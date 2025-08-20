Val de foc peste România! Cod galben de caniculă în Capitală și 11 județe

România se pregătește pentru o nouă zi toridă, după ce meteorologii au emis o atenționare de cod galben de caniculă pentru Capitală și alte 11 județe. Temperaturile extreme și disconfortul termic ridicat vor marca ziua de joi, 21 august, iar autoritățile avertizează că indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic în mai multe zone ale țării.

Zonele afectate de valul de căldură

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, joi, 21 august, între orele 12:00 și 21:00, sunt vizate Banatul, sudul Crișanei și al Olteniei, sudul și centrul Munteniei, precum și sud-vestul Dobrogei.

„ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 21 august, interval orar 12 – 21

Fenomene vizate: caniculă și disconfort termic ridicat

Zone afectate: în Banat, sudul Crișanei și al Olteniei, sudul și centrul Munteniei, precum și în sud-vestul Dobrogei”, a transmis ANM.

Maximele vor varia între 35 și 37 de grade Celsius, cele mai ridicate temperaturi fiind înregistrate în regiunile sud-vestice ale țării.

Schimbări meteo în noaptea următoare

După orele caniculare, vremea se va modifica treptat. În noaptea de joi spre vineri, vestul și nord-vestul țării vor fi afectate de manifestări de instabilitate atmosferică. Vineri, 22 august, temperaturile sufocante se vor menține însă în sud și sud-est, unde canicula și disconfortul termic ridicat vor continua să se resimtă puternic.

Posibile avertizări suplimentare

Meteorologii au precizat că, în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor, avertizarea poate fi actualizată prin mesaje nowcasting pentru fenomene meteo severe.

„În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting)”, a precizat ANM.