Dezvoltatorii investesc mai mult atât în calitatea locuințelor, cât și în fațade și spațiile comune Apar primele blocuri din România cu fațadă 100% din lemn și izolate în totalitate cu spumă poliuretanică

LOFT green apartments beneficiază în faza a 2-a a construcției de fațadă din lemn finlandez și izolație de ultimă generație, cu spumă poliuretanică, un material reciclabil

Concurența tot mai mare pe piața rezidențială autohtonă, aflată în plină expansiune, aduce noutate și în șantiere, la construcția noilor blocuri. Compania Ecovillas a ales să iasă din soluțiile clasice de construcție prin implementarea la proiectul construit la Mogoșoaia – LOFT Green Apartments – unor soluții de ultimă generație ce țin de izolație și fațadă, soluții sustenabile și reciclabile, care sporesc confortul locatarilor. Noile modificări, precum si cresterea costurilor pentru unele dintre materiale, au dus la o creștere a costurilor cu aproximativ 20%, comparativ cu faza anterioară a proiectului.

Deși este un produs mai scump, am ales izolația cu spumă poliuretanică cu celulă închisă pentru că ne-am gândit la beneficiile sale în timp. În primul rând, spuma poliuretanică izolează foarte bine, nu este un material alergen și nu face praf. De asemenea, exclude factorul uman în montaj și aer si are coeficient de dilatare minim , adică nu apar microfisuri. Spuma crește eficiența energetică a clădirii și contribuie la reducerea emisiilor de carbon în atmosferă, lucru pe care noi mizăm la proiectul LOFT care are ZERO emisii de CO2 și la producerea energiei termice, prin pompe de căldură geotermice. În plus, spuma poliuretanică este sigură pentru mediu și nu dezvoltă mucegai, iar la producția spumei poliuretanice nu se folosesc gaze care afectează mediul înconjurător, fiind un material ce se reciclează în totalitate. (Slavic Vlas – partener LOFT green apartments)

Primul bloc din a România cu fațadă 100% din lemn tratat în mod natural

Compania Ecovillas și arhitectul proiectului Maxim Calujac au ales ca faza a 2-a a proiectului să fie și mai aproape de natură prin fațada blocurilor. Astfel, blocul 2 este primul bloc din România cu fațadă în totalitate realizată din lemn, un produs prietenos cu mediul ce nu poluează și se va bucura de „silver effect” odată cu trecerea timpului.

Am ales lemnul pentru că este un material crud, natural ce va oferi un cadru mai apropiat de natură. Practic, culoarea lemnului se va schimba în următoarele luni și va trece la nuanțe de gri, asemănătoare scoarței copacilor din pădure. Arhitectul a dorit prin această soluție să integreze vizual imobilele în natură. Am decis să punem și mai mult accent pe calitate, pe bucurie, pe exterior, pe confortul emoțional al locatarilor și pe estetica locuințelor. (Slavic Vlas – partener LOFT green apartments)

Lemnul Lunawood Thermowood este cea mai nouă tehnologie de pe piață, fiind un produs sustenabil, non-toxic și care oferă un aspect natural clădirilor.

Lunawood Thermowood este un material lemnos durabil, special adus din Finlanda, tratat non-toxic pentru a rezista cât mai mult în timp prin utilizarea metodelor naturale precum căldura și aburul. În felul acesta se obține o îmbunătățire a proprietăților lemnului și poate fi folosit cu succes inclusiv la exterior.

Conceptul proiectului LOFT green apartments este nou pe piața din România și este importat din Țările Scandinave, totul este gândit pentru a satisface cererea de locuințe moderne, eficiente și independente din punct de vedere energetic.

Loft Green Apartments este nominalizat la premiile Uniunii Europene pentru arhitectură contemporană.

Proiectul LOFT green apartments va participa la concursul de arhitectură contemporană ce se va organiza anul viitor, fiind printre proiectele nominalizate în cadrul concursului. Punctele unice ale complexului sunt absența grinzilor și designul interior de tip loft, celebru deja în principalele capitale europene.

”Caracteristica izbitoare care scoate în evidență conceptul proiectului este absența grinzilor. Greutatea clădirii este suportată de coloane și pardoseli din beton armat, abordarea a fost să le adăugăm noi funcții și să folosim aceste elemente ca părți ale conceptului de proiectare. În plus față de elementele structurale, pereții de cărămidă sunt lăsați neacoperiți în mod deliberat, creând estetica industrială” (Maxim Calujac – ansamarchitect proiect LOFT green apartments)

Ansamblul LOFT green apartaments, nominalizat în acest an la Premiile Uniunii Europene pentru Arhitectura, este primul ansamblu de apartamente verzi din România. Apartamentele au costuri mai mici la întreținere, datorită eficienței energetice a clădirilor și a pompelor de căldură geotermice utilizate pentru încălzire, răcirea și asigurarea apei calde. Locuințele se află în Mogoșoaia și au vedere la pădure, 7.500 mp de curte cu spații verzi, alei și parcări. Prima fază a proiectului este deja livrată și locuită, iar faza a 2-a se află în construcție cu două blocuri noi. În total complexul include 154 de apartamente cu locuințe de tip studio, 2 camere și 3 camere. Ansamblul include și alte facilități eco-friendly precum infrastructură pentru prize încărcare mașini electrice, parcări pentru biciclete și pentru cărucioare, loc de joacă și reciclare selectivă a deșeurilor.