Ce trebuie sa stii despre sudura in puncte

Sudura in puncte este considerata unul dintre cele mai eficiente procedee de sudura, fiind folosita mai ales pentru imbinarea de rezistenta a doua sau mai multe placi de metal intr-una singura, fara a utiliza material de adaos. Pentru ca acest lucru sa fie posibil, este necesar ca presiunea si caldura aplicate sa fie extrem de ridicate. De asemenea, prin placile de metal trebuie trecut un curent electric, pentru a elimina rezistenta.

Sudura in puncte este un procedeu utilizat de foarte mult timp intr-o varietate de industrii, dar mai ales pentru sudarea caroseriei din tabla de otel. In acest procedeu, marimea si forma sudurilor depind de dimensiunea electrozilor folositi, care, la randul sau, depinde de grosimea metalului.

Pentru ca totul sa se desfasoare conform asteptarilor, este recomandata folosirea unui aparat de sudura in puncte de buna calitate, care permite prelucrarea oricarui tip de material: otel, alama sau aluminiu.

Sudura in puncte este folosita pentru unirea unor placi metalice cu grosimi variate. Este de dorit ca partile ce urmeaza sa fie sudate sa aiba o grosime echivalenta, insa se poate lucra si cu un raport de 3:1. Diametrul unei suduri in puncte variaza considerabil, de la 3 mm pana la 12.5 mm. Sudura in puncte se foloseste cu succes in industria automobilelor, in cea aerospatiala, dar si pentru anumite electronice sau dispozitive.

Pentru ca este o modalitate ieftina si eficienta de imbinare a tablei metalice, sudura in puncte este esentiala in industria automobilelor. Procedeul poate fi efectuat atat de catre persoane care nu au foarte multa experienta, cat si de catre roboti. Sudura in puncte este rapida si eficienta, ceea ce inseamna reducerea timpului necesar pentru imbinarea elementelor de caroserie ale unei masini. Celor care au nevoie de un aparat de sudura in puncte pentru tinichigerii auto li se recomanda modelele de la Telwin, precum Car Puller 5000 sau Car Spotter 5500.

Un aparat de sudura in puncte poate fi folosit cu succes si la fabricarea placilor de circuit, a panourilor solare sau a senzorilor de gaz. Aceasta metoda este cunoscuta sub numele de sudura electronica prin rezistenta si este, de asemenea, utilizata pentru a crea componente electrice complexe si delicate. O recomandare pentru sudarea suprafetelor din otel, alama sau aluminiu in sistemele de incalzire poate fi aparatul de sudura in puncte Aluspotter 6100 de la Telwin.

Ce presupune procedeul de sudura in puncte

Sudura in puncte se realizeaza corespunzator prin respectarea mai multor pasi, care fac parte din proces. Acestia sunt descrisi in cele ce urmeaza.

Alinierea placilor metalice

Este necesar ca foile de tabla sa fie aliniate cu precizie. Acest prim pas este esential, deoarece odata ce placile metalice sunt sudate, procesul este ireversibil. Daca nu sunt aliniate corect, sudura va fi la randul sau incorecta, iar pasul va trebui repetat folosind alte placi metalice.

Alegerea electrozilor

Urmatorul pas consta in alegerea electrozilor corespunzatori pentru sudarea placilor din metal. Se aleg electrozi refractari puri, din tungsten, in locul celor din cupru, datorita faptului ca cei dintai au capacitatea de a rezista la oxidare si de a retine caldura. De asemenea, acestia contin urme de molibden, un metal tranzitional care formeaza carburi stabile si dure, obtinandu-se astfel un otel foarte rezistent. Molibdenul are si un punct de topire suficient de ridicat pentru prevenirea delaminarii.

Folosirea curentului electric

Odata ce electrozii sunt adusi in pozitie, se genereaza curent electric de inalta tensiune, care ajunge in piesele ce necesita prelucrare. Timpul necesar de folosire a curentului electric depinde de grosimea si de tipul materialului cu care se lucreaza. In cadrul acestui pas, este esential ca presiunea aplicata sa fie cea adecvata. In caz contrar, sudura nu va fi una de calitate.

Caldura generata pentru topirea placilor depinde de rezistenta metalului si se limiteaza exclusiv la zona de contact dintre electrod si suprafata de sudura. Dupa oprirea curentului, sudorul trebuie sa continue sa aplice presiune, pana cand suprafata se raceste si placile sunt imbinate. Ulterior, electrozii sunt repozitionati in urmatorul punct de sudura.

Sudura in puncte – asigurarea calitatii

Pentru ca sudura in puncte sa fie considerata de calitate, materialul nu trebuie supraincalzit si este necesara absenta fisurilor. In plus, amprenta de sudura trebuie sa aiba o adancime de maximum 20% din grosimea placii metalice sudate.

Nu in ultimul rand, calitatea este asigurata si de aparatul de sudura in puncte folosit. Se recomanda ca bratele acestuia sa aiba o forta de apasare reglabila. De asemenea, unele aparate permit reglarea timpului de sudura in functie de grosimea de tabla. Curentul cu care se lucreaza poate fi continuu sau pulsat.