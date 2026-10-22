Consumul pentru încălzirea unei case poate fi redus prin izolarea pereților și planșeelor, corectarea punților termice și recuperarea căldurii din aerul evacuat. Pentru această ultimă soluție, investiția estimată la o casă cu parter și etaj este de 6.000-12.000 lei, cu o reducere estimată a consumului pentru încălzire de 15-25%. Rezultatul depinde de clădire și de configurația instalației.

Evaluarea începe cu anvelopa, adică elementele care separă spațiul încălzit de exterior sau de spațiile neîncălzite. Pereții, podul, placa peste sol, ferestrele și ușile trebuie analizate împreună. Grosimea izolației se verifică în proiect, alături de performanța materialelor și de pierderile prin îmbinările dintre elementele constructive.

Izolația se alege după calculul întregii anvelope

Reperele tehnice orientative folosite de CPE Proiect pentru zona climatică II permit compararea soluțiilor pentru fiecare parte a casei. Rezistența termică corectată, notată R’, include efectul punților termice. Coeficientul U exprimă transferul de căldură prin elementul analizat: o valoare mai mică înseamnă un transfer mai redus.

Pentru proiectare, reperele sunt următoarele:

Pereți exteriori: peste zidărie din cărămidă de 30 cm, soluția indicată folosește 15-18 cm de vată bazaltică sau polistiren grafitat. Rezistența R’ este de 2,80-3,00 m²·K/W, iar U de aproximativ 0,33-0,36 W/m²·K.

Planșeu sub pod: soluția cu vată minerală de 25-30 cm este asociată unei rezistențe R’ de 5,00-5,50 m²·K/W și unui coeficient U de aproximativ 0,18-0,20 W/m²·K.

Planșeu peste sol sau subsol: izolația indicată sub șapă are 10-14 cm. Valorile orientative sunt 2,90-3,20 m²·K/W pentru R’ și aproximativ 0,31-0,34 W/m²·K pentru U.

Planșee în consolă: soluția cu vată bazaltică de 18-22 cm corespunde unor repere de 4,00-4,50 m²·K/W pentru R’ și aproximativ 0,22-0,25 W/m²·K pentru U.

Ferestre: varianta orientativă este geamul triplu cu strat cu emisivitate redusă și argon. Intervalul indicat pentru R’ este de 0,77-0,83 m²·K/W; performanța tâmplăriei intră în calculul energetic al clădirii.

Ușă exterioară: pentru o soluție termoizolată, reperele sunt R’ de minimum 0,77 m²·K/W și U de maximum 1,30 W/m²·K.

Aceste valori sunt recomandări pentru dimensionarea elementelor, nu condiții obligatorii separate pentru încadrarea unei case în standardul de consum energetic aproape zero. Conformarea se stabilește pentru clădirea întreagă, pe baza consumului de energie primară, a ponderii energiei regenerabile și a emisiilor.

Punțile termice pot modifica rezultatul calculului

La evaluarea izolației, rezistența termică trebuie corectată pentru zonele prin care căldura se transmite mai ușor, numite punți termice. Folosirea rezistenței R fără factorul de corecție r poate conduce la o estimare prea favorabilă a performanței.

Pentru proiectul unei case noi, documentația trebuie să descrie straturile pereților, ale planșeului sub pod și ale celui peste sol, precum și detaliile de atic, soclu și glaf. Se adaugă caracteristicile tâmplăriei și specificațiile instalațiilor. Lipsa acestor stratificații poate întârzia întocmirea raportului energetic.

Pregătirea calculului presupune și planul de amplasament, orientarea clădirii, planurile nivelurilor, secțiunile și fațadele cotate. Auditorul folosește inclusiv suprafețele declarate de arhitect, soluția de încălzire, prepararea apei calde, ventilația și configurația instalațiilor regenerabile.

