Rata lunară pe care o poți lua în calcul pentru un credit ipotecar este cea mai mică dintre suma acceptată de bancă și suma care îți rămâne după cheltuielile reale, economii și o rezervă pentru neprevăzut. Ca să o afli, faci două calcule separate pe același buget: unul pentru limita băncii și unul pentru banii tăi.

Cât îți permite calculul băncii

Gradul de îndatorare arată ce parte din venitul lunar acceptat de bancă merge către datorii. Aduni ratele existente și rata noului credit, împarți totalul la venitul net acceptat de bancă, apoi înmulțești cu 100. Regulamentul BNR nr. 17/2012 stabilește limita obișnuită de 40% din acest venit. Plafonul se aplică de la 1 ianuarie 2019.

Limita poate fi de 45% dacă este primul credit pentru cumpărarea locuinței în care vei sta și nu deții, nici nu ai deținut o altă locuință. Banca îți verifică veniturile și datoriile chiar dacă te încadrezi în acest plafon. Nu există o listă unică de venituri acceptate integral de toate băncile: fiecare stabilește ce venituri ia în calcul și cât acceptă din ele.

Un card de credit sau o descoperire de cont intră în calcul chiar dacă limita aprobată nu este folosită integral. Banca socotește cel puțin 3% din acea limită. Dacă plățile unui credit nu sunt egale, ia în calcul cea mai mare plată din durata lui, nu doar rata mai mică de la început.

Ce rată rezultă din venit și datorii

La un venit net acceptat de bancă de 8.000 de lei, de exemplu, 40% înseamnă cel mult 3.200 de lei pentru toate obligațiile lunare. Dacă există deja o rată de 700 de lei și un card cu limita de 10.000 de lei, pentru card intră în calcul cel puțin 300 de lei. Pentru noul credit rămân 3.200 minus 700 minus 300, adică 2.200 de lei pe lună.

Cu o rată nouă de 2.200 de lei, calculul este (700 + 300 + 2.200) împărțit la 8.000, apoi înmulțit cu 100: gradul de îndatorare este 40%. Dacă limita cardului nu este folosită, cei 300 de lei nu sunt automat bani plătiți lunar. După rata veche și cea nouă rămân efectiv 5.100 de lei din venit pentru restul bugetului.

Cât suportă bugetul tău

Calculul personal pornește de la venitul net încasat, care poate fi diferit de suma acceptată de bancă. Din el scazi ratele existente, cheltuielile de trai, costurile lunare ale locuinței, economiile pe care vrei să le păstrezi și o rezervă pentru neprevăzut. Ce rămâne este rata maximă din bugetul tău, nu un plafon stabilit prin lege.

În bugetul ipotetic de mai jos, venitul încasat este tot de 8.000 de lei. Sumele pentru trai, locuință, economii și rezervă sunt doar o împărțire de exemplu: trebuie înlocuite cu cheltuielile proprii.

Post Lei pe lună Rol Venit net 8.000 Bani încasați Rată veche 700 Plată lunară Hrană, transport, sănătate, copii 3.200 Trai Facturi, întreținere, asigurări, taxe, reparații 1.200 Locuință Economii 700 Bani puși deoparte Rezervă 300 Neprevăzut Disponibil pentru rata nouă 1.900 Rezultat

Calculul personal este 8.000 minus 700, minus 3.200, minus 1.200, minus 700, minus 300: rămân 1.900 de lei pentru noua rată. Banca ar putea încadra în plafon o rată de 2.200 de lei, dar acest buget lasă loc pentru cel mult 1.900 de lei. Cu rata de 1.900 de lei, rămân 5.400 de lei pentru trai, costurile locuinței, economii și rezervă.

Avansul, taxele plătite la cumpărare și celelalte costuri de început cer bani separați; nu dispar pentru că rata lunară se încadrează în plafon. În bugetul lunar intră și costurile care continuă după mutare, precum asigurările, întreținerea și reparațiile. Dacă o cheltuială dispare odată cu mutarea, cum ar fi chiria plătită pentru locuința veche, nu o socotești și după cumpărare.

