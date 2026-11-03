Fundația Friedrich Ebert România și Syndex România estimează la 4.407 lei pe lună coșul pentru un adult care locuiește singur, la prețurile din septembrie 2026. Suma este cu 1.708 lei peste salariul minim net de 2.699 lei folosit în comparație, dar acel net depinde de condițiile în care este plătit angajatul.

În septembrie 2025, coșul pentru o persoană singură era de 4.322 lei pe lună, potrivit actualizării publicate atunci de cele două organizații. Estimarea a crescut cu 85 de lei într-un an; diferența față de salariul minim nu este, așadar, o creștere nouă de 1.708 lei a costurilor.

Cât din coș acoperă salariul minim

Din iulie 2026, salariul minim brut este de 4.325 lei pe lună, conform Hotărârii Guvernului nr. 146/2026. Brutul este suma din contract înainte de reținerea taxelor, nu suma primită în cont.

Netul de 2.699 lei folosit în comparație rezultă pentru un angajat cu normă întreagă, la locul de muncă principal, al cărui salariu de bază este egal cu minimul legal. Calculul presupune și un venit brut luat în considerare de cel mult 4.600 lei, precum și aplicarea facilității de 200 lei pe lună fără taxe, valabilă din iulie până în decembrie 2026. Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, suma netă poate fi alta.

La netul de 2.699 lei, venitul acoperă aproximativ 61% din coșul estimat pentru adultul singur. Diferența este de 1.708 lei lunar sau 20.496 lei în 12 luni, numai dacă venitul și costul estimat ar rămâne neschimbate.

De ce bugetul real poate fi diferit

Coșul nu este factura unei persoane anume. Metoda publicată în 2018 de Fundația Friedrich Ebert România, Syndex România și Institutul de Cercetare a Calității Vieții cuprinde 11 grupe de cheltuieli, de la hrană și locuință până la sănătate, timp liber și bani puși deoparte pentru nevoi neprevăzute. Valoarea pentru adultul singur este derivată din calculul făcut pentru familia cu doi adulți și doi copii și este mai puțin precisă decât aceasta.

În sumele pe categorii prezentate pentru adultul singur, locuința reprezintă 1.479 lei, cheltuielile curente ale locuinței 465 lei, iar hrana 818 lei pe lună. Împreună, acestea ajung la 2.762 lei, cu 63 de lei peste netul folosit în comparație. Coșul cuprinde și 401 lei pentru economii și cheltuieli neprevăzute; fără această sumă, celelalte cheltuieli estimate ar fi de 4.006 lei.

Cei 1.479 lei nu reprezintă o chirie valabilă în orice oraș. Calculul pentru locuință folosește prețul pe metru pătrat, dobânda creditului și cursul euro-leu, în timp ce chiria și întreținerea plătite efectiv depind de situația fiecărei persoane. În actualizarea pentru 2026, dobânda anuală efectivă medie folosită la calcul a coborât de la 7,55% la 6,35%, iar cheltuiala estimată pentru cumpărarea locuinței a scăzut cu 1,9%.

Adunarea sumelor rotunjite pentru cele 11 grupe dă 4.409 lei, cu 2 lei peste totalul publicat de cele două organizații. Pentru comparația cu salariul minim, totalul folosit este cel publicat de Fundația Friedrich Ebert România și Syndex România: 4.407 lei.

Cât este coșul pentru alte gospodării

Actualizarea pentru septembrie 2026 dă valori lunare diferite după numărul membrilor familiei:

Doi adulți fără copii: 7.150 lei.

Doi adulți și un copil: 9.574 lei.

Doi adulți și doi copii: 11.668 lei.

Pentru ultima categorie, valoarea era de 11.370 lei în septembrie 2025, cu 298 lei mai puțin. Actualizarea publicată la 26 octombrie 2026 estimează cheltuieli pentru un trai decent; nu stabilește un nou salariu minim sau o sumă pe care fiecare gospodărie este obligată să o cheltuiască.