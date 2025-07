Acțiunile care îți pot aduce venit pasiv sigur. E surpriza profitabilă ignorată de piață! Energy Transfer, companie listată la New York Stock Exchange sub simbolul ET, s-a transformat într-un jucător-cheie al sectorului midstream. Chiar dacă numele său nu este atât de sonor în rândul investitorilor de retail, cifrele și direcția strategică vorbesc de la sine. Într-un peisaj marcat de volatilitate economică și transformări energetice globale, Energy Transfer oferă investitorilor o combinație rară de siguranță, creștere și venituri constante.

Compania a reușit să-și echilibreze bilanțul și să-și optimizeze modelul de business, construind o fundație solidă pentru viitor. În rândurile de mai jos, analizăm de ce această companie merită mai multă atenție și de ce poate fi considerată o alegere inspirată pentru portofoliile axate pe randament și stabilitate.

Unul dintre cele mai mari avantaje oferite de Energy Transfer este randamentul dividendului, care depășește pragul de 7%. Acest beneficiu nu vine cu un nivel crescut de risc, ci dimpotrivă – compania operează pe baza unor contracte de tip „take-or-pay”, ceea ce înseamnă că își încasează banii chiar dacă clienții nu utilizează întreaga capacitate contractuală.

„Compania oferă un randament care depășește 7%, în condiții de siguranță și cu perspective de creștere pe termen lung.”

În plus, peste 90% din EBITDA-ul generat provine din activități bazate pe tarife, oferind astfel predictibilitate și reziliență financiară, chiar și în perioade economice dificile.

De la datorii ridicate la un bilanț echilibrat: cum a reușit ET redresarea

În urmă cu câțiva ani, compania se confrunta cu o povară a datoriilor semnificativă, cauzată de expansiunea agresivă. Cu toate acestea, strategia adoptată în 2020 a presupus reducerea distribuțiilor pentru a reechilibra situația financiară.

„De atunci, a plătit o parte semnificativă din datorii și a finanțat o mare parte din creșterea sa prin fluxuri de numerar liber.”

Această schimbare de direcție a permis Energy Transfer să ajungă acum în limita inferioară a intervalului său țintă de îndatorare, oferindu-i flexibilitate pentru investiții viitoare fără a repeta greșelile trecutului.

Proiecte majore și cerere accelerată pentru gaz natural

Contextul global favorizează companiile din sectorul energetic care pot furniza rapid resurse esențiale precum gazul natural, iar Energy Transfer este printre cele mai bine poziționate entități. Planul de investiții pentru 2025 se ridică la 5 miliarde de dolari, o sumă direcționată către proiecte deja susținute de contracte ferme pe termen lung.

Unul dintre cele mai relevante proiecte este conducta Hugh Brinson, care va transporta gaz natural din zona Permian către zone cu cerere intensificată din Texas.

„Acest proiect este esențial pentru a satisface nevoile energetice anterioare, consolidând poziția Energy Transfer în această piață în expansiune.”

Totodată, proiectul de gaz natural lichefiat (LNG) din Lake Charles promite o rampă de lansare pentru intrarea masivă pe piețele internaționale, într-un moment în care cererea de LNG este preconizată să crească cu 60% până în 2040.

Energy Transfer nu rămâne cantonată în modelul tradițional de business. Compania anticipează cererea explozivă de energie a centrelor de date bazate pe AI. Astfel, a semnat deja un acord cu CloudBurst pentru a alimenta cu gaz un centru de date de ultimă generație din Texas.

„Managementul este, de asemenea, în discuții active cu peste 60 de centrale electrice și 200 de centre de date din 14 state.”

Fiecare din aceste colaborări poate aduce venituri suplimentare cu investiții relativ mici, ceea ce susține ideea unui randament crescut cu risc limitat.

Evaluare atractivă în comparație cu potențialul real

Deși se bucură de o poziție solidă și de proiecte profitabile în derulare, acțiunile Energy Transfer se tranzacționează la o evaluare modestă. Cu un multiplu EV/EBITDA forward de doar 8, compania este sub media istorică și sub nivelul competitorilor direcți.

„Parteneriatele de tip MLP din domeniul midstream s-au tranzacționat la un multiplu mediu de EBITDA de aproximativ 13,7.”

Această subevaluare oferă un punct de intrare avantajos pentru investitorii care caută active solide și cu potențial de apreciere, fără a-și asuma riscuri speculative.

De ce ET merită un loc în portofoliul tău

Analiștii de la Motley Fool văd în Energy Transfer o companie cu perspective clare de expansiune și cu o strategie bine ancorată în realitățile energetice actuale.

„Energy Transfer poate reprezenta nu doar o oportunitate de a beneficia de randamente atractive, ci și de a participa la un sector esențial și în expansiune.”

Combinația dintre randamentul dividendului, proiecte strategice în desfășurare și evaluare favorabilă face ca ET să fie una dintre puținele opțiuni care oferă stabilitate într-un peisaj bursier incert.

Un colos ignorat, dar perfect echilibrat pentru profit

Energy Transfer nu este doar o companie din energie – este o poveste despre redresare, disciplină financiară și adaptare la viitor. Într-o perioadă în care volatilitatea domină piețele, ET oferă un echilibru ideal între venit pasiv, protecție și potențial de creștere.

Dacă vrei să investești într-un jucător cu baze solide și direcție clară, acest simbol bursier ar putea fi asul din mânecă al portofoliului tău.