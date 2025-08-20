În spatele unor platforme online aparent inofensive se dezvoltă o piață neagră neobișnuită și extrem de profitabilă: comerțul ilegal cu furnici. De la specii banale până la exemplare exotice, aceste insecte sunt vândute la prețuri exorbitante, încălcând regulile platformelor și punând în pericol echilibrul ecosistemelor. Deși pentru unii este doar un hobby fascinant, pentru autorități fenomenul a devenit un adevărat coșmar birocratic și ecologic.

Afacerea ascunsă care amenință natura. Cum a devenit traficul cu furnici o industrie periculoasă și greu de controlat

Comerțul online cu furnici s-a extins rapid, iar unii vânzători au ajuns să facă afaceri consistente prin metode la limita legii. Pe platforme precum Ebay, unde politica interzice vânzarea de animale vii, investigațiile WIRED au descoperit oferte variate: de la furnici negre de lemn, comune în Statele Unite, până la specii rare precum „twig subțire”, originară din Mexic și cunoscută pentru înțepăturile sale dureroase.

Diferențele de preț sunt uriașe. „O comandă care ar putea costa în jur de 350 de dolari pe Discord ar putea ajunge la 1000 de dolari pe Ebay”, a relatat un vânzător. Astfel, pasionații lipsiți de experiență sunt adesea victimele unor suprataxări, fără să realizeze că participă la un comerț interzis.

Pe lângă prețuri exagerate, competiția dintre vânzători devine agresivă. Un participant de pe un server Discord dedicat acestui tip de tranzacții ilegale a mărturisit: „Am văzut doi băieți amenințându-se reciproc cu pistolul online. Într-o pasiune pentru copii!”

Impact asupra ecosistemelor și lipsa reglementărilor eficiente

În goana după profit, mulți comercianți adună mii de regine din zone precum deșertul Sonoran din Arizona, recunoscut pentru diversitatea sa. Specii precum furnicile tăietoare de frunze sau furnicile „honeypot” sunt extrem de căutate de colecționari, însă recoltarea excesivă pune în pericol populațiile locale. „Aceasta va începe să afecteze populația. Nu poți pur și simplu să iei mii de regine fără a provoca probleme”, a avertizat un comerciant.

Reginele, esențiale pentru supraviețuirea coloniilor, pot deveni o amenințare gravă atunci când sunt transportate în afara habitatului lor. O specie invazivă introdusă într-o nouă zonă riscă să distrugă furnicile native și să destabilizeze întregul ecosistem.

Experții atrag atenția că agenții guvernamentale precum USDA nu mai au resursele necesare pentru a controla fenomenul. „Au fost foarte multe tăieri ale inspectorilor în cadrul așa-numitelor măsuri de ‘eficiență’ din partea guvernului recent”, a explicat Chris Stelzig, director executiv al Societății Entomologice din America. Situația era dificilă și înainte de reduceri, după cum confirmă Carlos Blanco, fost entomolog al USDA: „O durere de cap pe care am încercat cu adevărat să o controlăm. Unii dintre acești vânzători ilegali râdeau în fața noastră.”

Necesitatea unor măsuri stricte și viitorul incert al acestui hobby

Rosario-Lebrón, un alt specialist care a părăsit recent guvernul, a recunoscut că a încercat să atragă atenția asupra contrabandei cu furnici, pledând pentru „crearea unei rute legale astfel încât copiii să poată găsi regine legale de cumpărat online”. Deși unii comercianți se declară pasionați responsabili, lipsa reglementărilor clare a deschis ușa pentru abuzuri.

Problema este una dublă: pe de o parte, ecosistemele fragile sunt amenințate de colectarea excesivă; pe de altă parte, micii pasionați și hobbyiștii riscă să fie descurajați de regulile rigide, fără a avea alternative legale viabile. Astfel, apare o întrebare dificilă: cum poate fi protejată biodiversitatea fără a sufoca pasiunea pentru creșterea furnicilor?

Fără o colaborare eficientă între agențiile statului, cercetători și comunitatea de entomologi amatori, comerțul ilegal va continua să prospere. De aceea, specialiștii cer reglementări clare, supraveghere riguroasă și educarea publicului. Viitorul furnicilor și al hobby-ului legat de creșterea lor depinde de măsurile luate acum, înainte ca efectele negative să devină ireversibile.