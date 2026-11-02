Contractul de muncă se verifică în REGES-ONLINE, iar veniturile și contribuțiile declarate de angajator se verifică separat în contul personal de la ANAF. Nici extrasul REGES, nici raportul ANAF nu confirmă că banii au fost virați efectiv.

Salariații și foștii salariați pot vedea ce date a transmis angajatorul despre munca lor. O verificare separată, la CNAS, arată dacă persoana figurează ca asigurată la sănătate, nu dacă angajatorul a plătit contribuția.

Cum obții extrasul contractului din REGES

REGES este registrul în care angajatorii înscriu contractele de muncă. Hotărârea Guvernului nr. 295/2025 cere ca datele contractului să fie transmise cel târziu în ziua dinaintea începerii muncii.

Intră pe reges.inspectiamuncii.ro și deschide aplicația Salariat. Autentifică-te prin ROeID, cu un certificat digital calificat sau cu un cont activat la ghișeul inspectoratului teritorial de muncă (ITM). Pentru activarea la ghișeu ai nevoie de cartea de identitate. Alege „Solicită extras registru”. Selectează extrasul individual sau centralizator, perioada și formatul. Bifează declarația cerută în aplicație și descarcă documentul din zona solicitărilor.

Extrasul poate fi descărcat în PDF, XLSX sau CSV. În el poți verifica angajatorul, data și numărul contractului, funcția, durata, programul, salariul brut din contract, sporurile, suspendările, detașările și încetarea contractului. Poate apărea și vechimea în specialitate.

Salariul brut nu este suma primită în cont după taxe. REGES arată ce a înscris angajatorul despre contract, nu ce salariu a plătit efectiv. Dacă salariul contractual se schimbă, angajatorul are 20 de zile lucrătoare de la modificare să transmită noua valoare.

Unde vezi contribuțiile declarate la ANAF

În Spațiul Privat Virtual (SPV), contul personal de pe site-ul ANAF, solicitarea „D112Contrib” oferă datele despre contribuțiile declarate de angajator prin formularul 112. Raportul are date disponibile începând cu anul 2011.

Intră în contul personal SPV. Dacă nu ai cont, ai nevoie de unul pentru a folosi această verificare. Deschide „Solicitări”, apoi „Informații”. Alege „D112Contrib” și consultă raportul primit. Caută luna lucrată și compară venitul și contribuțiile declarate cu documentele salariale pe care le ai.

De obicei, angajatorul depune formularul 112 cel târziu pe 25, inclusiv, în luna de după cea pentru care se plătesc veniturile. Unele categorii de angajatori îl depun trimestrial, până pe 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului. Pentru o lună recentă care lipsește, primul lucru de verificat este termenul de depunere aplicabil angajatorului.

Ce arată cifrele și ce nu arată plata

REGES și raportul ANAF trebuie citite pentru aceeași perioadă, dar răspund la întrebări diferite. Primul arată salariul brut trecut în contract; al doilea arată veniturile și contribuțiile declarate. Salariul contractual și venitul declarat pentru o lună pot fi diferite, de pildă dacă au existat alte sume plătite pe lângă salariul de bază; o diferență trebuie lămurită cu angajatorul.

La un salariu brut de 6.000 de lei, de exemplu, dacă întreaga sumă intră în baza de calcul și nu se aplică deduceri ori alte rețineri, contribuția pentru pensie, CAS, este 1.500 de lei: 25% din 6.000 de lei. Contribuția pentru sănătate, CASS, este 600 de lei: 10% din 6.000 de lei. După scăderea lor rămân 3.900 de lei; impozitul de 10% este 390 de lei, iar salariul net din acest exemplu este 3.510 lei.

Angajatorul datorează separat, de regulă, contribuția asiguratorie pentru muncă de 2,25% din baza salarială. În exemplu, aceasta ar fi 135 de lei și nu se scade din nou din salariul net. Dacă extrasul REGES arată un brut contractual de 6.000 de lei, iar documentul salarial pentru o lună întreagă arată aceeași bază, sumele CAS și CASS declarate pot fi comparate cu cele din exemplu. Calculul nu se aplică automat când există deduceri, alte venituri sau reguli speciale.

De la 1 iulie până la 31 decembrie 2026, salariații eligibili care lucrează cu normă întreagă, au funcția de bază la acel loc de muncă și sunt încadrați la salariul minim nu plătesc impozit și contribuții pentru 200 de lei pe lună. Venitul brut nu trebuie să depășească 4.600 de lei, în condițiile prevăzute de lege. Salariul minim brut este de 4.325 de lei de la 1 iulie 2026, astfel că exemplul de 6.000 de lei nu folosește această facilitate.

