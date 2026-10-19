Pentru creditele raportate la Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC), valoarea aplicabilă de la 1 ianuarie 2027 va fi 5,61%. Comparația cu ROBOR trebuie separată de recalcularea prevăzută într-un proiect adoptat de Senat: aceasta ar viza contractele afectate de practici anticoncurențiale, în condițiile stabilite de proiect, nu schimbarea generală a indicelui pentru toate creditele.

IRCC de 5,57% corespunde trimestrului al doilea din 2026

Potrivit cursbnr.ro, IRCC curent, actualizat la 1 octombrie 2026, este de 5,57% și corespunde trimestrului al doilea din 2026. În seria trimestrială, valoarea pentru primul trimestru din 2026 este 5,56%, iar cea pentru ultimul trimestru din 2025, 5,58%.

Potrivit Băncii Transilvania, următoarele valori ale indicilor folosiți la dobânzile variabile ale creditelor în lei sunt grupate după intervalul de aplicare:

IRCC: 5,68% pentru 1 ianuarie – 31 martie; 5,58% pentru 1 aprilie – 30 iunie; 5,56% pentru 1 iulie – 30 septembrie; 5,57% pentru 1 octombrie – 31 decembrie.

ROBOR la trei luni: 6,14% pentru 1 ianuarie – 31 martie; 5,88% pentru 1 aprilie – 30 iunie; 5,84% pentru 1 iulie – 30 septembrie; 5,98% pentru 1 octombrie – 31 decembrie.

ROBOR la șase luni: 6,28% pentru 1 ianuarie – 31 martie; 5,95% pentru 1 aprilie – 30 iunie; 5,92% pentru 1 iulie – 30 septembrie; 6,04% pentru 1 octombrie – 31 decembrie.

În fiecare dintre aceste intervale, IRCC este sub cele două valori ROBOR afișate de bancă. Procentele comparate sunt valori ale indicilor de referință, nu sume ale ratelor lunare și nici economii calculate pentru un contract individual.

IRCC trimestrial se formează din valorile zilnice

Calculul zilnic al IRCC folosește dobânzile tranzacțiilor de pe piața monetară interbancară. Media este ponderată cu volumele tranzacționate: tranzacțiile cu volume mai mari au o pondere mai mare în rezultat.

Calculul trimestrial este diferit. La încheierea unui trimestru se face media aritmetică a indicilor zilnici din trimestrul precedent, incluzând fiecare zi lucrătoare. Instituțiile de credit folosesc rezultatul în trimestrul care urmează. Astfel, valoarea zilnică și cea trimestrială au perioade de referință și roluri distincte.

La 16 octombrie 2026, indicele zilnic era 5,71%, după 5,74% în 15 octombrie. Pentru intervalul selectat, 15 iulie – 19 octombrie 2026, media era 5,66%. Maximul de 6,18% fusese înregistrat în 2 octombrie, iar minimul de 5,51%, în 19 august.

Reperele istorice trebuie citite cu trimestrul aferent. Seria IRCC indică 6,06% pentru trimestrul al doilea din 2025 și 2,36% pentru ultimul trimestru din 2018. Acestea descriu evoluția indicelui, nu valorile aplicabile în prezent.

Recalcularea propusă depinde de constatarea unei încălcări și de prejudiciu

Potrivit Antena 3 CNN, Senatul a adoptat miercuri, 14 octombrie 2026, proiectul privind creditele consumatorilor raportate la ROBOR. Mecanismul propus ar interveni dacă o decizie definitivă stabilește încălcarea regulilor de concurență, iar folosirea unui indice denaturat a produs consumatorilor un prejudiciu dovedit.

Băncile responsabile ar trebui să elimine efectele încălcării, să refacă obligațiile contractuale folosind IRCC și să restituie integral prejudiciul demonstrat. Aceste obligații fac parte din proiectul legislativ, nu dintr-o procedură generală de schimbare a indicelui deja intrată în vigoare.

Ar fi vizate creditele încă în derulare, inclusiv cele acordate anterior datei de 2 mai 2019, dacă dobânda variabilă a folosit ROBOR pentru întregul calcul sau pentru o parte a acestuia.

Proiectul ar acoperi și contractele încheiate deja, în limita termenului general de prescripție din Codul civil. Dacă termenul legal pentru restituire expirase înainte de intrarea în vigoare a legii, drepturile respective nu ar fi reactivate.

Pentru evaluarea prejudiciului, punctul de pornire ar fi 2 mai 2019, când a intrat în vigoare Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2019. Recalcularea cu IRCC ar acoperi perioada în care dobânda variabilă a contractului a fost determinată prin ROBOR, începând de la această dată.

Cererea, răspunsul băncii și acordul scris ar avea termene distincte

Procedura prevăzută de proiect ar începe după constatarea prejudiciului printr-un document administrativ, în urma investigației unei autorități competente. Etapele și termenele propuse sunt:

Consumatorul afectat ar putea solicita revizuirea contractului în cel mult 45 de zile după constatarea prejudiciului. Cererea ar urmări refacerea obligațiilor de plată prin utilizarea IRCC.

Depunerea solicitării ar suspenda efectele clauzei de dobândă variabilă până la rezolvarea cererii, prin acord sau în instanță. Suspendarea ar opera și pe durata procesului, dacă debitorul alege calea judecătorească.

Pentru bancă, proiectul include un termen de maximum 45 de zile după primirea solicitării, destinat recalculării și corectării erorilor. Separat, stabilește maximum 30 de zile după depunerea cererii pentru soluționare, încheierea recalculării și trimiterea propunerii contractuale. Sunt două termene diferite în procedura propusă.

Oferta de revizuire ar trebui trimisă în scris și ar trebui să explice calculul obligațiilor pe baza IRCC, precum și valoarea totală a prejudiciului provocat de practica anticoncurențială.

Debitorul ar trebui să accepte propunerea, inclusiv modificările rezultate din aplicarea legii. Ar putea cere explicații suplimentare despre calcul, iar banca ar trebui să răspundă în interiorul termenului de 30 de zile.

După transmiterea acceptului scris, banca ar avea 15 zile pentru plata sumelor datorate consumatorului.

În absența acordului scris al debitorului, compensarea financiară s-ar suspenda. Consumatorul ar putea solicita instanței atât recalcularea obligațiilor, cât și recuperarea prejudiciului.

Băncile ar putea primi amenzi pentru nerespectarea procedurii

Proiectul stabilește trei categorii de amenzi. Neîndeplinirea obligațiilor legale ar fi sancționată cu 10.000-50.000 de lei. Pentru cereri nesoluționate sau documente necomunicate, intervalul ar fi 20.000-100.000 de lei. Întârzierea plății sumelor acceptate în scris de consumator ar atrage o amendă de 50.000-100.000 de lei.

Constatarea faptelor și sancționarea lor ar reveni personalului împuternicit al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). Odată cu amenda, agentul constatator ar impune îndeplinirea obligației încălcate în maximum 30 de zile.

Cuantumul amenzii ar ține seama de gravitatea și durata faptei, de numărul consumatorilor afectați, de sumele rămase neachitate și de conduita creditorului pentru remedierea consecințelor. Regimul contravențiilor ar fi completat de Ordonanța Guvernului nr. 2/2001.

Senatul a fost prima cameră sesizată. Decizia legislativă asupra proiectului revine Camerei Deputaților.