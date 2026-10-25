O gospodărie cu un consum de 300 kWh pe lună poate plăti mai puțin prin alegerea unui tarif inferior, fără să schimbe instalația electrică. Tariful Nova folosit în calcul putea fi contractat doar între 6 și 12 octombrie 2026; după această perioadă, oferta trebuie verificată din nou. Diferența de 120 lei vine exclusiv din ofertă, la același consum.

Mutarea folosirii aparatelor în ore mai ieftine reprezintă o altă posibilitate, dar numai pentru contractele cu prețuri diferențiate în timp. La un tarif identic pe tot parcursul zilei, schimbarea orei de funcționare nu modifică prețul fiecărui kWh.

Verificarea începe cu prețul final și consumul facturat

Prima comparație se face între consumul înscris pe factură și prețul final al energiei, cu taxele incluse, potrivit Guvernul României. Prețul energiei active dintr-o reclamă reprezintă doar o componentă a sumei plătite.

Factura cuprinde și distribuția, transportul, serviciile de sistem, certificatele verzi, contribuțiile aplicabile și acciza. Taxa pe valoarea adăugată (TVA), de 21%, intră în prețul final. Dacă oferta presupune un abonament, și acesta trebuie inclus în comparația costurilor.

Pentru depistarea unei erori, valoarea fără TVA de pe rândul aferent energiei active se confruntă cu prețul contractual. O diferență justifică solicitarea unei corecții către furnizor. În cazul unui refuz, reclamația poate fi înaintată ANRE, autoritatea de reglementare.

Consumul merită urmărit separat de tarif. În octombrie, boilerul folosit mai intens, pornirea încălzirii electrice și iluminatul necesar pentru mai multe ore pot majora cantitatea facturată. Reperele orientative sunt de 250-350 kWh lunar pentru gospodăriile fără încălzire electrică și de 400-700 kWh pentru cele încălzite astfel, integral sau parțial.

Orele de consum contează numai dacă oferta le diferențiază

Boilerul, pompa de căldură, mașina de spălat sau încărcarea unui automobil electric sunt consumuri care pot fi programate în intervalele avantajoase prevăzute în contract. Alegerea tarifului depinde de partea din consum care poate fi mutată efectiv.

Tariful unic, numit și monom, păstrează același preț indiferent de oră. Este potrivit gospodăriilor care nu își pot reorganiza consumul.

Tariful cu două niveluri, numit binom, diferențiază prețurile de zi și de noapte. Intervalele sunt cele din contract, iar avantajul depinde de folosirea unei părți importante a energiei în orele mai ieftine.

Tariful dinamic urmărește prețul orar al pieței, la care se adaugă componenta contractuală a furnizorului. Necesită un contor inteligent care măsoară consumul pe ore.

Oferta PPC Ore Smart+ avea, în prezentarea din 1 octombrie 2026, un tarif de 0,89 lei/kWh pentru intervalele favorabile. Această valoare se aplică orelor respective; comparația cu un tarif fix trebuie să țină seama de distribuția întregului consum al gospodăriei pe parcursul zilei.

La un contract cu preț fix, componenta de energie activă rămâne neschimbată în perioada convenită. Suma facturii poate însă varia prin consum și prin modificarea tarifelor reglementate. Stabilitatea prețului energiei active nu echivalează cu o factură lunară constantă.

Ofertele se compară pentru aceeași zonă și același consum

În comparatorul de oferte al ANRE se introduc zona de distribuție și consumul mediu lunar. Compararea pentru alt județ poate conduce la un rezultat nepotrivit: distribuția are tarife diferite între operatori, iar schimbarea furnizorului nu schimbă operatorul rețelei locale.

Un reper datat este comparația publicată de Cornelia Zavoianu pe Economisi.ro, actualizată la 20 octombrie 2026, pentru București, la un consum anual de 1.800 kWh. Oferta OMV Petrom era cea mai ieftină din comparație, cu un preț final de 1,0428 lei/kWh, față de mediana de 1,63 lei/kWh a celor 62 de oferte active. Prețurile includeau taxele și, unde exista, abonamentul repartizat asupra consumului anual.

Potrivit reperelor publicate de Soluții Verzi la 1 octombrie, oferta Viitor Hidro indica circa 1,19 lei/kWh în aria Rețele Electrice, respectiv 1,27 lei/kWh în aria Delgaz Grid. Prețurile trebuie verificate din nou în funcție de locul de consum și de data încheierii contractului.

