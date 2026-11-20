Poți fi scutit de impozitul pe locuință și pe terenul ei dacă te încadrezi într-o categorie prevăzută de lege sau într-o scutire aprobată de consiliul local. Faptul că ai o singură casă în care locuiești nu este suficient: verifici dreptul pentru clădire și pentru teren, apoi depui actele la direcția de taxe locale de care aparține imobilul.

Casa și terenul sunt impozitate separat. Un drept pentru locuința de domiciliu nu acoperă automat a doua casă sau un teren aflat în altă parte.

Cine poate fi scutit prin lege

Codul fiscal stabilește separat scutirile pentru clădiri, la art. 456, și pentru terenuri, la art. 464. Pentru persoanele din tabel, scutirea ori reducerea privește locuința folosită ca domiciliu și terenul aferent ei. Calitatea de proprietar al unei singure locuințe nu dă, de una singură, dreptul la scutire.

Cine Ce drept are Ce trebuie dovedit Beneficiarii prevăzuți la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990 sau din OG nr. 105/1999 Scutire pentru locuința de domiciliu și terenul aferent Calitatea de beneficiar și dreptul asupra imobilului Veteranii de război, văduvele de război și văduvele nerecăsătorite ale veteranilor Scutire pentru locuința de domiciliu și terenul aferent Calitatea care dă dreptul la scutire și dreptul asupra imobilului Persoanele cu handicap grav Reducere de 50%, nu scutire totală, pentru domiciliu și terenul aferent Documentul care atestă handicapul și dreptul asupra imobilului Persoanele cu handicap accentuat Reducere de 25%, nu scutire totală, pentru domiciliu și terenul aferent Documentul care atestă handicapul și dreptul asupra imobilului Persoanele care intră într-o facilitate locală Scutire sau reducere numai pentru bunurile indicate în hotărârea locală Actele cerute de hotărâre și plata la termen a impozitului din anul anterior

Reducerile de 50% și 25% pentru handicap se aplică în 2026. Dacă deții locuința și terenul împreună cu soțul sau soția, scutirea ori reducerea personală poate acoperi întregul bun comun. Partea deținută de un alt coproprietar rămâne impozabilă.

Ce depinde de consiliul local

Consiliul local poate aproba scutiri sau reduceri pentru anumite bunuri, dar nu este obligat să o facă. Printre situațiile pentru care legea îi permite să decidă se află locuințele afectate de calamități și clădirile la care s-au făcut anumite lucrări pentru reducerea consumului de energie. Sunt prevăzute și categorii de clădiri ale organizațiilor fără scop lucrativ ori monumente; pentru teren, categoria eligibilă se verifică separat.

O astfel de facilitate există doar dacă localitatea în care se află imobilul are o hotărâre aplicabilă. Actele se depun până la termenul stabilit prin hotărâre, iar impozitul datorat pentru anul anterior trebuie să fi fost plătit la timp. Scutirea sau reducerea începe la 1 ianuarie al anului următor hotărârii, nu în ziua depunerii cererii.

Ce acte pregătești

Direcția de taxe locale publică formularul și lista exactă pentru imobilul tău. În mod obișnuit, dosarul cuprinde:

cererea pentru clădire și, dacă soliciți facilitatea și pentru teren, pentru teren;

actul de identitate;

actul prin care ai dobândit imobilul;

documentul care dovedește calitatea ce îți dă dreptul la scutire sau reducere;

documentația cadastrală, dacă suprafața nu reiese din celelalte acte;

certificatul de căsătorie, dacă imobilul este bun comun;

împuternicirea, dacă altcineva depune dosarul pentru tine.

Pentru scutirea legală de la 1 ianuarie, regula generală cere documente valabile la 31 decembrie al anului anterior, depuse până la 31 martie inclusiv. De pildă, pentru aplicarea de la 1 ianuarie 2027, actele trebuie să dovedească situația de la 31 decembrie 2026 și să fie depuse până la 31 martie 2027. Dacă ești deja înregistrat cu actele necesare în baza de date a primăriei, normele fiscale nu cer să le depui din nou.

