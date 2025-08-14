Bucureștiul renunță la chioșcurile STB. Cum se va schimba cumpărarea biletelor în 2025

Bucureștiul renunță la chioșcurile STB. Capitala trece printr-o transformare importantă în ceea ce privește transportul public. Primarul general interimar, Stelian Bujduveanu, a anunțat că actualele chioșcuri de bilete STB vor fi înlocuite cu soluții moderne, menite să digitalizeze și să eficientizeze procesul de achiziție a titlurilor de călătorie.

De la tonete vechi la automate moderne

Edilul a explicat că „info-chioșcurile de pe vremea lui Oprescu, știți că erau acele construcții metalice din inox, foarte frumoase, sunt nefuncționale de zece ani și s-au transformat în niște zone de lipit afișe. Am dispus, toată lumea a venit pe stradă, le-a ridicat (…). Și ce facem cu ele acum? Le-am luat, le dăm jos computerul acela care era distrus de peste zece ani și vom pune un modul de vânzare bilete pentru STB, pentru transportul în comun și apoi le vom amplasa lângă stațiile moderne, pentru a renunța la acele chioșcuri cu oameni care stau să vândă. Suntem în 2025, în Capitala României și încă avem tonete unde o doamnă stă și te pui peste tejghea ca să-ți vândă un bilet. Vor dispărea. Astăzi deja ridicăm din ele, vom merge pe digitalizare”, conform Mediafax.

Fără disponibilizări, dar cu reorganizare

Bujduveanu a subliniat că personalul actual care vinde bilete nu va fi concediat: „Își regăsesc activitatea în interiorul societății, eu nu sunt adeptul disponibilizărilor pentru a perturba servicii publice, sunt adeptul reorganizărilor”. Astfel, tranziția spre noul sistem de vânzare nu va afecta locurile de muncă, ci va presupune o redistribuire a atribuțiilor în cadrul companiei de transport.

Panouri digitale în peste 1.500 de stații

În plus, primarul interimar a anunțat că, începând de anul viitor, toate stațiile STB vor fi dotate cu panouri electronice care vor afișa în timp real ora de sosire a vehiculelor:

„Veți vedea la anul. Am schimbat paradigma, să știți, că noi nu suntem la vom face, vom face, suntem în procedura de achiziție pentru sistemul ITS care va asigura panouri digitale în toate stațiile, sunt peste 1.500 de stații care vor fi dotate cu aceste panouri, suntem depuși pe PNRR și ultimul impediment pe care îl aveam în procedura noastră, contractul este atribuit, ultimul impediment era să semnez eu avizele de amplasament, împreună cu arhitectul-șef, pentru a se putea monta”.

Noile echipamente vor fi montate începând din ianuarie: „Sunt niște stâlpi frumoși, care au pe el un ecran led, care îți prezintă când vine următoarea cursă, la ce interval. Anul viitor, vom începe montajul lor, începând din ianuarie trebuie să începem montajul lor”.