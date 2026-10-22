Motorina ar putea lipsi în anumite regiuni ale României încă de la începutul lunii decembrie. Este unul dintre riscurile descrise într-un scenariu de criză prezentat joi, 22 octombrie 2026, de Frames, organizație care realizează analize economice. Potrivit analizei relatate de Agerpres, capacitatea redusă a transportului pe calea ferată și a depozitelor ar putea îngreuna aprovizionarea. În acest scenariu, rezerva strategică de motorină ar fi aproape epuizată în ianuarie 2027.

Analistul Frames Adrian Negrescu delimitează statutul scenariului în analiza organizației: „Este un test de stres, nu o prognoză oficială, dar arată unde se află punctul slab: motorina, nu benzina.”

Rezervele anunțate includ țiței care trebuie procesat

Ministerul Energiei a comunicat în repetate rânduri în acest an că stocurile de urgență ale României acoperă 90 de zile. Negrescu explică însă că baza de calcul o reprezintă importurile nete, nu cantitatea de motorină consumată la pompă. Importurile nete reprezintă diferența dintre importuri și exporturi.

Inventarul prezentat de Frames separă materia primă de carburanții care pot fi utilizați:

Totalul rezervelor de urgență este de aproximativ 2,04 milioane de tone.

Țițeiul și materia primă destinată rafinării reprezintă 1,08 milioane de tone, respectiv 53% din total, și necesită procesare înainte de utilizare.

Carburanții și celelalte produse finite însumează aproximativ 957.000 de tone. Din această cantitate, circa 511.000 de tone reprezintă motorină.

Amplasarea rezervelor limitează, la rândul ei, accesul rapid la acestea, susține analistul. Aproximativ jumătate din stocuri, corespunzătoare unui interval de 45 de zile în calculul rezervelor, sunt depozitate pe teritoriul României. Cealaltă parte se găsește în alte țări ale Uniunii Europene și ar putea fi transportată mai greu în România în timpul unei crize.

Scumpirea motorinei depășește ritmul benzinei

Pe 22 octombrie, media națională pentru motorina standard ajunsese la 10,90 lei pe litru, față de 10,10 lei pe litru pentru benzină, conform datelor PretCarburant folosite în analiza Frames.

Reperul din ianuarie utilizat în comparație este o stație Petrom din București: 7,89 lei pentru un litru de motorină și 7,67 lei pentru unul de benzină. Față de aceste valori, analiza indică scumpiri de 38% la motorină și 32% la benzină în mai puțin de zece luni. Pentru motorină, creșterea este de aproximativ 3 lei pe litru.

O mare parte a majorărilor s-a acumulat în a doua jumătate a anului. Între 30 iunie și 22 octombrie, prețul motorinei a crescut cu 1,68 lei pe litru, echivalentul a 18,2%. În același interval, benzina a adăugat 1,44 lei pe litru, respectiv 16,6%.

Transportul de mărfuri, agricultura și construcțiile depind de motorină, produs pe care Negrescu îl consideră cel mai afectat de criza globală. În evaluarea sa asupra duratei scumpirilor, analistul afirmă: „nu vorbim despre o scumpire de sezon, ci despre o criză structurală de cel puțin un an”. El apreciază că un nivel de 11 lei pe litru s-ar putea menține în iarna care urmează, fără o revenire a prețului în doar câteva săptămâni.

Importurile depind de trasee lungi sau expuse conflictelor

Producția anuală de țiței a României este de aproximativ 2,7 milioane de tone, iar importurile acoperă circa trei sferturi din necesar, potrivit Frames. Kazahstanul furniza peste 60% din importurile recente, transportate prin conducta CPC și prin portul rusesc Novorossiisk.

Livrările pe acest traseu au fost întrerupte pentru câteva zile în iulie, după atacuri cu drone asupra infrastructurii. Analiza folosește episodul pentru a ilustra expunerea aprovizionării României.

Și în cazul motorinei, consumul intern depășește producția, diferența fiind cumpărată din import, situație întâlnită și în restul Europei. Frames indică drept furnizori Statele Unite, principalul furnizor al Uniunii Europene, Kazahstanul, care a depășit Norvegia și a ajuns pe poziția a doua, precum și zona Golfului.

Traseele sunt lungi sau expuse conflictelor, iar cheltuielile pentru transport, asigurări și personal au crescut concomitent, arată analiza.

Plafonarea voluntară din Italia a fost urmată de epuizarea unor stocuri

În Italia, Eni, IP, Q8 și Tamoil au ales să țină prețul la cel mult 2,19 euro pentru un litru, în circa 10.000 de stații, arată Frames. La acest preț, cererea a dus la golirea stocurilor, potrivit analizei. Pentru operatorii stațiilor, fiecare litru vândut a însemnat o pierdere de 6 până la 20 de cenți.

Reducerea accizei a expirat fără o măsură care să o înlocuiască. Transportatorii și fermierii au blocat drumuri, iar accesul la rafinăria Eni din Taranto a fost blocat în intervalul 12-16 octombrie. În zilele de 15 și 16 octombrie, 150 din cele 270 de stații Eni din Puglia nu mai aveau carburant, conform analizei.

Negrescu atribuie lipsurile din Italia intervențiilor asupra pieței, nu unei epuizări globale a petrolului. El avertizează că o plafonare în România ar putea încuraja furnizorii să vândă în alte țări, reducând cantitățile disponibile la stații.

Frames propune contracte diversificate și sprijin pentru firmele dependente de motorină

Analistul formulează trei priorități pentru pregătirea aprovizionării de iarnă:

Contracte de durată cu furnizori diversificați, atât pentru țițeiul procesat de cele două mari rafinării funcționale, cât și pentru motorina cumpărată din import.

Transferarea în România a unei proporții mai mari din rezervele de urgență păstrate în alte state membre.

Ajutoare direcționate către transportatori și fermieri, în locul plafonării, menținerea accizei dinamice, adică a mecanismului de ajustare a accizei, și reducerea taxelor de pe lanțul de aprovizionare.

El apreciază favorabil eliminarea din 2027 a impozitului minim pe cifra de afaceri, dar consideră că această măsură nu este suficientă.

Negrescu descrie și consecința economică a unei întreruperi a aprovizionării: „O penurie de motorină de doar câteva zile ar opri camioanele, utilajele agricole și șantierele și ar aduce o nouă rundă de scumpiri la alimente, exact când inflația a început din nou să crească”.