Un raport „D112Contrib” arată ce a declarat angajatorul, nu este o dovadă că acesta a virat sumele. Extrasul REGES nu dovedește nici declararea, nici plata contribuțiilor. Pentru lămurirea virării banilor, salariatul poate cere în scris explicații și dovezi angajatorului, iar pentru o problemă fiscală se poate adresa ANAF.

Cum verifici asigurarea de sănătate

Deschide pagina de verificare a asiguraților din sistemul CNAS, SIUI. Introdu CNP-ul și numărul de verificare afișat pe pagină. Citește rezultatul și păstrează o captură dacă acesta nu corespunde situației tale.

Pentru salariați, calitatea de asigurat începe odată cu raportul de muncă, potrivit normelor CNAS. Dacă persoana apare ca neasigurată deși are contract activ, poate reverifica datele introduse, poate cere angajatorului să controleze declarația 112 și se poate adresa casei de asigurări de sănătate. Rezultatul din SIUI nu este o chitanță pentru contribuția plătită.

Ce faci când lipsesc date sau sunt greșite

Compară extrasul REGES și raportul ANAF cu contractul, actele adiționale și documentele salariale. Notează angajatorul, luna și cifra care nu se potrivesc. Cere angajatorului, în scris, verificarea și corectarea. Pentru o eroare în REGES, poți trimite și o notificare din aplicație, dacă angajatorul este activ acolo. Angajatorul răspunde de corectitudinea datelor din registru și trebuie să îndrepte erorile când află de ele. Dacă eroarea privește contribuțiile sau veniturile declarate, cere verificarea formularului 112 și depunerea unei declarații de corectare, dacă este cazul. Aceasta poate îndrepta și date care influențează perioadele luate în calcul la pensie. Dacă datele contractului nu sunt corectate, adresează sesizarea ITM de la sediul angajatorului, cu extrasul și actele de muncă. Pentru datele fiscale, adresează sesizarea ANAF, cu raportul SPV și documentele salariale; pentru calitatea de asigurat, casei de asigurări de sănătate, cu rezultatul SIUI și contractul. Pentru perioadele de pensie, cere verificarea la casa teritorială de pensii.

Un model scurt de cerere către angajator poate fi: Vă rog să verificați datele declarate pentru luna indicată și să corectați diferența dintre documentul salarial și raportul anexat. Vă rog să îmi comunicați ce ați constatat. La cererea scrisă a salariatului sau fostului salariat, angajatorul trebuie să elibereze adeverința despre activitate, salariu și vechime în cel mult 15 zile lucrătoare.

Întrebări frecvente

Pot căuta un contract doar după numele angajatorului?

Nu. Verificările REGES și SPV se fac prin contul personal al salariatului, legat de identitatea sa.

Există în SPV și un raport pentru veniturile folosite de bănci?

Da. Solicitarea „Venituri Formular Bancă” oferă veniturile pe ultimii doi ani în formatul transmis băncilor.

Pot vedea online toată vechimea de dinainte de 2006?

Nu toate perioadele vechi au istoric electronic. Pentru cele păstrate numai pe hârtie sunt necesare acte de la angajator, deținătorul arhivei sau ITM.

Cine îmi confirmă perioadele luate în calcul la pensie?

Pentru perioada de după 1 aprilie 2001, informațiile sunt disponibile în contul personal CNPP. Casa teritorială de pensii poate elibera, la cerere, o adeverință privind aceste perioade.

Unde se depune corectarea unei perioade lipsă din declarațiile pentru pensie?

Angajatorul verifică declarația. Pentru perioadele anterioare anului 2011, declarațiile de corectare se depun la casa teritorială de pensii; pentru cele începând cu 2011, la ANAF.

Surse verificate la 2 noiembrie 2026: Hotărârea Guvernului nr. 295/2025 și Ordinul nr. 1.107/2025 privind REGES-ONLINE; ghidul aplicației Salariat al Inspecției Muncii; materialul ANAF despre rapoartele din SPV și instrucțiunile formularului 112; normele CNAS și pagina SIUI; informațiile CNPP despre stagiul de cotizare; Codul fiscal, hotărârea privind salariul minim și ordonanța privind suma netaxabilă din 2026.