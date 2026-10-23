Datele personale păstrate de magazine online ar putea ajunge la atacatori dacă sistemele PHP ale furnizorilor web nu au fost actualizate. Protejarea conturilor presupune măsuri individuale, de la parole distincte la autentificare cu doi factori, dar acestea nu înlocuiesc corecțiile instalate de operatorii site-urilor.

OpenAI a anunțat miercuri, 21 octombrie 2026, că cercetători care i-au folosit modelele de inteligență artificială au descoperit două vulnerabilități critice în infrastructura PHP. Agenții OpenAI i-au ajutat pe cercetători să scoată la iveală problemele. PHP este un limbaj de programare cu cod deschis, utilizat de aproximativ 70% dintre site-urile din lume.

Problemele îi privesc în primul rând pe cei care dețin și administrează site-uri. Totuși, cercetătorii citați de Business Insider avertizează că exploatarea lor le-ar putea permite atacatorilor să preia informații personale ale utilizatorilor. Riscul depinde de sistemele pe care rulează site-ul, nu doar de măsurile luate de fiecare utilizator pentru propriul cont.

Operatorii trebuie să aplice actualizările PHP

Proprietarii și administratorii site-urilor sunt principalii afectați de problemele descoperite. PHP a publicat actualizări despre care spune că ajută la protejarea site-urilor împotriva atacatorilor. Instrucțiunile pentru instalare se găsesc pe pagina principală PHP.

Pentru un magazin online, condiția relevantă este actualizarea sistemului furnizorului web: dacă acesta păstrează informații personale ale cumpărătorilor în sisteme PHP și nu a aplicat corecțiile, exploatarea vulnerabilității ar putea permite accesarea datelor respective.

National Security Administration avertizează că una dintre vulnerabilități poate fi folosită pentru furtul informațiilor sensibile, întreruperea serviciilor sau pătrunderea mai adânc în rețeaua atacată. Expunerea privește astfel atât confidențialitatea datelor, cât și funcționarea serviciilor digitale.

Joi, 22 octombrie, Madeline Lawrence, cofondatoarea platformei de securitate a aplicațiilor Aikido Security, a declarat pentru Business Insider că platforma de securitate cibernetică Cloudflare raportase milioane de tentative de exploatare la o zi după dezvăluire. Numărul descrie încercările de atac, nu un bilanț al datelor furate.

Utilizatorii pot întări accesul la conturi

Recomandările cercetătorilor în securitate pentru utilizatori vizează parolele, verificarea avertizărilor bancare și întreținerea dispozitivelor:

Folosirea unor parole diferite pentru conturi diferite, în locul reutilizării aceleiași parole. Un manager de parole este una dintre soluțiile recomandate pentru gestionarea lor.

Verificarea avertizărilor de securitate transmise de banca la care sunt deschise conturile.

Activarea autentificării cu doi factori, adică verificarea accesului printr-un al doilea element, pe dispozitive și conturi. Recomandarea vizează în special e-mailul, serviciile bancare și managerul de parole.

Atenție la tentative de înșelăciune și la mesaje de phishing mai convingătoare dacă datele au fost compromise. Phishingul urmărește obținerea informațiilor prin mesaje înșelătoare.

Activarea actualizărilor automate și repornirea computerului în fiecare săptămână.

Peter Wildeford, director de politici la AI Policy Network, organizație nonprofit bipartizană care susține măsuri de siguranță și supraveghere federală pentru inteligența artificială, a propus pe X utilizarea Claude Code pentru verificarea componentelor învechite de pe laptop care necesită actualizare.

Changpeng Zhao, cofondatorul platformei de criptomonede Binance, a publicat pe X un avertisment privind navigarea pe internet, în traducere: „Fiți foarte atenți când vizitați ORICE site web în următoarele zile”.

PSA: in light of recent cyberattacks and vulnerabilities, I recommend everyone: * use a good password manager (1Password) and do not duplicate passwords

* use two factor auth for everything important (not via sms!! Google Authenticator or better yet YubiKey)

* Auto-updates on,… — Peter Wildeford🇺🇸🚀 (@peterwildeford) October 21, 2026

Dependența de furnizori contează și pentru firmele care nu dezvoltă software

Despre expunerea companiilor care folosesc servicii bazate pe aceste sisteme, Madeline Lawrence a explicat joi, 22 octombrie, în traducere: „Chiar dacă nu dezvoltați voi înșivă software și aceasta nu este activitatea principală a afacerii voastre, o mare parte din viața voastră depinde de companii care se bazează pe aceste sisteme”.

Referindu-se la acele companii, ea a adăugat, în traducere: „Iar ele ar putea fi foarte, foarte vulnerabile”.

Pentru operatorii care folosesc PHP, măsura indicată rămâne aplicarea actualizărilor publicate pentru acest limbaj. Problemele anunțate de OpenAI privesc infrastructura pe care o folosesc site-urile; schimbarea parolei de către un cumpărător nu actualizează sistemul furnizorului care îi păstrează datele. De aceea, protecția informațiilor stocate de un magazin online depinde și de corecțiile aplicate de administratorul său.

National Security Administration avertizează că exploatarea uneia dintre vulnerabilități poate avea și alte urmări decât furtul datelor sensibile: atacatorii ar putea întrerupe servicii sau avansa în rețeaua atacată. Avertismentul descrie ce ar putea face un atacator prin acea vulnerabilitate, nu stabilește că fiecare site care folosește PHP a fost compromis.

Raportarea Cloudflare despre milioane de tentative de exploatare, făcută la o zi după dezvăluirea vulnerabilităților și prezentată de Madeline Lawrence pentru Business Insider, privește încercările de atac. Ea nu arată câte tentative au reușit și nici câți utilizatori au primit ulterior notificări privind divulgarea datelor.

Notificarea unei divulgări de date cere măsuri, nu închiderea grăbită a contului bancar

Lawrence a calificat vulnerabilitatea drept foarte gravă, dar a descurajat graba de a închide conturi bancare ca măsură de protecție.

Recomandarea ei este ca utilizatorii care primesc notificări privind divulgarea datelor să acționeze: informațiile sau datele lor de autentificare ar putea circula pe dark web, partea internetului accesată prin instrumente speciale.

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