Cum iti intretii anvelopele masinii

Acum ca ti-ai echipat masina cu anvelope noi, urmeaza sa te gandesti si la modalitatile pe care le poti pune imediat in aplicare, astfel incat sa nu mai ai nici un fel de problema cu anvelopele, iar acestea sa aiba o durata de viata cat mai lunga. Anvelopele noi sunt importante, ele oferind o siguranta sporita, dar si un confort ridicat in timpul calatoriei.

Cum intretii mai bine anvelopele masinii?

Primul lucru pe care trebuie sa-l ai in vedere in ceea ce priveste intretinerea pneurilor este sa le rotesti regulat. Uzarea anvelopelor este inevitabila, acest lucru fiind provocat de frecarea suprafetei anvelopelor de drum. Rotirea anvelopelor asigura in acest fel o rezistenta mai buna, prevenind in acelasi timp craparea acestora.

Foloseste diverse produse pentru curatarea anvelopelor, produsele oferite de Meguiar`s fiind indicate si fiind in acelasi timp o solutie excelenta si pentru procesul de curatare piele in situatia in care va doriti acest lucru.

Verifica presiunea in anvelope

Trebuie sa faci ajustarea eficienta a presiunii in anvelope, acest lucru fiind intalnit si in specificatiile pe care ti le ofera producatorul masinii respective. Presiunea anvelopei pe care trebuie sa o ai in vedere este prescrisa pentru autovehiculul tau, ea fiind mentionata si pe un autocolant galben si alb de pe marginea usii soferului.

Daca presiunea anvelopelor este de cinci sau de mai multe kilograme, atunci centrul benzii de rulare este solicitat intr-un mod agresiv. Suspensia va fi in acest fel mai pronuntata, iar anvelopele vor incepe sa faca un zgomot mult mai puternic. Este recomandat sa verifici presiunea din anvelope odata cu fiecare alimentare de carburant.

Ajusteaza anual rotile

Procedand in acest fel, vei putea sa combati efectele condusului zilnic. Indiferent de tipul suprafetei de drum, trebuie sa ai in vedere faptul ca suprafata pe care conduci nu va fi niciodata neteda. Exista limitatoare de viteza, gropi, precum si pauze rutiere sau borduri. Trebuie sa te confrunti cu acestea mereu, de aceea nu este nevoie decat de un impact cu o bordura sau cu o groapa mai mare, iar acest lucru poate duce la o aliniere gresita a rotilor.

Daca ai de-a face cu situatia in care unghiul de fuga este dereglat, atunci si pneurile vor ajunge sa se uzeze din ce in ce mai mult si astfel vor incepe sa apara diversele probleme ale masinii. Se intampla de multe ori ca alinierea masinii sa nu mai fie in parametri. Este important sa efectuezi o aliniere anuala a rotilor, astfel incat sa combati efectele condusului de zi cu zi.