Recuperarea căldurii se analizează împreună cu etanșarea casei

Într-o locuință bine etanșată, ventilația mecanică permite schimbul de aer, iar recuperatorul limitează căldura pierdută odată cu evacuarea acestuia. Fără ventilare adecvată, pot crește concentrația de dioxid de carbon și umiditatea, cu apariția mucegaiului.

Pentru recuperator, estimarea tehnică este de 80-90% randament. Acest indicator privește echipamentul; economia de energie a întregii locuințe se evaluează separat, în funcție de proiect.

Potrivit CPE Proiect, ventilația mecanică cu recuperare de căldură cu eficiență de peste 75% este o cerință tehnică nZEB aplicată tot mai des în 2026, mai ales la casele cu suprafața utilă (Au) de peste 200 m².

Perioada estimată de recuperare a investiției este de 5-7 ani. Costul și amortizarea sunt repere pentru o casă cu parter și etaj; pentru alte suprafețe sau configurații, acestea pot fi diferite.

La casele noi, izolația trebuie completată cu energie regenerabilă

Standardul pentru clădiri cu consum de energie aproape zero, nZEB, privește locuințele noi autorizate după 31 decembrie 2020. În cadrul prezentat pentru aplicarea Legii 372/2005, excepția indicată este pentru clădirile cu o suprafață utilă totală mai mică de 50 m². Acest regim al construcțiilor noi nu instituie automat o obligație de renovare a caselor existente.

Evaluarea cumulează trei condiții: încadrarea consumului de energie primară, o contribuție de minimum 30% a surselor regenerabile produse local sau în proximitate, la cel mult 30 km, și respectarea limitei de emisii de dioxid de carbon. Raportul întocmit în faza de proiectare verifică îndeplinirea lor pentru locuința respectivă.

Pentru case individuale, limitele orientative pe zone climatice sunt:

Zona I: energie primară de maximum 120,1 kWh/m² pe an și emisii de maximum 14,7 kg CO₂/m² pe an.

Zona II: maximum 127,9 kWh/m² pe an, respectiv 16,0 kg CO₂/m² pe an.

Zona III: maximum 133,3 kWh/m² pe an, respectiv 17,1 kg CO₂/m² pe an.

Zona IV: maximum 140,6 kWh/m² pe an, respectiv 18,5 kg CO₂/m² pe an.

Zona V: maximum 147,9 kWh/m² pe an, respectiv 19,9 kg CO₂/m² pe an.

Încadrarea depinde și de geometria casei, regimul de înălțime și instalații. O centrală alimentată exclusiv cu gaz nu asigură singură contribuția regenerabilă cerută.

Configurațiile tehnice posibile includ pompa de căldură aer-apă cu încălzire în pardoseală sau pompa de căldură asociată cu panouri fotovoltaice de 3-5 kWp. O altă variantă combină centrala în condensare cu panouri solare termice de 4-6 m² și un sistem fotovoltaic de 3 kWp.

Pentru o configurație integral electrică, este indicată combinația dintre fotovoltaice de 4-6 kWp, boiler termoelectric și pompă de căldură aer-aer. Pentru mediul rural este menționată și soluția pe peleți, cu randament de peste 90%. Fiecare variantă necesită calcul pentru clădirea concretă.

Raportul nZEB precedă construcția și intră în documentația de autorizare. Certificatul de performanță energetică se întocmește după executarea lucrărilor, la recepție.

Factura depinde atât de consum, cât și de prețul contractului

Pentru apă caldă și gătit, consumul de vară al unei gospodării este estimat la aproximativ 100 kWh lunar. Pornirea încălzirii poate duce consumul la 400-700 kWh pe lună, în funcție de suprafață, izolație și temperatura exterioară.

Un exemplu orientativ din octombrie 2026 folosește un consum lunar de 500 kWh și un preț final de 0,34 lei/kWh: factura rezultată este de aproximativ 170 lei. La același consum, alegerea între prețuri de 0,30 și 0,42 lei/kWh înseamnă o diferență de 60 lei lunar. Pentru 700 kWh, diferența ajunge la 84 lei. Aceste comparații măsoară efectul prețului, nu economia produsă de lucrările de izolare.

Compararea contractelor se face în Platforma Online de Schimbare a Furnizorului, POSF, pentru zona de distribuție și consumul locuinței. Același furnizor poate avea prețuri finale diferite între zone, deoarece componenta de distribuție nu este uniformă.

Pentru schimbare sunt necesare actul de identitate, documentul de proprietate sau contractul de închiriere și ultima factură, care conține codul locului de consum. Indexul recent al contorului poate fi adăugat documentelor.

Cererea se transmite noului furnizor sau prin platformă. Vechiul furnizor este notificat automat, alimentarea continuă, iar procedura este gratuită. Termenul indicat pentru intrarea în vigoare a noului contract este de cel mult 21 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii. Decontul final se bazează pe indexul aferent datei schimbării.

Tarifele de distribuție influențează factura, nu consumul pentru încălzire

La 16 iunie 2026, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a aprobat, pentru 27 de operatori licențiați, tarife aplicabile din 1 iulie 2026. Media ponderată în funcție de cantitățile transportate efectiv prin rețele a scăzut la 54,32 lei/MWh, față de 58,47 lei/MWh. Tarifele aprobate nu includ taxa pe valoarea adăugată (TVA).

Despre efectul deciziei pentru clienți, George Niculescu, președinte ANRE, a declarat în comunicatul instituției din 16 iunie 2026: „Pentru cei mai mulți români, distribuția gazului costă mai puțin de la 1 iulie. Pentru următoarea perioadă de aplicare, tariful mediu ponderat scade cu 7,1%. Este o evoluție importantă, mai ales într-un context în care costurile din energie rămân o preocupare majoră pentru consumatori și pentru economie. În același timp, trebuie spus foarte clar că tariful de distribuție este doar una dintre componentele facturii finale. Impactul concret asupra fiecărui client depinde de operatorul de distribuție, de categoria de consum, de volumul consumat și de celelalte componente ale prețului final. Decizia adoptată astăzi de Comitetul de Reglementare reflectă rolul ANRE de a menține un echilibru corect între nevoia de finanțare a infrastructurii de distribuție și protejarea consumatorilor. Rolul ANRE este să se asigure că tariful de distribuție este calculat transparent, predictibil și proporțional cu realitatea economică a fiecărui operator. Susținem investițiile în infrastructura de distribuție, dar investițiile trebuie să fie eficiente, justificate și orientate către servicii mai bune pentru consumatori”

Scăderea mediei este susținută în principal de Distrigaz Sud Rețele și Delgaz Grid. Cele două companii au tarife în reducere și deservesc împreună aproape 90% din volumul total prognozat, de 72,59 TWh.

La nivelul tuturor operatorilor, situația este diferită: 14 tarife cresc, iar 13 scad. Patru operatori au reduceri de minimum 10%, în timp ce șase înregistrează creșteri de cel puțin 5%. Diferențele reflectă costurile rețelelor, investițiile și volumele specifice.

La stabilirea tarifelor, instituția urmărește finanțarea infrastructurii în paralel cu protejarea consumatorilor. Investițiile susținute trebuie să fie eficiente, justificate și să îmbunătățească serviciile, iar calculul tarifar trebuie să rămână transparent și proporțional cu situația economică a operatorului.

Pentru gazele consumate de clienții casnici, Ordonanța de urgență a Guvernului, OUG, 12/2026 prevede facturarea automată a valorii mai mici dintre prețul contractual și cel calculat lunar, fără un plafon numeric unic pe kWh. Perioada prevăzută pentru acest mecanism se încheie la 31 martie 2027.

Izolarea și recuperarea căldurii pot reduce consumul pentru încălzire; tariful de distribuție influențează separat prețul gazelor consumate. O scădere a acestui tarif nu înseamnă o reducere egală a întregii facturi.

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