Ca să afli cât ai de plătit în 2026 impozit pe casă și pe mașină, cauți hotărârea privind taxele din localitatea ta, faci câte un calcul pentru fiecare bun și compari rezultatele cu sumele stabilite de primărie. Sumele datorate efectiv apar în decizia de impunere sau în evidența direcției locale de taxe.

Găsești regulile din localitatea ta

Caută pe site-ul primăriei sau al direcției locale de taxe „impozite și taxe locale 2026”. Deschide hotărârea consiliului local, toate anexele și modificările ulterioare. Verifică anul pentru care au fost stabilite taxele, nu doar data adoptării: hotărârea adoptată la Cluj-Napoca în decembrie 2025 stabilește taxe pentru 2026.

În hotărâre și în anexe caută separat cota pentru locuințe, tarifele auto, eventualele majorări, reduceri și bonificația pentru plata integrală. Pentru zona locuinței și încadrarea ei, compară datele din actele tale cu cele folosite de direcția locală de taxe.

Găsești hotărârea pentru 2026, anexele și modificările ei. Iei din actul de proprietate sau din documentația cadastrală suprafața și datele locuinței. Iei din actele mașinii capacitatea motorului, norma de poluare și, dacă este cazul, emisiile de CO2. Estimezi separat impozitul pe casă și pe mașină. Compari estimările cu decizia de impunere sau cu situația fiscală de la direcția locală. Dacă datele ori suma diferă, ceri situația detaliată și verifici termenul de contestare a deciziei.

Calculezi impozitul pe casă

Trebuie să știi în ce localitate și zonă se află casa, ce suprafață are, ce tip de clădire este, dacă are instalații, în ce an a fost construită sau renovată și cum este folosită. Calculul pornește de la suprafața construită din actele de proprietate sau din cadastru. Doar dacă aceasta nu se poate măsura din afară, înmulțești suprafața utilă cu 1,4.

Legea nr. 239/2025 dă pentru locuințe următoarele valori de calcul în 2026. Sunt lei pe metru pătrat, nu lei de plată:

Tip A: 2.677 lei/mp cu utilități; 1.606 lei/mp fără utilități.

Tip B: 803 lei/mp cu utilități; 535 lei/mp fără utilități.

Tip C: 535 lei/mp cu utilități; 469 lei/mp fără utilități.

Tip D: 335 lei/mp cu utilități; 201 lei/mp fără utilități.

Verifică în evidența fiscală ce tip de clădire a folosit primăria. Înmulțești suprafața construită cu valoarea corespunzătoare, apoi aplici coeficientul pentru rangul localității și zona casei. Dacă se aplică reducerea pentru vechime, o scazi din valoarea obținută; apoi aplici cota și eventualele majorări locale. Cota este cea din hotărârea pentru orașul tău: la Cluj-Napoca, pentru locuințele persoanelor fizice, a fost stabilită la 0,1% în 2026.

De exemplu, pentru o locuință de tip A, cu utilități și 60 mp utili, presupunând că suprafața construită nu poate fi măsurată, rezultă 60 × 1,4 = 84 mp. Cu un coeficient de zonă de 2,5 și o cotă de 0,1%, folosite în exemplul publicat de Direcția Fiscală Brașov, valoarea de calcul este 84 × 2.677 × 2,5 = 562.170 lei. Impozitul înainte de reduceri sau majorări este 562,17 lei, adică 562 lei după rotunjirea finală la leu. Exemplul nu este suma datorată pentru orice locuință de 60 mp.

OUG nr. 9/2026 reduce valoarea de calcul cu 15% pentru o clădire mai veche de 50 de ani, dar nu mai veche de 100 de ani, și cu 25% pentru una mai veche de 100 de ani. Vechimea se stabilește la 1 ianuarie. Dacă o parte din clădire este locuință și alta este folosită pentru o activitate economică, impozitul celor două părți se calculează separat și se adună.

Calculezi impozitul pe mașină

Pentru un autoturism cu motor termic, împarți capacitatea motorului, în centimetri cubi, la 200 și socotești orice fracțiune drept o grupă întreagă. Înmulțești numărul de grupe cu tariful pentru capacitatea motorului și norma de poluare. Tabelul de la art. 470 alin. (2) din Codul fiscal are pentru 2026 aceste tarife de bază; verifici apoi cotele și reducerile locale. Tarifele sunt în lei pentru fiecare grupă de 200 cmc sau fracțiune.

