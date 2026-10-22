Bănci, operatori de transport și instituții publice au suspendat preventiv servicii online după descoperirea unor vulnerabilități ale limbajului de programare PHP, folosit pentru funcționarea multor site-uri. În paralel cu aceste opriri și cu instalarea actualizărilor de securitate, Cloudflare a raportat milioane de tentative de exploatare.

Dezvoltatorii PHP au distribuit miercuri, 21 octombrie 2026, corecții urgente și au cerut instalarea lor imediată, potrivit The Independent. Problemele de securitate existau de ani în software și au fost identificate cu ajutorul inteligenței artificiale. Acestea le-ar putea permite atacatorilor să pătrundă în site-urile care folosesc tehnologia.

Suspendările afectează servicii financiare, transportul și administrația fiscală

În Japonia, companiile au anunțat joi, 22 octombrie, măsuri de urgență care vizează o parte dintre serviciile lor de internet. Instituțiile publice au restricționat, la rândul lor, accesul pentru a aplica măsuri de siguranță:

Compania de brokeraj Nomura și grupul bancar Mitsubishi UFJ Financial Group au anunțat suspendarea temporară a unor servicii online.

Compania aeriană ANA și East Japan Railway au anunțat întreruperi temporare pentru unele servicii de internet.

Asigurătorul Tokio Marine Holdings a oprit site-ul unei companii din grup.

Ministerul Finanțelor și Agenția Meteorologică din Japonia au suspendat parțial serviciile online.

Datele TrendAI arată că Japonia a înregistrat în primele nouă luni din 2026 mai multe incidente cibernetice decât în întregul an precedent.

În Franța, grupul de telecomunicații Orange a blocat preventiv accesul la anumite site-uri și aplicații construite pe PHP, în mai multe subsidiare.

Tentativele au crescut rapid după anunțarea vulnerabilităților

Madeline Lawrence, cofondatoare a companiei belgiene de securitate cibernetică Aikido Security, a explicat succesiunea dintre divulgarea problemelor și disponibilitatea corecțiilor: „Detaliile acestor vulnerabilități au devenit publice înainte ca remedierile să fie gata, iar de atunci au fost raportate atacuri.”

„Așa că firmele se grăbesc să se actualizeze înaintea atacatorilor care pot folosi inteligența artificială pentru a le exploata. Aceasta este întreaga cursă”, a adăugat Lawrence.

Matthew Prince, directorul general al furnizorului de servicii cloud Cloudflare, a descris miercuri seara, 21 octombrie, într-o postare pe X, evoluția tentativelor observate în rețeaua companiei:

În cele 10 ore anterioare anunțului public au fost înregistrate mii de tentative de exploatare.

În primele 45 de minute după anunț, numărul a ajuns la zeci de mii.

În două ore de la anunț au fost înregistrate sute de mii.

La momentul postării, numărul ajunsese la milioane.

Aceste valori descriu tentative de exploatare înregistrate de Cloudflare. În cazul serviciilor guvernamentale finlandeze, Valtori, furnizorul de servicii informatice al statului, a precizat că întreruperile au fost preventive, nu provocate de exploatarea vulnerabilităților sau de o breșă cibernetică. Instituția a adăugat că nu cunoaște cazuri de exploatare activă a acestor probleme de securitate.

Companiile și autoritățile aplică măsuri diferite de protecție

Tencent Cloud, unul dintre cei mai mari furnizori chinezi de servicii informatice la distanță, le-a cerut clienților să instaleze versiunile actualizate de PHP. Recomandarea sa nu a inclus oprirea pe scară largă a site-urilor.

Joi, 22 octombrie, Ministerul Industriei din China a solicitat organizațiilor și utilizatorilor să verifice imediat sistemele și să instaleze cea mai recentă versiune sigură a PHP. Instituția a recomandat și întărirea monitorizării de securitate, precum și schimbarea conturilor, parolelor și cheilor de acces acolo unde este necesar.

Coreea de Sud a majorat nivelul alertei de securitate cibernetică pentru sectorul privat și a activat măsuri de răspuns de urgență, invocând riscul crescut de atacuri informatice.

„A fost o zi lungă și o noapte lungă, știu, pentru toți cei din IT și securitate… N-am mai văzut așa ceva de foarte, foarte mult timp”, a declarat Satya Nadella, directorul general al Microsoft, joi, 22 octombrie, la un eveniment al companiei în Köln, Germania.

Nadella a subliniat importanța construirii unor sisteme digitale care pot fi întreținute în condiții de securitate.

În Finlanda, repornirea serviciilor depinde și de testarea sistemelor

Valtori a continuat peste noapte instalarea corecțiilor PHP și a început să elimine treptat restricțiile preventive. Furnizorul suspendase miercuri, 21 octombrie, servicii web publice ale administrației guvernamentale.

„Restabilirea serviciilor poate dura zile sau chiar săptămâni, deoarece, pe lângă actualizări, sistemele trebuie testate atent”, a avertizat Hannu Naumanen, directorul general al Valtori, într-o declarație a instituției.