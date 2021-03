START LA NOUA CASA 2021 CU COMISION REDUS!

Guvernul Romaniei a aprobat plafonul de garantare a Programului Noua Casa, editia 2021, in valoare de 1,5 miliarde lei, iar prin Ordinul nr.441 din 24.03.2021, Ministerul Finanțelor a diminuat comisionul de administrare de la 0,40% la un nivel de 0,30% din soldul garanției.

În paralel cu procesul legislativ, Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri a finalizat procedura de alocare a plafoanelor anuale ale garanțiilor care pot fi emise de către băncile participante, în funcție de ponderea garanțiilor acordate de către fiecare finanțator în anul precedent. Plafonul va fi distribuit cu acordul Ministerului Finanțelor, urmând ca aplicația informatică să fie deschisă pentru cele 14 bănci participante în program: BRD-GSG, BCR, Banca Transilvania, CEC Bank, ING Bank, Raiffeisen Bank, OTP Bank, Banca Romaneasca, Unicredit Bank, Garanti Bank, First Bank, Vista Bank, Intesa Sanpaolo Bank și Alpha Bank. De maine finantatorii primesc dosare pentru noul Program.

” Programul Noua Casă iși pastrează și în anul 2021 principalele avantaje majore, față de orice alt credit ipotecar: avansul minim, dobânda avantajoasă și garanția de stat. Plafonul de garantare pe care il avem la dispozitie anul acesta, va răspunde solicitarilor a peste 18.000 aplicanți în program. Având în vedere particularitățile acestui an, Guvernul a decis diminuarea comisionului de administrare, pentru a ușura sarcina tuturor românilor care au apelat la un credit ipotecar cu garanție de stat. Programul Noua Casă este cel mai eficient instrument anticiclic aplicat sectorial de către Guvernul Romaniei, având în vedere că 3 din 4 credite ipotecare, din totalul creditelor acordate de către sistemul bancar, sunt accesate prin program. În timp ce soldul garanțiilor Prima Casă și Noua Casă, aflate în portofoliul FNGCIMM, începând cu anul 2009, a ajuns la un număr de peste 275.000, cu o valoare totală de 24,5 miliarde lei ce susțin finanțări de 50 miliarde lei, rata de default se menține subunitară, la 0,30%. Prin program sunt sprijiniți cetățenii Romaniei, precum și întregul ecosistem economic creat în jurul acestui program.”- a declarat Dumitru Nancu, Directorul General, FNGCIMM.

În anul 2020, FNGCIMM a acordat prin cele două programe, Prima Casă, și Noua Casă un număr de 16.102 garanții, pentru credite de aproximativ 3,6 miliarde lei. De la lansarea programului Noua Casă, in trimestrul III 2020, au fost acordate 7.882 garanții, ce susțin finanțări în valoare de 1,95 miliarde de lei. La acestea se adauga un număr de 2.188 promisiuni de garantare, emise in anul 2019-2020, in valoare de 299,201,680 lei, din care un număr de 213 promisiuni de garantare, au fost deja onorate pana la 15 martie 2021.

Informații complete privind conditiile de eligibilitate, documentele solicitate si modul de accesare a programului Noua Casa, editia 2021, sunt publicate pe site-ul www.fngcimm.ro. Pentru accesarea facilă a programului, beneficiarii pot consulta Ghidul Noua Casa, la https://www.fngcimm.ro/attachment/4XXbx_NOUA%20CASA%202021.pdf.