Ce se întâmplă dacă rata sau venitul se schimbă

În același exemplu, o rată care urcă de la 1.900 la 2.200 de lei lasă un gol de 300 de lei în buget, dacă restul sumelor rămân la fel. Dacă venitul scade cu 700 de lei, la 7.300 de lei, rata pe care o suportă bugetul coboară la 1.200 de lei. Păstrarea ratei de 1.900 de lei ar lăsa atunci un gol de 700 de lei.

Pentru un credit ipotecar, OUG nr. 52/2016 cere creditorului să verifice și capacitatea de plată dacă venitul scade, dobânda crește sau cursul se schimbă nefavorabil. Verificarea privește durata creditului, nu doar prima rată. Valoarea locuinței nu ține locul banilor necesari pentru plata ratelor.

Pașii înainte de cererea de credit

Ia venitul net din fluturașul de salariu sau cere băncii suma pe care o acceptă. Nu porni de la salariul brut; deducerile și scutirile pot schimba suma încasată. Adună ratele existente. Notează separat limitele cardurilor și ale descoperirilor de cont și calculează cel puțin 3% din fiecare. Calculează cât loc rămâne pentru noua rată sub plafonul bancar care ți se aplică. Verifică extrasele de cont din ultimele 6-12 luni. Adună cheltuielile obișnuite, dar și pe cele rare, apoi rezervă bani pentru economii și neprevăzut. Compară cele două rezultate și folosește suma mai mică. Păstrează separat banii pentru avans și costurile cumpărării. Cere băncii lista actelor pentru veniturile tale și o simulare a ratei după perioada cu dobândă fixă. Suma creditului depinde și de dobândă, durată, avans, valoarea locuinței, moneda împrumutului și analiza băncii.

Întrebări frecvente

Pot depăși limita de 40%?

Creditorul poate folosi o excepție pentru cel mult 15% din volumul trimestrial eligibil al creditelor sale; nu este un drept al fiecărui client. Excepția nu se aplică unui credit de peste echivalentul a 250.000 de euro, iar venitul considerat suficient nu poate fi sub salariul mediu net pe economie.

Este aceeași limită pentru un credit în valută?

Nu. Pentru o persoană fără venituri care să o protejeze de schimbarea cursului, plafonul este de 20% sau de 25% pentru prima locuință care îndeplinește condițiile.

Contează dacă împrumutul continuă după pensionare?

Da. Banca trebuie să verifice dacă venitul probabil permite încadrarea în plafon pe toată durata creditului, inclusiv după vârsta estimată a pensionării.

Cât timp am să citesc oferta?

La un credit ipotecar, clientul trebuie să primească FEIS, fișa cu informații despre credit adaptate lui, cu 15 zile calendaristice sau mai mult înainte să accepte oferta ori să semneze contractul. În ea poți verifica ratele și condițiile propuse.

Ce fac dacă banca îmi respinge cererea?

Creditorul trebuie să comunice respingerea și motivele ei în cel mult două zile lucrătoare. Poți depune o petiție și păstra numărul de înregistrare; creditorul trebuie să răspundă în cel mult 30 de zile calendaristice. Dacă răspunsul nu vine sau nu te mulțumește, te poți adresa CSALB ori, după caz, ANPC.

Ce fac dacă venitul scade după ce am luat creditul?

Cere creditorului în scris să îți analizeze situația înainte să acumulezi restanțe. Pentru un credit ipotecar, soluțiile pot include schimbarea duratei, a dobânzii sau a felului în care plătești ratele.

Surse verificate la 3 noiembrie 2026: Regulamentul BNR nr. 17/2012; Regulamentul BNR nr. 6/2018; OUG nr. 52/2016 privind creditele pentru locuințe; ANAF, informații despre veniturile salariale din 2026; Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar, informații pentru consumatori.