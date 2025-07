Cheltuieli record în retail! Românii au cheltuit 40 de miliarde € în 2024. Ce urmează. Potrivit unui raport recent realizat de compania de consultanță imobiliară Cushman & Wakefield Echinox, românii au cheltuit aproximativ 40 miliarde de euro în rețelele de retail mari în anul trecut. Aceasta reprezintă o creștere de 7.1% față de anul anterior. Deși rata de creștere pentru 2024 a fost mai lentă comparativ cu 2023 (+11.1% față de 2022), aceasta a rămas totuși peste rata inflației.

Defalcare pe sectoare de retail

Segmentul cel mai semnificativ al cheltuielilor a fost reprezentat de magazinele de alimente, care au cumulat 24 miliarde de euro, adică 60.3% din total. Cu toate acestea, acest sector a înregistrat doar o creștere de 5.2% în vânzări, sub rata anuală a inflației din 2024, care a fost de 5.6%.

A doua cea mai mare pondere a cheltuielilor a revenit magazinelor de tip DIY (Do It Yourself), cu 4.3 miliarde de euro (10.9%), urmate de sectorul electro-IT (3.6 miliarde de euro, 9.1%) și moda (2.5 miliarde de euro, 6.2%). Segmentul entertainment a fost inclus pentru prima dată în raport, având cheltuieli reduse.

În plus, bijuteriile (237 milioane de euro, 0.6%), încălțămintea (410 milioane de euro, 1%) și cosmeticele (569 milioane de euro, 1.4%) au avut o pondere mai mică în coșul de cumpărături al românilor anul trecut.

Cresterea vânzărilor pe segmente de retail

Raportul arată că toate segmentele de retail au înregistrat o creștere a cifrei de afaceri comparativ cu anul anterior, cele mai mari creșteri fiind raportate de cosmetice (+24%), magazinele specializate (+20.6%), home & deco (+16%), încălțăminte (+15.5%), alimente & băuturi (+14.9%) și produse pentru copii & jucării (+13.5%).

În contrast, cele mai scăzute rate de creștere în 2024 față de 2023, și care au fost sub rata inflației, au fost raportate de segmentele entertainment (+2.1%), sport (+3.6%), DIY (+5%) și magazinele de alimente (+5.2%). Este demn de menționat că 9 din cele 13 segmente analizate au raportat o creștere a vânzărilor peste rata inflației din 2024, conform Cushman & Wakefield Echinox.

Cele 13 segmente analizate cuprind magazinele de alimente (rețele mari de hipermarketuri/supermarketuri), modă, DIY, sport, încălțăminte, produse pentru copii & jucării, bijuterii, home & deco, alimente & băuturi, cosmetice, electro-IT, entertainment și magazine specializate. Împreună, cei 123 de retaileri au peste 7.000 de magazine în România, majoritatea situate în centre comerciale, parcuri de retail și galerii comerciale.

Tendințe și perspective pentru viitorul retailului românesc

Vlad Săftoiu, șeful departamentului de cercetare la Cushman & Wakefield Echinox, a comentat: „Studiul nostru ilustrează o schimbare a comportamentului consumatorului român în ultimul an. Deși cheltuielile pentru alimente și trai rămân foarte mari, o rată globală de creștere mai mare a fost înregistrată pentru produsele non-alimentare. Acesta este un semnal pozitiv pentru piața de retail, mai ales având în vedere că majoritatea segmentelor non-alimentare din studiul nostru au raportat creșteri cu două cifre, ceea ce indică un potențial puternic pentru operatorii care doresc să se extindă în România.”

Conform acestuia, dezvoltatorii continuă să își extindă portofoliile de retail, cu aproximativ 700.000 de metri pătrați de spații comerciale aflate în diverse stadii de dezvoltare, programate pentru livrare între 2025 și 2030.

Pentru consumatori, tendințele de pe piață sugerează că s-ar putea să existe mai multe opțiuni disponibile în anii următori, având în vedere creșterea numărului de spații comerciale. Aceasta ar putea duce la o competiție mai mare între retaileri, ceea ce ar putea, la rândul său, să determine o scădere a prețurilor și oferte mai atractive pentru clienți.

Pentru retaileri, datele sugerează că este esențial să își adapteze strategiile în funcție de comportamentul consumatorilor. O atenție mai mare la produsele non-alimentare și la segmentul de cosmetice și modă, care au arătat o creștere semnificativă, ar putea fi cheia succesului. De asemenea, este important ca retailerii să inoveze și să se concentreze pe experiența clienților pentru a rămâne competitivi.

Impactul digitalizării asupra retailului

Un alt aspect important pe care trebuie să-l ia în considerare retailerii este digitalizarea crescută a comerțului. Cu tot mai mulți consumatori care aleg să cumpere online, retailers ar trebui să investească în platforme web eficiente care să ofere o experiență de utilizare optimizată. Aceasta nu doar că va ajuta la atragerea de noi clienți, dar și la fidelizarea celor existent.

În plus, strategiile de marketing digital ar trebui să fie o prioritate, utilizând tool-uri de SEO și marketing pe rețelele sociale pentru a ajunge la un public cât mai larg. Cu un număr tot mai mare de români care își fac cumpărăturile online, retailul digital devine o parte esențială a peisajului comercial.

Importanța sustenabilității în retail

Pe lângă digitalizare, sustenabilitatea devine un alt principiu esențial pe care retailerii trebuie să-l adopte. Consumatorii devin din ce în ce mai conștienți de impactul alegerilor lor de cumpărare asupra mediului. Retailerii care promovează produse ecologice și practici de afaceri etice s-ar putea bucura de o loialitate sporită din partea consumatorilor.

Astfel, strategiile care integrează sustenabilitatea în modelul de afaceri pot crea nu doar o imagine pozitivă, ci și o diferențiere pe o piață competitivă. În plus, inițiativele împotriva risipei alimentare și cele care promovează reciclarea și reutilizarea pot atrage un segment din ce în ce mai mare de consumatori responsabili.

Finalizarea analizei pieței…

Pe scurt, datele furnizate de Cushman & Wakefield Echinox conturează un peisaj dinamic al retailului românesc, evidențiind atât provocările, cât și oportunitățile de creștere. Evoluțiile rapide în comportamentul consumatorilor și tendințele emergente în sectorul retail necesită adaptabilitate și inovație din partea tuturor actorilor implicați.