Romgaz avertizează că poate pierde concesiunea pentru perimetrul de gaze Trident din Marea Neagră și că ar putea fi nevoită să anuleze investițiile de 101,5 milioane de lei făcute acolo până la 30 iunie 2026, potrivit unui prospect citat de Profit.ro. Pentru companie și pentru deținătorii acțiunilor sale, aceasta este o pierdere posibilă, nu una deja înregistrată.

Concesiunea nu fusese reziliată la data prospectului, arată Romgaz. Trident este un proiect în care gazele sunt încă evaluate; avertismentul companiei privește investiția, nu anunță o scumpire a facturilor plătite acum de gospodării.

Cele 101,5 milioane de lei sunt încă investiții, nu bani pierduți

Suma expusă reprezintă aproximativ 5,85% din profitul net de 1.735,9 milioane de lei raportat de Grupul Romgaz pentru primele șase luni din 2026. Față de totalul bunurilor și altor resurse înregistrate de grup la 31 decembrie 2025, de 24.957,9 milioane de lei, reprezintă aproximativ 0,41%. Sunt comparații între perioade diferite, nu sume deja scăzute din profit sau din patrimoniu.

Romgaz deține 12,2% din Trident. Restul de 87,8% aparține Lukoil Overseas Atash BV, compania care conduce lucrările și care este controlată, în ultimă instanță, de grupul petrolier rus PJSC Lukoil. Potrivit situațiilor financiare ale Lukoil Overseas Atash BV, aceasta este deținută 100% de LUKOIL International Upstream Holding B.V. Prospectul Romgaz din septembrie 2025 arată că acordul de concesiune a fost aprobat de Guvern în octombrie 2011, iar participarea Romgaz a fost aprobată în septembrie 2012.

Sonda care trebuia să arate dacă gazele pot fi vândute nu a fost forată

În aprilie 2024, autoritatea pentru resurse minerale a aprobat intrarea partenerilor într-o nouă etapă de evaluare. Aceasta prevedea forarea și testarea unei sonde, pentru a vedea cât gaz poate fi extras și dacă exploatarea ar putea aduce bani. Potrivit avertismentului Romgaz din prospectul citat de Profit.ro, lucrările obligatorii nu au fost executate, iar etapa nu a mai fost prelungită. Perioada de explorare și evaluare era 2021-2026, iar, potrivit Mediafax, ANRMPSG a respins în octombrie 2026 solicitările Lukoil de prelungire, fără ca sursa publică să precizeze numărul hotărârii sau data exactă a actului.

Romgaz leagă blocajul de sancțiunile impuse Lukoil: Regatul Unit a anunțat măsurile sale la 15 octombrie 2025, iar Statele Unite la 22 octombrie 2025. În februarie 2026, Lukoil Overseas Atash BV a înștiințat statul român că sancțiunile o împiedică să continue lucrările și a cerut mai mult timp pentru îndeplinirea obligațiilor, potrivit informațiilor publicate de Profit.ro.

Testarea sondei trebuia să confirme volumul de gaze și dacă extracția lor ar fi rentabilă. Proiectul nu are în documentele Romgaz din dosar o producție comercială confirmată sau o dată stabilită pentru începerea exploatării.

Romgaz ar putea continua proiectul numai după o procedură decisă de Guvern

Legea petrolului în vigoare permite Guvernului să pună capăt unui acord petrolier în întregime sau numai pentru unul dintre titulari, din motive de securitate națională. Este nevoie de propunerea autorității competente și de avizul Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Guvernul stabilește cine iese din acord și de la ce dată.

Dacă acordul încetează numai pentru unul dintre parteneri, celălalt este înștiințat și are 30 de zile să aleagă dacă vrea să continue concesiunea. Termenul nu este o dată-limită deja stabilită pentru Romgaz: el ține de o eventuală decizie și de înștiințarea care ar urma. Continuarea ar avea nevoie de un act aprobat de Guvern și publicat în Monitorul Oficial.