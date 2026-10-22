IKEA va deschide la Cluj-Napoca, în proiectul RIVUS, o unitate cu peste 17.000 mp, comparativ cu cei 26.000 mp ai magazinului din Băneasa, potrivit unui comunicat IKEA citat de Economica.net. Investiția este inclusă în programul de dezvoltare a afacerii din România.

Deschiderea este estimată pentru anul financiar 2029, care acoperă intervalul septembrie 2028-august 2029. Calendarul depinde de dezvoltarea RIVUS. Pentru IKEA, va fi prima unitate din Europa de Sud-Est prevăzută încă de la dezvoltare într-un proiect mixed-use, adică unul care combină mai multe funcțiuni, precum comerțul, birourile și divertismentul.

Extinderea rețelei are alocate aproximativ 55 de milioane de euro

Planul IKEA pentru România se întinde pe trei ani și însumează aproximativ 130 de milioane de euro. Componenta de extindere și dezvoltare primește 125 de milioane de euro, iar pentru scăderea prețurilor în anul financiar 2027 sunt prevăzute alte 4,4 milioane de euro.

Din bugetul pentru dezvoltare, aproximativ 55 de milioane de euro vor finanța deschiderea a 10 puncte noi de întâlnire cu clienții. Cluj-Napoca este inclus în această extindere.

Compania caută și posibilități de colaborare cu operatori comerciali și centre comerciale care funcționează deja în România. Demersul urmează strategia Ingka Group de a dezvolta formate cu suprafețe mai mici.

Produsele vor putea fi cumpărate și ridicate pe loc

La noua unitate, majoritatea produselor din ofertă vor putea fi cumpărate și preluate imediat. Pentru achiziții mai complexe, comenzile se vor putea face atât în magazin, cât și online, cu posibilitatea livrării acasă.

Oferta de servicii va păstra opțiunile din magazinele tradiționale ale retailerului, între care planificarea locuinței și preluarea comenzilor. Spațiul va găzdui și un Restaurant Suedez, precum și un Magazin de Delicatese Suedeze.

Despre alegerea acestui format, Veronica Matei, manager de țară pentru sectorul imobiliar la IKEA South East Europe, a declarat în comunicatul companiei: „Ne dorim de mult timp să ne consolidăm prezența în Cluj-Napoca, iar astăzi ne bucurăm să facem un pas important în această direcție. Ambiția noastră este să aducem IKEA mai aproape de cât mai mulți oameni, oferindu-le modalități mai simple și mai convenabile de a ajunge la produsele și serviciile noastre. În același timp, ne păstrăm angajamentul față de prețurile accesibile. Împreună cu RIVUS, creăm o nouă experiență IKEA, integrată firesc în viața de zi cu zi a orașului, dar construită în jurul acelorași elemente pe care clienții le cunosc și le apreciază la IKEA: inspirație, servicii de calitate și expertiză în amenajarea locuinței.”

Prezența retailerului în oraș a început în 2019, printr-un punct dedicat planificării bucătăriilor. Au urmat serviciul de ridicare a comenzilor, în 2021, și deschiderea unui studio pentru planificare și comandă, în 2025.

Rețeaua actuală din România cuprinde:

Trei magazine, dintre care două funcționează în București, iar unul în Timișoara.

Șase Studiouri de Planificare și Comandă: Orhideea și Grand Arena în București, plus unitățile din Constanța, Cluj-Napoca, Brașov și Iași.

Cinci Puncte de Ridicare Comenzi, amplasate în Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Sibiu și București.

IULIUS anunță că a închiriat 80% din suprafața comercială

Tudor Ungurean, director general IULIUS, afirmă că gradul de închiriere pentru spațiile comerciale ale RIVUS a ajuns la 80%. El spune că IKEA s-a numărat constant printre preferințele clujenilor în studiile și analizele realizate de dezvoltator.

În evaluarea sa, parteneriatul aduce o investiție majoră în oraș și reprezintă o premieră în portofoliul IULIUS. Ungurean descrie RIVUS ca fiind cel mai amplu proiect de reconversie urbană cu funcțiuni mixte aflat în dezvoltare în România, construit în jurul așteptărilor comunității. Tot el susține că atragerea unor concepte și branduri internaționale va aduce beneficii economiei locale pe termen lung.

IULIUS și Atterbury Europe dezvoltă RIVUS pe terenul fostei platforme industriale Carbochim din Cluj-Napoca. Investiția depășește 550 de milioane de euro, iar terenul are 14 hectare.

Proiectul va reuni comerț, birouri, facilități culturale și de divertisment. Sunt prevăzute peste 400 de magazine și spații pentru activități culturale și timp liber, alături de zone verzi care vor depăși 52.000 mp.