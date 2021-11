Care sunt planurile PSD, dacă ajunge la guvernare, pentru PNRR?

România s-ar putea întoarce la negocieri cu Comisia Europeană cu privire la PNRR, cu toate că planul a fost deja aprobat şi aşteptăm prima tranşă de bani. Ideea aparţine social-democraţilor, iar Marcel Ciolacu a explicat de ce ar trebui făcut acest lucru.

În prezent, Partidul Social Democrat este la un pas să intre la guvernare, alături de PNL şi UDMR. Negocierile oficiale au început deja de marţi şi vor continua în zilele următoare.

De ce se întoarce Romănia, la Bruxelles cu PNRR-ul abia aprobat?!

Marţi seara, preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a făcut un anunţ extrem de important, în acest context. Social-democraţii vor insista pentru renegocierea PNRR, dacă ajung la guvernare.

Mai exact, este vorba despre anumite capitole din Planul Național de Redresare şi Rezilienţă, a indicat Marcel Ciolacu, invitat la România TV. Liderul social-democrat spune că această posibilitate este prevăzută de Comisia Europeană:

În explicaţiile sale, “Într-un an se poate renegocia”, adăugând că nu are de gând să-şi asume greşelile făcute de USR în acest plan.

Astfel, “Vom merge şi vom negocia anumite capitole din PNRR. Vom merge împreună cu PNL şi vom demonstra ce este sustenabil şi ce nu este, ce ne angajăm şi ce nu ne angajăm. Dvs. vreţi ca eu să îmi asum tot ce a făcut USR? Eu i-am văzut la televizor. Ei n-au fost pe la guvernare…

Și mai apare și Orban, nu are nicio treabă cu guvernul, n-au murit oamenii… E cum ar veni Rafila la Sănătate și n-ar face nimic..

Există la Comisia Europeană această posibilitate. În șase luni anunți, și într-un an poți să mergi la renegociere. Păi, ori facem o treabă cap coadă, ceva cu o logică economică, ori spunem că am încercat, astea-s argumentele… și ne vedem fiecare de drumul lui”, a declarat, marţi seara, Marcel Ciolacu.

Florin Cîţu pare de cu totul altă părere

În contextul PNRR-ului a vorbit, tot marţi, imediat după negocierile avute cu PSD, şi Florin Cîţu. În opinia sa, acesta a transmis însă un mesaj foarte diferit.

Astfel, “La PNRR nu se poate modifica nimic pentru perioadă foarte lungă de timp”, a declarat preşedintele PNL.

“PNRR a fost aprobat într-o formă. Nu se poate rediscuta în acest moment”, a mai spus acesta, întrebat de jurnalişti dacă se poate discuta despre modul de alocare a fondurilor din PNRR către potenţialii beneficiari.

De ce nu s-a aruncat PSD pe postul de preşedinte al Camerei Deputaţilor?

În contextul politico-administrativ, tot marţi seara, Marcel Ciolacu a mai vorbit despre postul de preşedinte al Camerei Deputaţilor, lăsat liber de Ludovic Orban.

Liderul PSD a atras atenţia că partidul său avea voturile necesare pentru a-şi instala un om în fruntea Camerei, însă acum nu mai este vorba despre “vânătoare de funcţii”, ci despre un “mariaj guvernamental” cu cei din PNL.

În acest sens, “Am încercat să îi lămuresc și pe viitorii colegi de coaliție. PSD are voturile necesare pentru a-și instala președintele la Camera Deputaților. Are această majoritate de mai mult timp, dar nu am făcut acest lucru.

Eu personal am spus că nu mă interesează funcțiile. Putem construi o majoritate, dacă nu, rămânem în opoziție. Am depășit demult vânătoarea de funcții”, a explicat Marcel Ciolacu.