La un control legat de cumpărarea unei mașini, ANAF a găsit că banii folosiți erau cu 593.878 de lei peste veniturile declarate și a calculat un impozit de 415.714 lei. Cazul a fost relatat în exclusivitate de Newsweek România, pe baza datelor transmise de ANAF.

Impozitul comunicat este o sumă calculată, nu o încasare confirmată. Cota de 70% nu se aplică automat celui care cumpără o mașină scumpă sau are venituri declarate mici: Fiscul trebuie să stabilească faptul că sursa unor venituri nu poate fi identificată.

Potrivit datelor citate de Newsweek România la 23 noiembrie 2026, ANAF a încheiat 56 de controale legate de cumpărarea unor mașini care au costat, împreună, aproximativ 10 milioane de lei. În urma acestor verificări, instituția a calculat obligații fiscale suplimentare de peste 7 milioane de lei. Inspectorii au constatat și încălcări ale regulilor pentru plățile în numerar, pentru care au aplicat sancțiuni.

Când se aplică impozitul de 70%

Legea nr. 296/2023 a introdus în Codul fiscal cota de 70% pentru veniturile constatate de Fisc a căror sursă nu a fost identificată. Impozitul se calculează la suma stabilită prin verificarea fiscală, după ajustările prevăzute de lege, și se trece într-o decizie de impunere.

Diferența dintre veniturile declarate și prețul unei mașini poate duce la verificări, dar nu dovedește singură că banii au o sursă necunoscută. ANAF examinează banii intrați și ieșiți, precum și schimbările în bunurile persoanei pentru perioada verificată. În cazul relatat, instituția a comunicat impozitul calculat, fără ca știrea să identifice decizia fiscală aferentă cumpărătorului.

Aplicarea directă a cotei de 70% la diferența comunicată, de 593.878 de lei, dă 415.714,60 lei. Suma comunicată de ANAF pentru acest caz este de 415.714 lei. Cifrele arată ordinul de mărime al impozitului, însă calculul unei decizii fiscale pornește de la suma stabilită după verificare.

Cum poate dovedi cumpărătorul de unde are banii

În timpul verificării, persoana poate prezenta documente și explicații pentru banii folosiți. Pentru economii, actele trebuie să ajute la urmărirea sumelor acumulate și folosite în perioada controlată. Nu există o listă unică de documente potrivită tuturor cazurilor.

Dacă banii vin de la rude, Fiscul verifică atât de unde i-a avut persoana care i-a dat, cât și traseul lor până la cumpărător. În precizările publicate în martie 2025, ANAF arată că sumele primite de la rude pot fi donații neimpozabile sau împrumuturi, în funcție de situația dovedită. Transferul între rude nu este taxat automat cu 70%.

ANAF a anunțat că, în unele dintre controalele privind mașinile, a pus bunuri sub măsuri menite să ajute la recuperarea datoriilor fiscale. Aceasta nu schimbă regula de bază: proveniența banilor și suma de plată se stabilesc pentru fiecare persoană verificată.

Decizia fiscală poate fi contestată în 45 de zile

Raportul verificării stă la baza deciziei prin care Fiscul stabilește impozitul. Persoana care primește un act fiscal îl poate contesta în 45 de zile de la comunicarea lui, nu de la data controlului sau de la apariția unei știri.

Contestația se face în scris, cu motivele și dovezile pe care se sprijină, și se depune la organul fiscal care a emis actul. Termenul se calculează separat pentru fiecare persoană, de la data la care i-a fost comunicată decizia.