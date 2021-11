25.000 de tone de deşeuri de plastic produse în pandemie au ajuns în oceanele lumii

În urma unui studiu realizat de cercetătorii de la Academia Chineză de Ştiinţe, în plan mondial reiese că, Pandemia de coronavirus a dus la o creştere importantă a deşeurilor de plastic. Peste 25.000 de tone de deşeuri au ajuns deja în oceanele lumii, ceea ce reprezintă o problemă de lungă durată pentru mediul marin, relatează dpa.

Astfel, În jur de 8,4 milioane de tone de deşeuri de plastic au fost generate până în luna august în 193 de ţări, potrivit studiului publicat luni în revista ştiinţifică Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS).

Echipa condusă de oamenii de ştiinţă Yiming Peng şi Peipei Wu consideră că o mare parte din deşeurile produse în timpul pandemiei de coronavirus – aproximativ 87,4% – provin din spitale, în special din ţările asiatice.

De la măştile şi alte echipamente de protecţie pentru uz privat care reprezintă 7,6% din total, potrivit studiului, până la ambalajele pentru vânzările cu amănuntul online, în plină expansiune care au reprezentat aproximativ 4,7% din deşeurile suplimentare, au precizat cercetătorii.

„Deşeurile de plastic dăunează vieţii marine şi au devenit o preocupare majoră legată de mediu la nivel mondial”, au subliniat oamenii de ştiinţă.

„Pandemia de COVID-19 a dus la o cerere crescută pentru materiale plastice de unică folosinţă care intensifică presiunea asupra problemei globale deja scăpate de sub control a deşeurilor de plastic”, se mai arată în studiu, potrivit Agerpres.

Peste 25.000 de tone de deşeuri produse în timpul pandemiei au ajuns deja în oceanele lumii, iar acest lucru reprezintă o problemă de lungă durată pentru mediul marin.

Din aceste estimări reiese că, în termen de trei până la patru ani, o mare parte a acestor deşeuri va ajunge fie pe plaje, fie se va scufunda pe fundul mării.

Aşadar, cercetătorii au făcut apel la o mai bună gestionare a deşeurilor medicale, mai ales în ţările în curs de dezvoltare.