Autostrada Soarelui, blocată. Ce s-a întâmplat. Un nou incident a perturbat serios traficul pe una dintre arterele rutiere esențiale ale României. Vizibilitatea redusă din cauza unui incendiu de vegetație a determinat autoritățile să închidă temporar circulația pe un segment intens circulat, pentru a preveni posibile accidente. Măsura a venit la pachet cu devieri de trafic și intervenții rapide din partea poliției și pompierilor.

Luni, în jurul prânzului, circulația pe sensul către București al Autostrăzii A2 a fost oprită la kilometrul 169, după ce un incendiu de vegetație a generat un nor dens de fum ce s-a extins pe carosabil. Conform Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, incidentul a fost raportat la ora 13:00, iar la 13:15 autoritățile au decis închiderea temporară a tronsonului.

„Pentru siguranța participanților la trafic, circulația a fost deviată prin nodul rutier Medgidia, pe ruta C2”, au transmis reprezentanții poliției, precizând că echipajele din teren coordonează fluxul de mașini și gestionează coloanele formate pe direcția spre Capitală.

Intervenția pompierilor și condițiile meteo favorizante

Echipele de pompieri acționează în prezent pentru stingerea flăcărilor și împiedicarea extinderii lor. Vântul a purtat fumul gros spre autostradă, reducând vizibilitatea pe o distanță considerabilă și crescând riscul de accidente. Din fericire, nu au fost raportate vehicule blocate sau persoane rănite, însă circulația rămâne dificilă, cu timpi de așteptare prelungiți.

Autoritățile nu au stabilit încă sursa incendiului, însă atrag atenția că temperaturile ridicate și seceta din ultima perioadă sporesc pericolul. Șoferii și trecătorii sunt sfătuiți să nu arunce țigări aprinse sau alte materiale inflamabile în zone cu vegetație uscată.

Un fenomen repetitiv în sezonul cald

Astfel de incidente nu sunt o premieră pentru Autostrada Soarelui. De la începutul verii, mai multe focare de incendiu au fost semnalate în județele Constanța și Călărași, în special pe segmentele înconjurate de iarbă uscată. Combinarea acestui factor cu viteza ridicată specifică traficului pe autostradă poate avea consecințe grave.

IPJ Constanța a precizat că circulația va fi reluată imediat ce pericolul va dispărea și vizibilitatea va fi restabilită. Până atunci, șoferii sunt îndemnați să urmeze indicațiile agenților și să circule cu prudență pe rutele alternative.