Superliga Europeană: Proiectul este în așteptare, spune președintele Real Madrid, Florentino Perez

Superliga Europeană este în „standby”, în ciuda retragerii a nouă dintre cele 12 echipe fondatoare, spune președintele Real Madrid, Florentino Perez.

După o reacție furioasă împotriva turneului propus care a fost anunțat duminică, toate cele șase cluburi din Premier League implicate s-au retras marți.

Clubul spaniol Atletico Madrid și echipele italiene AC Milan și Inter Milan s-au retras formal.

„Vom continua să lucrăm”, a spus Perez. „Proiectul este în așteptare”.

Joi seara, mijlocașul lui Manchester City, Ilkay Gundogan, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la planurile de a schimba Liga Campionilor prin adăugarea mai multor meciuri, spunând că este doar „cel mai mic dintre două rele” comparativ cu ESL.

Real Madrid, Barcelona și Juventus nu s-au retras din ESL, deși președintele Juventus, Andrea Agnelli, a declarat că proiectul nu poate continua acum.

Președintele Barcelonei, Joan Laporta, a făcut ecou la comentariile lui Perez, spunând că este necesară o nouă competiție pentru a asigura sănătatea financiară a jocului.

„Vom vorbi mai multe despre asta când va veni momentul, dar deocamdată înțelegem că este necesar, chiar dacă membrii noștri vor avea ultimul cuvânt”, a declarat Laporta pentru rețeaua catalană TV3.

„Cluburile mari contribuie cu o mulțime de resurse și este absolut necesar să ne spunem părerea cu privire la distribuirea banilor [în fotbalul european].”

Laporta a fost numit președinte Barca pentru a doua oară în martie, preluând conducerea unui club cu datorii grele.

Javier Tebas, președintele La Liga spaniolă, a declarat: „Dacă [Superliga] ar fi bună pentru fotbal, după cum a spus Perez, nu ar fi făcut-o prin spatele nostru”.

Despre dacă ar fi sancțiuni din La Liga pentru cluburile spaniole, el a adăugat: „Nu vorbim despre sancțiuni.

„Toată lumea vrea să taie capul oamenilor. Trebuie să avem o procedură și trebuie să vedem cum arată în cele din urmă. Aceste cluburi au fost sancționate de proprii lor fani”.

Vorbind la emisiunea El Larguero de la postul de radio spaniol Cadena Ser, președintele Superliga Perez a susținut că proiectul nu este încă mort, deoarece toate cele 12 cluburi „nu au plecat încă”.

„Nu puteți ieși din contract astfel – sunt contracte obligatorii”, a adăugat el.

Când a fost întrebat care a fost pedeapsa pentru părăsirea proiectului, Perez nu a răspuns.

Perez și-a reiterat opinia că ESL a fost creat „pentru a salva fotbalul”, afirmând, de asemenea, că mișcarea a fost făcută deoarece tinerii „nu mai sunt interesați de fotbal” din cauza „multor jocuri de calitate slabă”.

El a adăugat că este „trist și dezamăgit” de reacția la proiect, la care cluburile lucrează „de aproximativ trei ani”.

El i-a acuzat pe președintele Uefa, Aleksander Ceferin, și pe autoritățile fotbalistice din diferite țări de „agresiune” și „amenințări” față de ESL.

„Poate că nu am explicat-o bine, dar nici nu ne-au oferit ocazia să o explicăm”, a spus domnul de 74 de ani.

„Sunt în fotbal de 20 de ani și nu am văzut niciodată amenințări de acest fel. Parcă am ucis pe cineva. Parcă am ucis fotbalul. Dar am încercat să aflăm cum să salvăm fotbalul.”

O nouă Ligă a Campionilor cu 36 de echipe, începând din 2024, a fost convenită luni, deși echipele ESL au spus în anunțul de duminică că nu cred că reformele Uefa au mers suficient de departe.

„Formatul Ligii Campionilor este vechi și interesant doar din sferturile de finală încoace”, a spus Perez.

„Este clar că acest format nu funcționează, așa că ne-am gândit că am putea avea un format în care cele mai importante echipe din Europa să joace una împotriva celeilalte chiar de la începutul sezonului.

„Am calculat numerele și am simțit că putem câștiga mult mai mulți bani, mai mulți bani și pentru toate celelalte echipe.”

Laporta a spus că discuțiile cu ligile interne și Uefa rămân necesare și a sugerat că ESL nu va fi o competiție închisă.

„Trebuie să fie o competiție atractivă bazată pe merite sportive”, a spus el.

„De asemenea, vom apăra ligile naționale și suntem dispuși să avem un dialog deschis cu Uefa.

„Vrem mereu să îmbunătățim fotbalul și să avem veniturile necesare pentru a ne asigura că fotbalul rămâne un spectacol. Dacă marile cluburi nu continuă să aibă venituri mari, atunci fotbalul va avea de suferit”.

Între timp, Perez a susținut că unul dintre „cei șase mari” ai fotbalului englez – Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United și Tottenham – au fost reticenți față de ESL de la început.

„A fost cineva în grupul englez care nu a avut prea mult interes, nu voi spune cine”, a spus el.

„Asta a început să-i infecteze pe alții, care sunt, de asemenea, oameni de o vârstă și cărora le este probabil frică pentru că nu înțelegeau nimic din ceea ce se întâmpla.

„Toți am semnat un acord obligatoriu, dar cred că unul nu a fost niciodată foarte convins”.