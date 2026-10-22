Revânzarea obiectelor de colecție poate beneficia în 2026 de taxarea marjei profitului prin regimul special de taxă pe valoarea adăugată (TVA). Pentru persoana impozabilă revânzătoare, aplicarea acestuia depinde atât de bunul cumpărat, cât și de proveniența achiziției și de situația fiscală a furnizorului.

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Timișoara a făcut public un ghid al regulilor aplicabile în acest an. Documentul privește antichitățile și obiectele de colecție, dar și bunurile second-hand și operele de artă. Regimul are ca temei articolul 312 din Codul fiscal, inclus în Legea nr. 227/2015.

Proveniența achiziției și statutul furnizorului se verifică împreună

Pentru aplicarea tratamentului fiscal descris în ghid, bunurile trebuie cumpărate din interiorul Uniunii Europene, potrivit cursbnr.ro. Verificarea locului achiziției este primul pas, dar nu înlocuiește verificarea persoanei de la care se cumpără. Furnizorul trebuie să se încadreze într-una dintre situațiile admise.

Ghidul distinge următoarele categorii de furnizori și condițiile aferente:

O persoană neimpozabilă. În această categorie, exemplul oferit de document este persoana fizică. Condiția urmărită pentru achiziție este statutul neimpozabil al celui care livrează bunul către revânzător.

O persoană impozabilă a cărei livrare este scutită. Este vizată scutirea prevăzută la articolul 292, alineatul (2), litera g) din Codul fiscal. Ea privește bunurile pentru care dreptul de deducere a fost limitat în totalitate la achiziție. Cu alte cuvinte, pentru achiziția respectivă nu a putut fi dedusă TVA.

O întreprindere mică, atunci când sunt cumpărate bunuri de capital. Pentru această categorie, trebuie verificat și obiectul achiziției. Încadrarea furnizorului ca întreprindere mică este însoțită de condiția privind bunurile de capital, cele două cerințe fiind legate.

Un alt revânzător care are calitatea de persoană impozabilă. În această situație, contează tratamentul fiscal al livrării efectuate de furnizor: operațiunea trebuie să fi fost supusă regimului special de TVA. Verificarea privește astfel livrarea concretă, nu doar faptul că partenerul comercial desfășoară activitate de revânzare.

Pentru operele de artă există o delimitare suplimentară. Condițiile prezentate pentru revânzători exclud livrările făcute de autorii lucrărilor sau de succesorii lor în drepturi, dacă aceste operațiuni implică obligația colectării TVA. În cazul unei asemenea achiziții, trebuie urmărite împreună identitatea furnizorului și tratamentul fiscal al livrării.

Posibilitatea de reutilizare delimitează bunurile second-hand

Un obiect vechi se încadrează în definiția bunurilor second-hand dacă poate fi folosit în continuare. Utilizarea poate fi posibilă imediat, în starea existentă, sau poate necesita reparații. Necesitatea reparării nu îl scoate, prin ea însăși, din această categorie.

Definiția are însă excluderi explicite. Pentru monede, metale și pietre prețioase, verificarea privește inclusiv încadrarea fiscală, forma în care se prezintă bunul și funcționalitatea păstrată. Categoriile excluse sunt:

Aurul de investiții. Este exclus aurul încadrat potrivit definiției de la articolul 313, alineatul (1) din Codul fiscal. Această categorie are o delimitare expresă față de bunurile second-hand.

Monedele de argint sau de platină fără încadrare ca obiecte de colecție. Reperul juridic pentru această distincție este articolul 312, alineatul (1), litera b) din Codul fiscal. Excluderea privește monedele care nu îndeplinesc această încadrare.

Metalele prețioase care pot servi drept materie primă. Sunt vizate platina, aurul și argintul, inclusiv aliajele lor cu alte metale. Formele enumerate sunt barele, plachetele, lingourile, pulberea, foițele, folia, tuburile și sârma. Excluderea acoperă și alte forme utilizabile pentru producerea unor bunuri.

Resturile din metale prețioase recuperate din obiecte vechi. Condiția este destinația lor: topirea, urmată de refolosirea materialului în producție. În această situație sunt tratate ca materii prime recuperate, nu ca obiecte second-hand reutilizabile.

Pietrele prețioase nefixate sau nemontate. Sunt excluse cele utilizabile la producerea bijuteriilor clasice ori de fantezie, a obiectelor de aurărie, de argintărie și a produselor similare. Regula acoperă atât pietrele prelucrate, cât și pe cele neprelucrate: tăierea, spargerea de-a lungul fibrei, gradarea sau șlefuirea nu înlătură excluderea.

Obiectele care se consumă odată cu prima folosire. Aceste bunuri nu îndeplinesc condiția de reutilizare pe care se bazează categoria fiscală second-hand.

Bunurile pentru care refolosirea a devenit imposibilă. Excluderea privește obiectele care nu mai pot fi utilizate în niciun fel.

Obiectele vechi din materiale prețioase care și-au pierdut funcționalitatea inițială. Categoria include bijuterii clasice și de fantezie, produse de aurărie sau argintărie și alte obiecte, inclusiv unelte. Acestea pot fi alcătuite parțial ori integral din argint, aur, platină sau pietre prețioase. Excluderea intervine când au rămas numai funcționalitățile proprii materialelor componente, indiferent de puritatea metalelor ori a pietrelor.

Ghidul DGRFP Timișoara cuprinde, de asemenea, obligațiile persoanelor impozabile care revând aceste bunuri și prevederi pentru organizatorii licitațiilor publice.

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