Motor, cmc Normă Lei/grupă Până la 1.600 Non-Euro-E3 19,5 Până la 1.600 E4 18,8 Până la 1.600 E5 17,6 Până la 1.600 E6 16,5 Până la 1.600 Hibrid peste 50 g CO2/km 16,2 1.601-2.000 Non-Euro-E3 29,7 1.601-2.000 E4 28,5 1.601-2.000 E5 26,7 1.601-2.000 E6 25,1 1.601-2.000 Hibrid peste 50 g CO2/km 24,6 2.001-2.600 Non-Euro-E3 92,2 2.001-2.600 E4 88,6 2.001-2.600 E5 82,8 2.001-2.600 E6 77,8 2.001-2.600 Hibrid peste 50 g CO2/km 76,3 2.601-3.000 Non-Euro-E3 182,9 2.601-3.000 E4 172,8 2.601-3.000 E5 154,1 2.601-3.000 E6 151,2 2.601-3.000 Hibrid peste 50 g CO2/km 149,8 Peste 3.000 Non-Euro-E3 319 Peste 3.000 E4 297,3 Peste 3.000 E5 294,4 Peste 3.000 E6 290 Peste 3.000 Hibrid peste 50 g CO2/km 275,5

De exemplu, un autoturism de 2.000 cmc, Euro 6, are 10 grupe de 200 cmc. Tariful de 25,1 lei pe grupă dă 10 × 25,1 = 251 lei, înainte de eventualele reguli locale. Pentru un autovehicul electric, impozitul este de 40 lei pe an.

Un hibrid cu emisii de cel mult 50 g CO2/km poate primi reducerea stabilită de consiliul local, de până la 30%. Bucureștiul a aprobat 30% pentru 2026. Verifică emisiile mașinii înainte să aplici reducerea: simpla denumire „hibrid” nu arată ce tarif sau reducere i se potrivește.

Verifici reducerile și suma datorată

Pentru persoanele cu handicap grav, reducerea este de 50%, iar pentru handicap accentuat, de 25%. Ea se aplică la clădirea de domiciliu, terenul aferent și un singur autovehicul cu motor sub 2.000 cmc. Actele care dovedesc dreptul se depun la direcția locală de taxe; pentru un beneficiar nou, reducerea începe din luna următoare depunerii. Cere direcției locale lista documentelor și modul în care primește cererea.

Art. 469 din Codul fiscal prevede și scutiri pentru anumite vehicule, între care cele istorice și cele aflate în stocul comercianților auto, precum și pentru unele persoane protejate prin legi speciale. Consiliul local poate acorda o bonificație de cel mult 10% pentru plata integrală până la 31 martie. În București, bonificația pentru 2026 a fost de 10% pentru clădiri, terenuri și vehicule; termenul a trecut.

Compară calculul cu decizia de impunere, evidența direcției locale de taxe sau portalul acesteia. Pe Ghișeul.ro, fără autentificare poți plăti doar dacă știi deja suma. Pentru a vedea obligațiile fiscale trebuie să intri în cont, dacă primăria este înrolată.

Dacă sumele diferă, verifică la casă suprafața, tipul, instalațiile, zona, vechimea și cota locală; la mașină, capacitatea motorului, norma Euro și reducerea aplicată. Cere situația fiscală detaliată direcției locale. Dacă decizia este greșită, Codul de procedură fiscală îți dă 45 de zile de la comunicarea ei pentru contestația depusă la direcția care a emis-o. În contestație treci datele tale, decizia contestată, motivele, dovezile și semnătura.

Întrebări frecvente

Am cumpărat mașina în 2026. Plătesc impozit pentru acest an?

De regulă, impozitul începe la 1 ianuarie 2027, iar cumpărarea trebuie declarată în 30 de zile. Dacă ai cumpărat, înmatriculat și vândut mașina în 2026, OUG nr. 7/2026 cere impozit și pentru 2026, cu termen de plată la data vânzării.

Am radiat mașina. Când încetează impozitul?

Depui declarația de radiere în 30 de zile. Nu mai datorezi impozit din 1 ianuarie al anului următor radierii.

Ce se întâmplă dacă am ratat termenul de plată?

Pentru 2026, termenele obișnuite au fost 31 martie și 30 septembrie. Pentru suma neachitată la termen se adaugă 1% din restanță pentru fiecare lună sau fracțiune de lună.

De ce apare impozitul restant după ce am plătit?

La taxele locale, plata poate acoperi mai întâi amenzi aflate în evidența primăriei. Cere direcției locale situația detaliată și verifică unde a fost înregistrată plata.

Surse verificate la 23 noiembrie 2026: Codul fiscal; Legea nr. 239/2025; normele de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin HG nr. 1/2016; OUG nr. 7/2026; OUG nr. 9/2026; Codul de procedură fiscală; hotărârile pentru 2026 ale consiliilor locale din Cluj-Napoca și București; Direcția Fiscală Brașov; Direcția de taxe locale Sector 5 București; Primăria Cluj-Napoca; Ghișeul.ro.