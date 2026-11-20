Ca să pui automat bani deoparte din salariu fără să rămâi fără bani de facturi, calculează întâi ce rămâne după cheltuielile necesare și lasă o rezervă în cont. Programează apoi transferul către contul de economii pentru o zi în care salariul a intrat deja, nu pentru ziua în care speri să intre. Dacă suma rămasă este zero, nu programa transferul în acea lună.

Cât poți muta lunar în economii

Pornește de la salariul net, adică suma care îți intră în cont. Scade chiria, ratele, facturile, mâncarea, transportul și medicamentele. Pentru cheltuielile plătite o dată pe an, împarte suma anuală la 12 și păstrează lunar partea rezultată. Lasă și o rezervă în cont pentru cheltuieli neprevăzute.

De exemplu, la un salariu net de 5.000 de lei și cheltuieli necesare de 3.500 de lei, rămân 1.500 de lei. Dacă în acest exemplu plățile anuale însumează 1.200 de lei, partea lor lunară este de 100 de lei. După ce lași și 300 de lei ca rezervă în cont, poți programa cel mult 1.100 de lei: 5.000 minus 3.500 minus 100 minus 300. Sumele din exemplu nu sunt un procent recomandat din salariu; înlocuiește-le cu propriile cheltuieli.

Ce dată alegi dacă salariul întârzie uneori

Potrivit Codului muncii, salariul se plătește măcar lunar, în ziua stabilită prin contract sau prin regulamentul intern, iar plata se poate face în cont. Compară acea dată cu zilele în care salariul a ajuns efectiv în cont. Dacă încasarea variază, alege pentru transfer o zi după cea mai târzie încasare obișnuită și păstrează rezerva pentru o întârziere.

Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată permite stabilirea unei zile pentru ordinul de plată. Dacă ziua aleasă este nelucrătoare, ordinul este considerat primit în următoarea zi lucrătoare. Nu presupune că toate băncile pornesc transferul chiar în clipa încasării salariului: verifică dacă serviciul ales funcționează la o dată fixă sau oferă altă opțiune.

Când venitul se schimbă de la o lună la alta, recalculează suma înainte de următorul transfer. Dacă banca oferă această funcție, poți alege un transfer variabil: pleacă spre economii numai banii rămași peste limita minimă stabilită pentru contul curent. BCR prezintă o astfel de opțiune; disponibilitatea ei trebuie verificată pentru produsul folosit.

Cum programezi transferul și verifici costul

Alege contul de economii în care vrei să ajungă banii. În aplicația băncii, caută „plată recurentă” sau „ordin de plată programat”. Unele bănci folosesc denumirea „Standing Order”. Completează contul din care pleacă banii, contul de economii, suma, frecvența și data primei plăți. Verifică tarifele înainte de confirmare. După prima dată aleasă, uită-te în istoricul contului ca să vezi dacă transferul s-a făcut.

Opțiunile verificate la 20 noiembrie 2026 diferă de la un produs la altul:

BCR Standing Order: activarea, schimbarea și anularea programării sunt gratuite, dar transferurile efectuate pot avea comision.

activarea, schimbarea și anularea programării sunt gratuite, dar transferurile efectuate pot avea comision. BT Pay: permite plăți recurente săptămânale, lunare sau bilunare, inclusiv între conturile proprii. Informația despre aceste frecvențe nu stabilește costul transferului; verifică tariful înainte de confirmare.

permite plăți recurente săptămânale, lunare sau bilunare, inclusiv între conturile proprii. Informația despre aceste frecvențe nu stabilește costul transferului; verifică tariful înainte de confirmare. Raiffeisen FixPay: banca indică transferuri automate gratuite către contul său de economii în lei și administrarea fără comision a acelui cont.

Verifică separat costul fiecărui transfer, administrarea contului curent și a celui de economii, plata către altă bancă și retragerea banilor. Verifică și dacă apar costuri când plata eșuează sau contul ajunge pe minus. Un transfer programat de titularul contului nu este același lucru cu debitarea directă a unei facturi, pornită de cel care încasează plata.

Ce faci într-o lună cu mai puțini bani

Dacă salariul întârzie sau este mai mic, verifică soldul înainte de data transferului și micșorează ori oprește temporar suma programată, dacă serviciul băncii permite. Fă schimbarea înainte ca ordinul să fie primit pentru executare: pentru o plată cu dată stabilită, revocarea poate fi limitată după sfârșitul zilei lucrătoare anterioare. Ratele și facturile trebuie să rămână acoperite.

Nu presupune că o plată ratată va fi încercată din nou automat. La BCR Standing Order, dacă la ora 00:00 soldul este insuficient, transferul nu se face în acea zi; alt produs poate funcționa diferit. Verifică mesajul băncii și istoricul contului, apoi vezi dacă plata a fost respinsă sau dacă programarea rămâne activă pentru luna următoare.

Cum strângi banii pentru urgențe

Transferurile lunare pot construi o rezervă pentru cheltuielile necesare. Primul reper este suma cheltuită într-o lună. MoneyHelper dă ca reper, dacă poți, o sumă care acoperă măcar trei luni de cheltuieli esențiale, ținută într-un cont din care poți scoate repede banii. La cheltuieli necesare de 3.500 de lei pe lună, trei luni înseamnă 10.500 de lei. Reperul se calculează din cheltuieli, nu din salariul întreg.

Dacă muți aproape lunar bani înapoi din economii pentru a plăti cheltuielile curente, redu transferul și refă calculul. Verifică suma programată când se schimbă salariul, ratele sau facturile.

Întrebări frecvente

Trebuie să economisesc un procent fix din salariu?

Nu există un procent impus de lege. Suma transferată depinde de ce rămâne după plățile necesare, partea lunară a cheltuielilor anuale și rezerva lăsată în cont.

Pot trimite automat bani și către altă persoană?

Da, dacă serviciul băncii permite. BT Pay oferă plăți recurente atât între conturile proprii, cât și către altă persoană.

Sunt protejați banii din contul de economii dacă banca are probleme?

Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare arată că, în condițiile legii, fiecare deponent are garantate conturile curente și conturile de economii, la fiecare bancă, până la o sumă echivalentă cu 100.000 de euro.

Unde reclam un transfer neexecutat sau un comision neașteptat?

Trimite mai întâi reclamația băncii și păstrează dovada. Pentru o reclamație privind serviciile de plată, răspunsul trebuie dat, de regulă, în cel mult 15 zile lucrătoare; în situații excepționale, răspunsul final nu poate depăși 35 de zile lucrătoare. Dacă problema rămâne, poți sesiza ANPC sau poți apela la CSALB pentru soluționare amiabilă.

Surse verificate la 20 noiembrie 2026: Codul muncii; Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată; Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare; BCR; Banca Transilvania; Raiffeisen Bank România; MoneyHelper; Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar.