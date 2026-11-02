Ministerul Finanțelor, condus de Alexandru Nazare, a lansat luni, 2 noiembrie 2026, trei împrumuturi în euro pe patru, opt și 12 ani, la costuri orientative de până la 7,07% pe an, potrivit datelor Bloomberg. Suma împrumutată și costurile stabilite la încheierea operațiunii vor arăta cât va avea de plătit statul din buget în anii următori.

Banii sunt destinați acoperirii cheltuielilor care depășesc încasările statului și înlocuirii unor datorii ajunse la plată. Nazare a spus, la sfârșitul lunii octombrie, că statul mai avea de finanțat aproximativ 70 de miliarde de lei în ultimele opt săptămâni ale anului.

În cursul zilei de 2 noiembrie, investitorii au cerut titluri în valoare totală de 8,5 miliarde de euro, conform datelor Bloomberg. Această cifră arată interesul pentru ofertă, nu suma pe care statul a împrumutat-o și nici cât va folosi pentru fiecare dintre cele două destinații.

Costurile orientative au scăzut în cursul zilei

La lansare, costurile estimate creșteau odată cu durata împrumutului. Ulterior, Ministerul Finanțelor a putut cere condiții mai bune pentru toate cele trei tranșe. Din ratele de referință și diferențele față de acestea raportate de Bloomberg rezultă următoarele valori orientative; marjele indicate ulterior au coborât la 195, 290 și 340 de puncte de bază peste midswap pentru tranșele de patru, opt și, respectiv, 12 ani:

Pe patru ani: aproximativ 5,5% pe an la lansare și 5,33% ulterior; cereri de cumpărare de 2,1 miliarde de euro.

Pe opt ani: aproximativ 6,51% pe an la lansare și 6,29% ulterior; cereri de cumpărare de 3,8 miliarde de euro.

Pe 12 ani: aproximativ 7,07% pe an la lansare și 6,87% ulterior; cereri de cumpărare de 2,6 miliarde de euro.

Procentele arată costul estimat la care investitorii erau dispuși să cumpere titlurile în acele momente. Ele nu sunt costurile finale ale împrumuturilor. Nici totalul de 8,5 miliarde de euro cerut de investitori nu se transformă automat în datorie: statul decide cât vinde din fiecare tranșă.

Prima ieșire externă din 2026 a avut alte durate și monede

La prima operațiune de acest fel din 2026, Ministerul Finanțelor a atras bani și în euro, și în dolari. Randamentul arată costul rezultat din prețul de vânzare al titlului, iar cuponul este dobânda înscrisă în acesta. Condițiile încheiate atunci au fost:

2,25 miliarde de euro pe șapte ani, cu randament final de 4,638% și cupon de 4,625%.

2 miliarde de dolari pe aproximativ zece ani, până în iulie 2036, cu randament final și cupon de 5,750%.

750 de milioane de euro prin vânzarea unor titluri care ajung la plată în septembrie 2044, cu randament final de 5,966% și cupon de 6,000%.

Aceste procente nu arată singure că noul împrumut este mai scump în aceeași măsură pentru fiecare tranșă. Duratele diferă, iar operațiunea anterioară a inclus și dolari. Comparația exactă va depinde și de prețurile la care sunt vândute noile titluri.

Împrumutul pe 12 ani are reguli pentru folosirea banilor

Tranșa pe 12 ani este o obligațiune verde. Potrivit regulilor Ministerului Finanțelor pentru aceste obligațiuni, o sumă egală cu banii obținuți poate finanța sau refinanța proiecte din energie regenerabilă, economie de energie, reducerea poluării, transport curat, apă, adaptare la schimbările climatice, clădiri verzi și protejarea resurselor naturale.

Ministerul trebuie să arate cum a împărțit banii și ce rezultate au proiectele. Raportarea este prevăzută anual, începând la un an după emitere, până când banii sunt alocați integral.

Pentru operațiunea din 2 noiembrie, următorul pas anunțat era stabilirea, în aceeași seară, a sumelor vândute și a condițiilor finale pentru fiecare dintre cele trei împrumuturi.