Mai multe autorități europene au suspendat preventiv accesul la site-urile proprii după alerta privind o vulnerabilitate PHP, tehnologie folosită pentru site-uri. Joi dimineață, 22 octombrie, paginile Ministerului Justiției din Franța și ale autorității franceze pentru protecția datelor afișau anunțuri de mentenanță.

Divizia cloud a Amazon, care furnizează servicii informatice la distanță, a transmis că vulnerabilitatea este: „exploatată în prezent pe scară largă”.

Despre ritmul accesărilor asociate exploatării vulnerabilității, Prince a declarat: „În cele zece ore dinaintea dezvăluirii publice a vulnerabilității au fost înregistrate mii de accesări, ceea ce înseamnă că informațiile trebuie să se fi scurs; în cele 45 de minute de după dezvăluire au fost zeci de mii, în două ore sute de mii, iar între timp milioane.”

Some stats on #php2shell. In the 10 hours before it was publicly announced, across the @Cloudflare network we saw thousands of attempts to exploit it. That jumped to tens of thousands in the 45 minutes post announcement, hundreds of thousands within 2 hours, and millions now. — Matthew Prince 🌥 (@eastdakota) October 22, 2026

Matthijs van Amelsfort, șeful autorității neerlandeze pentru securitate cibernetică, a precizat că instituția sa nu are indicii privind exploatarea activă a vulnerabilității. El a avertizat însă că situația se poate schimba, mai ales pentru că inteligența artificială facilitează exploatarea vulnerabilităților.

Instituția neerlandeză își oprise site-ul miercuri, 21 octombrie, dar accesul a fost între timp restabilit.