Dacă depui la 1 aprilie acte pe care le aveai la 31 decembrie, nu mai îndeplinești condiția de depunere pentru aplicarea scutirii de la 1 ianuarie. Există o regulă diferită pentru reducerea de handicap introdusă în 2026: dacă nu aveai facilitatea în anul anterior, reducerea începe din luna următoare depunerii documentelor. Astfel, pentru acte depuse în aprilie 2026, aplicarea începe în mai 2026.

Pașii până la decizia primăriei

Verifici dacă te încadrezi într-o categorie din lege. Pentru o facilitate locală, cauți hotărârea consiliului local din localitatea imobilului și verifici separat clădirea și terenul. Verifici termenul și pregătești formularul și actele cerute de direcția de taxe locale. Dacă soliciți o facilitate locală, verifici și dacă ai plătit la timp impozitul din anul anterior. Depui dosarul la direcția de taxe locale de care aparține imobilul, prin metoda acceptată de aceasta, și păstrezi dovada înregistrării. Verifici decizia scrisă și impozitul rămas de plată. Dacă primești un act fiscal de respingere, poți depune contestația la organul fiscal care l-a emis în 45 de zile de la comunicare. Dacă actul nu arată dreptul de contestare, termenul sau organul competent, ai la dispoziție trei luni.

Cât rămâne de plată

Impozitul pe clădire se calculează înainte de facilitate: suprafața clădirii se înmulțește cu valoarea folosită la impozitare pentru un metru pătrat, rezultatul se ajustează după zonă, apoi se aplică procentul stabilit local. Pentru locuințele persoanelor fizice, procentul prevăzut de Codul fiscal este între 0,08% și 0,2%. Impozitul pe teren se calculează separat, după suprafață, localitate, zonă și felul în care este folosit terenul.

Să presupunem că impozitul deja calculat, înainte de facilitate, este de 400 de lei pentru casă și 100 de lei pentru teren. La handicap grav, reducerea de 50% scade 200 de lei din impozitul casei și 50 de lei din cel al terenului: rămân 250 de lei din totalul de 500 de lei. La handicap accentuat, reducerea de 25% scade 100 de lei și, respectiv, 25 de lei: rămân 375 de lei. Dacă ambele bunuri intră într-o scutire integrală, nu mai rămâne nimic de plată pentru ele.

Coproprietatea poate schimba rezultatul. Dacă, în același exemplu, jumătate din casă și teren aparține unei persoane cu handicap grav, iar cealaltă jumătate unui alt coproprietar decât soțul sau soția, reducerea se aplică numai primei jumătăți. Din cei 400 de lei pentru casă rămân 100 de lei pentru partea redusă și 200 de lei pentru partea celuilalt proprietar; din cei 100 de lei pentru teren rămân 25 de lei și 50 de lei. Totalul de plată este 375 de lei.

Întrebări frecvente

Am plătit deja impozitul. Pot primi diferența înapoi?

Dacă ai plătit în plus pentru o scutire legală care ți se aplică, diferența se poate scădea din alte datorii către același buget local sau se poate restitui. Ordonanța care a introdus reducerile de handicap pentru 2026 prevede și corectarea sumelor plătite în plus.

În cât timp primesc răspuns?

Termenul obișnuit este de 45 de zile de la înregistrarea cererii. El poate fi prelungit în condițiile Codului de procedură fiscală dacă sunt necesare dovezi suplimentare.

Pot trimite cererea online?

Depinde de direcția de taxe locale. Verifici formularul și metodele de depunere acceptate de aceasta: la ghișeu, prin poștă sau online, dacă oferă această opțiune.

Vechimea casei îmi dă dreptul la scutire?

Nu. Pentru o clădire veche de 50 până la 100 de ani, valoarea folosită la calculul impozitului se reduce cu 15%, iar pentru una mai veche de 100 de ani, cu 25%; aceasta nu este o scutire de impozit.

Surse verificate la 20 noiembrie 2026: Codul fiscal și Legea nr. 239/2025, Portalul Legislativ; OUG nr. 78/2025 și OUG nr. 9/2026, Portalul Legislativ; Normele de aplicare a Codului fiscal, Portalul Legislativ; Codul de procedură fiscală, Portalul Legislativ; lista actelor necesare publicată de Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 5 București.