o camera care sa iti ofere tot confortul necesar si pe care o poti folosi ca dormitor, camera de jocuri, sau dressing, in functie de dorintele tale si de amenajarea restului casei. Daca te muti la casa noua sau iti propui sa faci schimbari in casa in care locuiesti deja, putem sa luam in considerare o astfel de lucrare. Iata care sunt primii pasi atunci cand te apuci de izolarea mansardei:

De ce sa izolezi mansarda?

Izolarea mansardei se face pentru a te bucura de un confort termic sporit in propria casa si pentru a putea transforma camera intr-una de utilitate. Iata de ce sa investesti in termoizolarea mansardei:

Economia si facturile vor fi mai mici. Pierderile de caldura pot fi oprite cu ajutorul unui termosistem instalat corect. O camera termoizolata se va incalzi mult mai usor iarna, iar caldura se va pastra mai mult timp, asadar tu nu va trebui sa consumi cantitati foarte mari de energie. Pe de alta parte, incaperea va fi mai racoroasa vara.

Daca instalarea termosistemului este facuta corect, mucegaiul si infiltratiile nu iti vor pune probleme. Micile infiltratii de apa si umezeala pot pune probleme termosistemului, de aceea trebuie sa te asiguri ca sub invelitoare vei folosi o folie anticondens pentru acoperis iar sub stratul de vata minerala, la interior, vei folosi o folie bariera de vapori din aluminiu pentru a bloca trecerea vaporilor in termosistem.

De ce materiale ai nevoie pentru o astfel de lucrare?

Lista completa de materiale pentru lucrarea de izolare a mansardei o poti intocmi dupa o discutie si o vizionare cu un specialist sau o echipa de profil. Totusi, este important de stiut materialele principale ce se pot folosi pentru a realiza termoizolarea:

Folia anticondens care se monteaza sub invelitoare, are rolul de a proteja vata minerala de ploaie si infiltratii

Vata minerala. Un material des folosit pentru lucrari de izolare, aceasta are ca avantaje izolarea fonica, termica, dar si faptul ca nu arde si nu intretine focul, lucru important pentru cei ce pun siguranta pe primul loc. Mai multe despre vata minerala gasesti aici.

Folia bariera de vapori, se monteaza la interior, sub placile de gips-carton si are rolul de a proteja termosistemul de vapori si umiditate.

Cat dureaza lucrarile de termoizolare?

In functie de echipa de specialisti pe care o alegi, disponibilitatea lor, cat si a ta, lucrarea poate fi gata in cateva zile sau in cateva saptamani. Este foarte important sa nu alegi in graba echipa si materialele pentru o astfel de lucrare, ci sa cantaresti cu atentie ce ar fi mai potrivit pentru casa ta.

Termoizolarea mansardei aduce avantaje imbatabile si nu exista practic niciun motiv pentru care ai sari o astfel de etapa. Studiaza cu atentie posibilitatile pe care le ai pentru a realiza izolarea mansardei si alege in functie de buget, tipul de acoperis pe care il ai, materialele folosite in constructia casei si sfaturile primite de la specialisti.