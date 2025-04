Vești bune pentru cuplurile din România! Cine poate primi voucherul pentru fertilizare in vitro. Guvernul României va susține și în acest an programul destinat fertilizării in vitro, oferind vouchere în valoare de 15.000 de lei. Aproximativ 10.000 de persoane vor putea beneficia de sprijinul acordat, conform noilor reglementări.

Fertilizare in vitro – sprijin financiar garantat și în 2025

Ajutorul financiar acordat în cadrul programului rămâne valabil și în acest an, însă cu respectarea unor condiții clare. Una dintre cele mai importante prevederi este că toate procedurile medicale trebuie realizate exclusiv pe teritoriul României, în unități medicale acreditate.

Programul se adresează femeilor cu vârsta între 20 și 45 de ani care suferă de probleme de fertilitate, precum și cuplurilor care își doresc un copil. Diagnosticul de infertilitate trebuie să fie stabilit de un medic specialist în obstetrică-ginecologie, cu experiență în tratamentul infertilității și în reproducerea umană asistată.

Cum sunt distribuite voucherele pentru fertilizare in vitro

Sprijinul financiar este împărțit în două tranșe distincte:

5.000 de lei pentru tratamentele medicamentoase;

10.000 de lei pentru procedurile medicale specifice fertilizării in vitro.

Din 2024, programul a devenit mai inclusiv: nu mai este obligatoriu ca ambii membri ai cuplului să fie cetățeni români. Este suficient ca unul dintre parteneri să dețină cetățenia română pentru a accesa acest sprijin.

O măsură strategică pentru viitorul demografic al României

Documentul oficial de fundamentare subliniază importanța strategică a programului:

„Programul social de interes național de susținere a cuplurilor și a persoanelor singure. Creșterea natalității pentru anul 2025 este esențială în contextul demografic dificil cu care se confruntă România. Scăderea natalității și îmbătrânirea populației sunt provocări majore ce afectează nu doar structura demografică a țării, ci și stabilitatea economică și socială pe termen lung.”

Mai mult decât o soluție pentru infertilitate, această inițiativă guvernamentală este privită ca o intervenție esențială la nivel național:

„Programul nu reprezintă doar o soluție pentru familiile care se confruntă cu infertilitatea. Ci și o intervenție strategică la nivel național pentru susținerea natalității. Acest sprijin contribuie la încurajarea tinerilor și nu numai, de a-și întemeia sau extinde familia.”