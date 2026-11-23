Decizia Curții Constituționale nr. 189/2026 nu hotărăște dacă pensionarii pot primi diferențe pentru indexările neaplicate în 2025 și 2026. Ea privește reguli din perioada 2020-2023, în timp ce pentru cei doi ani valoarea folosită la calculul pensiilor a fost menținută la 81 de lei prin alte acte.

Hotărârea nu aduce pensionarilor restanțe de plată, dar nici nu respinge cererile pentru 2025 și 2026. Pentru aceste cereri trebuie judecate regulile care s-au aplicat în anii respectivi, nu cele verificate în Decizia nr. 189/2026.

Ce a decis Curtea și ce ani privește hotărârea

Curtea Constituțională a pronunțat Decizia nr. 189 la 4 martie 2026. Publicată în Monitorul Oficial la 4 august 2026, hotărârea verifică prevederi din ordonanțe adoptate între 2020 și 2022, referitoare la valoarea punctului de pensie și la creșterile din perioada 2020-2023. Nu verifică actele care au stabilit valoarea folosită la calculul pensiilor în 2025 și 2026.

Curtea a respins ca neîntemeiată critica principală și a constatat că prevederile contestate respectă Constituția în raport cu acea critică. Alte critici au fost respinse fără a fi judecate pe fond. Decizia este definitivă și se aplică tuturor, dar numai pentru ceea ce a judecat.

În motivare, Curtea a legat stabilirea punctului de pensie și a creșterilor de banii disponibili în fondurile de asigurări sociale. Aceasta nu înseamnă că hotărârea a decis deja soarta fiecărui proces privind indexările din 2025 și 2026: ordonanța și legea aplicate în acești ani nu au fost obiectul ei.

De ce a rămas valoarea de calcul la 81 de lei

Din septembrie 2024, pensia publică se calculează folosind valoarea punctului de referință, adică suma înmulțită cu punctele adunate de fiecare pensionar. Casa Națională de Pensii Publice arată că această valoare a pornit de la 81 de lei și a rămas la 81 de lei în ianuarie 2025. Suma de 81 de lei nu este pensia lunară primită de toți oamenii.

Regula generală prevede o creștere anuală în ianuarie. La calcul intră inflația medie anuală și jumătate din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut, adică acea parte din creșterea salariului care rămâne după luarea în calcul a scumpirilor. Pentru 2025 însă, articolul XVII din Ordonanța de urgență nr. 156/2024 a păstrat valoarea la 81 de lei și a amânat aplicarea formulei.

Pentru 2026, articolul XXXI din Legea nr. 141/2025 a păstrat aceeași valoare. Casa de Pensii confirmă nivelul de 81 de lei pentru 2026. Legea prevede aplicarea formulei generale începând cu 2027, nu plata automată în acel an a unor diferențe pentru lunile din 2025 și 2026.

Ce înseamnă pentru o cerere de diferențe

În presă au fost avansate creșteri de 13% pentru 2025 și 7% pentru 2026, o pierdere cumulată de 20% și o valoare care ar fi trebuit să ajungă la 97 de lei. Acestea nu sunt sumele stabilite pentru plată prin actele aplicate în cei doi ani. Valoarea confirmată de Casa de Pensii este de 81 de lei; nici o diferență pentru o pensie anume nu rezultă doar din procentele respective, fără punctele și situația acelei persoane.

Un pensionar care contestă felul în care i-a fost stabilită sau recalculată pensia are un caz individual, diferit de întrebarea dacă tuturor li se datorează indexările din 2025 și 2026. Actul primit și data comunicării lui sunt necesare pentru verificarea căii și a termenului de contestare aplicabile acelui caz. Pentru deciziile de pensionare sau recalculare, termenul de contestare în instanță este de 45 de zile de la comunicare; pentru procesele pierdute definitiv în care a fost invocată excepția, revizuirea poate fi cerută în cel mult 3 luni de la publicarea deciziei CCR, dacă sunt îndeplinite condițiile legale, iar termenele trebuie verificate în dosarul concret. Decizia nr. 189/2026 nu deschide o procedură generală prin care Casa de Pensii să plătească automat diferențe pentru cei doi ani.