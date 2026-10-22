Mai multe autorități europene au suspendat preventiv accesul la site-urile proprii după alerta privind o vulnerabilitate PHP, tehnologie folosită pentru site-uri. Joi dimineață, 22 octombrie, paginile Ministerului Justiției din Franța și ale autorității franceze pentru protecția datelor afișau anunțuri de mentenanță.

Divizia cloud a Amazon, care furnizează servicii informatice la distanță, a transmis că vulnerabilitatea este: „exploatată în prezent pe scară largă”.

Despre ritmul accesărilor asociate exploatării vulnerabilității, Prince a declarat: „În cele zece ore dinaintea dezvăluirii publice a vulnerabilității au fost înregistrate mii de accesări, ceea ce înseamnă că informațiile trebuie să se fi scurs; în cele 45 de minute de după dezvăluire au fost zeci de mii, în două ore sute de mii, iar între timp milioane.”

Matthijs van Amelsfort, șeful autorității neerlandeze pentru securitate cibernetică, a precizat că instituția sa nu are indicii privind exploatarea activă a vulnerabilității. El a avertizat însă că situația se poate schimba, mai ales pentru că inteligența artificială facilitează exploatarea vulnerabilităților.

Instituția neerlandeză își oprise site-ul miercuri, 21 octombrie, dar accesul a fost între timp restabilit.

Pentru a fi la curent cu toate știrile, urmărește Financiarul.ro și pe Google News

Parteneri

Articole recomandate din rețeaua noastră
Revista IoanaCum alegi o lenjerie răcoroasă și ce verifici pe etichetă când cumperi bumbac 100% sau bambusNews24Hassan are magazinul devastat la Paris după 10 ani de muncă. Chiria și salariile rămân de plătitDolce SportEUIPO îi refuză lui Gigi Becali înregistrarea denumirii „FCSB Steaua” ca marcăGetPonyCe dotări sunt obligatorii la autoturismele noi din 7 iulie 2026 și ce presupune semnalizarea frânării brușteBravonetPrințul Harry caută împăcarea cu regele Charles și prințul William după șase ani de tensiuniLylaCum aplici serul și uleiul ca părul să nu pară gras. Cantitățile și pașii potriviți pentru textura lui
Amazon PHP securitate cibernetică servicii publice online Tulcea
Facebook Twitter

Articole similare

Toate articolele →