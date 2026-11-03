În primele nouă luni din 2026, statul a plătit dobânzi cu circa 16 miliarde de lei mai mari decât investițiile finanțate din bani proprii, potrivit comparației publicate de Ziarul Financiar. Diferența arată cât apasă costul împrumuturilor asupra bugetului, dar nu înseamnă că oamenii au deja o taxă nouă de plătit.

În datele de execuție ale Ministerului Finanțelor, dobânzile sunt de 50,63 miliarde de lei. Cheltuielile de capital, adică o parte a banilor folosiți pentru investiții, sunt de 35,25 miliarde de lei. Între aceste două sume diferența este de 15,38 miliarde de lei.

Cheltuielile de capital nu sunt însă o rubrică numită exact „investiții din resurse proprii”. Nici comparația cu ele nu înseamnă că toate investițiile statului au fost mai mici decât dobânzile.

Dobânzile au crescut cu aproape 27% față de 2025

În primele nouă luni din 2025, statul plătise aproximativ 39,94 miliarde de lei pentru dobânzi. În aceeași perioadă din 2026, suma a ajuns la 50,63 miliarde de lei: un plus de 10,69 miliarde de lei, adică aproximativ 26,8%, potrivit datelor Ministerului Finanțelor.

Cheltuielile de capital au mers în direcția opusă: cele 35,25 miliarde de lei plătite până la sfârșitul lui septembrie 2026 sunt cu 11,6% sub nivelul din aceeași perioadă a anului trecut. Această scădere privește cheltuielile de capital, nu toate investițiile statului.

Investițiile totale au depășit dobânzile

Ministerul Finanțelor a raportat investiții totale de 107,77 miliarde de lei în primele nouă luni din 2026, față de 82,61 miliarde de lei în aceeași perioadă din 2025. Totalul din 2026 a fost cu 57,14 miliarde de lei mai mare decât dobânzile plătite în acele nouă luni.

Din investițiile totale, 65,6%, adică aproximativ 70,70 miliarde de lei, au fost plăți pentru proiecte finanțate prin fonduri europene și prin Planul Național de Redresare și Reziliență, care cuprinde și împrumuturi. Restul până la total nu poate fi numit automat „investiții din resurse proprii”: împărțirea folosită pentru această pondere nu este aceeași cu rubrica de cheltuieli de capital.

Rectificarea bugetului nu introduce o taxă nouă din cauza dobânzilor

Bugetul inițial al anului 2026 a fost stabilit prin Legea nr. 43, publicată la 27 martie 2026. După execuția pe primele nouă luni, Guvernul a aprobat rectificarea prin Ordonanța de urgență nr. 41 din 30 octombrie 2026.

Prin rectificare, veniturile estimate scad cu aproximativ 4,7 miliarde de lei, iar cheltuielile prevăzute scad cu aproximativ 1,2 miliarde de lei. Deficitul prevăzut crește cu circa 3,5 miliarde de lei, la 130,3 miliarde de lei; ținta de 6,2% din valoarea economiei rămâne neschimbată. Guvernul a prevăzut și 2 miliarde de lei pentru reducerea unor datorii neplătite ale autorităților locale.

Rectificarea nu stabilește o taxă nouă ca urmare a creșterii dobânzilor. Măsurile fiscale anterioare la care face trimitere execuția bugetară țin de Legea nr. 141/2025, publicată în iulie 2025, nu de o decizie luată acum din cauza acestei comparații.

Pentru restul anului 2026, Ziarul Financiar indică un necesar estimat de 70 de miliarde de lei, atât pentru acoperirea deficitului, cât și pentru înlocuirea unor împrumuturi ajunse la scadență. Suma este o estimare a banilor de obținut până la sfârșitul anului, nu o plată deja făcută.