Pentru salariații încadrați la nivelul minim brut, suma lunară fără impozit și contribuții sociale este de 200 lei în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2026. Facilitatea depinde atât de salariul de bază, cât și de venitul brut total: încadrarea la salariul minim nu este singura condiție de aplicare.

Facilitatea fiscală depinde de două condiții

La aplicarea facilității trebuie verificate împreună două cerințe: salariul de bază trebuie să fie egal cu salariul minim stabilit pentru perioada respectivă, iar venitul brut total trebuie să se încadreze în plafoanele legale. Un salariu de bază aflat la nivelul minim nu este suficient dacă venitul brut total depășește plafonul.

Potrivit Gruia Dufaut, încălcarea termenelor sau a obligațiilor de transmitere în RO e-Factura, modificate prin OUG nr. 89/2025, este contravenție. Sancțiunile sunt stabilite după regulile generale din Codul de procedură fiscală, iar amenzile variază în funcție de categoria contribuabilului.

Începând cu 1 ianuarie 2026, trebuie raportate în RO e-Factura și facturile emise către persoane impozabile nerezidente care sunt înregistrate în scopuri de TVA în România. Obligația se aplică operațiunilor al căror loc de livrare sau de prestare este în România, fără să conteze dacă beneficiarul are aici un sediu permanent.

Impozitul pe construcții rămâne, în anul fiscal 2026, la nivelul de 0,5%. El se aplică persoanelor juridice române, celor străine cu sediu permanent în România și entităților care dețin construcții. Baza de calcul este valoarea construcțiilor aflate în patrimoniul contribuabilului la 31 decembrie a anului precedent. Potrivit Gruia Dufaut, eliminarea impozitului intră în vigoare începând cu anul fiscal 2027.

Unul dintre regimurile cu durată limitată este impozitul minim pe cifra de afaceri. Potrivit Gruia Dufaut, în anul fiscal 2026, cota acestuia se reduce de la 1% la 0,5% pentru contribuabilii care au înregistrat în anul precedent o cifră de afaceri de peste 50 de milioane de euro. Regimul se aplică până la 31 decembrie 2026. Pentru contribuabilii care folosesc un an fiscal modificat, termenul este ultima zi a anului fiscal care se încheie în 2027; ulterior, impozitul urmează să fie eliminat.

Ordonanța de urgență nr. 89/2025, publicată la 24 decembrie 2025 în Monitorul Oficial nr. 1203, modifică și alte reguli din Codul fiscal, nu numai facilitatea pentru salariul minim. Actul arată și cât timp se aplică unele dintre aceste reguli. În 2026, anumite regimuri fiscale au cote mai mici sau rămân valabile temporar, urmând să fie eliminate începând cu 2027.

În prima jumătate a anului, între 1 ianuarie și 30 iunie 2026, valoarea lunară a facilității a fost de 300 lei. Același cuantum se aplica unitar până la 31 decembrie 2025.

Anul 2022 era prezentat drept unul important pentru fiscalitate și din alte două motive: implementarea unor proiecte de digitalizare a relației cu contribuabilii și analiza sistemului fiscal românesc. Această analiză urma să stea la baza unor măsuri de optimizare începând din 2023. Era vorba despre felul în care contribuabilii interacționau cu administrația fiscală și despre regulile ce puteau fi schimbate ulterior.

Creșterea brutului diferă de suma primită în plus de salariat

Guvernul a aprobat un salariu minim de bază brut de 4.325 lei pe lună, cu aplicare de la 1 iulie 2026. Nivelul anterior, menținut între 1 ianuarie și 30 iunie, era de 4.050 lei.

Comunicatul publicat de Ministerul Muncii pe 12 martie 2026 stabilește următoarele repere pentru majorare:

Creșterea salariului brut este de 275 lei lunar, echivalentul unei majorări de 6,8% față de nivelul din iunie.

Salariul net indicat este de 2.699 lei, cu deducerea aferentă facilității fiscale. Câștigul suplimentar net este de 125 lei lunar.

Tariful pentru o oră de muncă este de 25,949 lei, corespunzător unui program complet cu o medie lunară de 166,667 ore.

Ca verificare orientativă a nivelului brut, calculul este 4.050 lei + 275 lei = 4.325 lei. Acesta privește salariul brut, nu suma încasată de angajat.

Majorarea vizează mai mulți angajați decât cei aflați anterior la minim

La data comunicatului, 831.382 de angajați erau remunerați la nivelul salariului minim brut. Estimarea ministerului pentru numărul beneficiarilor majorării era de 1.759.027 de salariați.

„Am luptat pentru creșterea salariului minim pentru că știu că, pentru sute de mii de români, acesta nu este doar un indicator economic, ci venitul de care depinde viața de zi cu zi. Vorbim despre oameni care muncesc cinstit și care merită să trăiască cu demnitate din munca lor. Majorarea salariului minim înseamnă mai multă siguranță, o putere de cumpărare mai mare și o barieră împotriva abuzurilor și a muncii la negru. Am susținut această măsură pentru că eu cred că munca trebuie respectată, nu exploatată. Iar rolul nostru este să fim de partea celor care muncesc, să le oferim protecție și șansa la un trai mai bun”, a declarat Petre-Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, în comunicatul instituției.

Potrivit AvocatNet, personalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală a încheiat în martie 2022 inspecții fiscale în urma cărora a identificat un angajator care aplica taxele salariale reduse pentru construcții, fără să desfășoare efectiv activitatea înscrisă în acte. Nu este precizat câți contribuabili au fost vizați de inspecții.

Tot în acea perioadă, o lege oficializată a extins modelul taxelor salariale reduse folosit pentru angajatorii din construcții. Din iunie 2022, de acest regim urmau să beneficieze și angajatorii din agricultură și industria alimentară, pentru propriii salariați. Măsura privea taxele aferente salariilor din aceste sectoare, nu toate veniturile angajaților.

Termenul de aplicare trebuia astfel verificat pentru fiecare măsură, nu dedus din data prevăzută pentru majoritatea modificărilor.