În exemplul din deschidere, tariful inferior era cel al Hidroelectrica, iar cel de 1,59 lei/kWh aparținea ofertei Nova cu preț fix pentru 12 luni. La consum constant, diferența anuală orientativă era de 1.440 lei. Oferta Nova putea fi contractată între 6 și 12 octombrie 2026, astfel că exemplul nu reprezintă o ofertă disponibilă automat după acel interval.

Alegerea poate depinde și de durata contractului, de condițiile de ieșire și de garanția solicitată.

La Hidroelectrica, data expirării contractului stabilește aplicarea scumpirii

Începând din octombrie 2026, Hidroelectrica a majorat prețul energiei active la 0,515 lei/kWh, de la 0,45 lei/kWh. Noul preț privește contractele semnate din acel moment și pe cele care expiră; perioadele trecute nu sunt afectate. Pentru clienții al căror contract Viitor Hidro este încă valabil, prețul anterior rămâne aplicabil până la expirare.

Compania a descris impactul în comunicatul privind ajustarea: „Ajustarea reprezintă o creștere de aproximativ 13% a prețului energiei active și se situează sub nivelul cumulat al inflației din perioada în care prețul Hidroelectrica a fost menținut neschimbat. În funcție de zona de distribuție, impactul asupra prețului final este de aproximativ 7%”.

Raportată la valorile tarifare anunțate, majorarea energiei active este de aproximativ 14,4%, nu de 13%. Procentul referitor la factura finală privește un preț care include și celelalte componente.

Hidroelectrica a invocat costuri operaționale și ale carburanților mai mari, precum și disponibilitatea redusă a apei pentru producție. Prețul apei uzinate a urcat în iunie 2026 de la 37 la 39,71 lei/MWh, cu 7,32%. Energia în bandă, livrată constant, pentru trimestrul IV 2026 și trimestrul I 2027 se tranzacționa la aproximativ 900 lei/MWh.

Potrivit explicației Hidroelectrica relatate de Financial Intelligence, debitele din iulie și august 2026 au fost de 39,7%, respectiv 36,1% din mediile multianuale.

În același comunicat, compania și-a explicat poziția comercială: „În pofida acestor presiuni, Hidroelectrica a ales să limiteze ajustarea prețului și să păstreze în continuare o ofertă competitivă pentru consumatorii casnici”.

Schimbarea furnizorului nu presupune lucrări la instalație

Transferul este gratuit și alimentarea continuă pe durata procedurii. Separat, trebuie verificat dacă vechiul contract stabilește o perioadă minimă și penalități pentru încetarea înainte de termen.

Potrivit Soluții Verzi, schimbarea furnizorului durează maximum 21 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii.

Oferta se selectează pentru zona și consumul locuinței, după verificarea prețului final, duratei contractului, garanției și condițiilor de reziliere.

Conform listei practice publicate de Soluții Verzi, sunt necesare actul de identitate, actul de proprietate ori contractul de închiriere și ultima factură. Aceasta conține codul POD, identificatorul unic al locului de consum. Se poate transmite și indexul recent al contorului, dar nu este obligatoriu.

Solicitarea se trimite noului furnizor ori prin platforma comparatorului. Noul furnizor gestionează formalitățile cu cel anterior și cu operatorul de distribuție.

Se urmăresc data comunicată pentru preluarea alimentării și factura finală a fostului furnizor, care trebuie emisă în maximum 42 de zile. Pe prima factură a noului furnizor se aplică tariful din contract.

Sprijinul lunar are condiții de venit și de utilizare

Pentru consumatorii eligibili, tichetul destinat electricității are valoarea de 50 lei lunar și este prevăzut până la 31 decembrie 2026. Pragul venitului net lunar este sub 1.940 lei pentru persoana singură și sub 1.784 lei pentru fiecare membru al unei familii.

Locuința alimentată trebuie declarată drept reședință principală, iar sprijinul nu se cumulează cu alte ajutoare pentru energie la același loc de consum. Tichetul este utilizabil numai pentru factura electricității aferente acelui loc, prin oficiile poștale.

Beneficiarii deja înregistrați primesc prelungirea fără o nouă cerere. Pentru solicitanții noi, înscrierea se face în platforma electronică dedicată tichetului de energie.