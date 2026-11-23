Unele companii care au datorii din finanțări, garanții sau asigurări acordate în numele statului ar putea preda statului instalații și alte bunuri care încă funcționează, în loc să achite în bani. Schimbarea este propusă printr-un proiect de lege aflat la Senat, iar Consiliul Concurenței cere verificarea sumei pe care statul ar putea-o recupera prin alte căi înainte să accepte bunurile.

Proiectul L637/2026 nu este lege. El se află la comisiile Senatului, iar Camera Deputaților va lua decizia finală. Până atunci, firmele nu pot folosi noua categorie de datorii pentru a cere stingerea lor prin această procedură.

Ce datorii ar putea fi plătite cu bunuri

Regula din 2019 permite deja stingerea unor obligații către stat prin transferul unor bunuri folosite în activitatea unei companii. Proiectul adaugă în mod clar datoriile din finanțări, garanții, contragaranții și asigurări pe care băncile sau alte entități împuternicite prin lege le acordă în numele și în contul statului. Sunt incluse dobânzile, comisioanele și celelalte sume adăugate datoriei.

Expunerea de motive numește Exim Banca Românească, bancă deținută de stat, drept exemplu de entitate care a derulat astfel de operațiuni. Inițiatorii prezintă modificarea ca pe o lămurire a regulii existente, nu ca pe un drept nou. Pentru companiile care cer stingerea unei datorii, însă, textul arată expres ce sume pot intra în procedură.

Firma ar depune cererea la instituția căreia îi datorează banii sau la cea care recuperează datoria pentru stat. Bunurile acceptate ar trece în proprietatea publică a statului, iar datoria s-ar stinge numai în limita valorii lor. Dacă rămâne o sumă neacoperită, creditorul își păstrează dreptul de a o recupera. Proiectul dă instituției care primește cererea 30 de zile pentru a emite actul ce constată stingerea datoriei; termenul ar conta numai dacă legea intră în vigoare.

Cât ar recupera statul din bunurile primite

Valoarea folosită la stingerea datoriei se stabilește printr-un raport al unui evaluator autorizat: din valoarea bunurilor se scad obligațiile de mediu legate de ele. Această valoare nu răspunde singură la întrebarea cât ar putea încasa statul dacă ar încerca să recupereze banii prin alte proceduri.

În avizul din 12 noiembrie 2026, Consiliul Concurenței cere o evaluare independentă înainte de acceptarea bunurilor și o comparație cu recuperarea prin executare silită sau prin procedura aplicată unei firme care nu își mai poate plăti datoriile, numită insolvență. Consiliul vrea ca schimbul să fie acceptat numai dacă este cel puțin la fel de avantajos pentru stat ca aceste alternative.

Proiectul ar permite și ștergerea automată a ipotecilor puse în favoarea statului asupra bunurilor transferate. Consiliul Concurenței recomandă eliminarea acestei reguli: pierderea unei garanții ar putea reduce șansele statului de a recupera partea de datorie rămasă. Avizul este o recomandare, nu o modificare deja făcută în proiect.

Ce companii au fost menționate și ce urmează

Exim Banca Românească a precizat în ianuarie 2026 că facilitățile acordate Grup Servicii Petroliere, controlat de omul de afaceri Gabriel Comănescu, combinatului Liberty Galați, controlat de grupul Liberty al lui Sanjeev Gupta, și companiei publice Electrocentrale Craiova, la care statul este acționar majoritar prin Ministerul Energiei, sunt expuneri ale statului. Ele nu sunt împrumuturi aprobate de conducerea băncii pentru propriul bilanț. Proiectul nu numește aceste firme și nu stabilește cât datorează fiecare.

Marian Neacșu, viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne, și Radu Marinescu, deputat PSD și ministru al Justiției, se numără printre inițiatorii proiectului. Textul propune aplicarea noilor reguli și cererilor aflate deja în curs atunci când legea ar intra în vigoare.

Potrivit fișei proiectului de la Senat, proiectul nu este în procedură de urgență, iar termenul de adoptare tacită este de 45 de zile de la 9 noiembrie 2026 și se împlinește la 23 decembrie 2026. Dacă senatorii nu votează până atunci, proiectul merge mai departe în forma rezultată din această procedură; Camera Deputaților este camera care va decide forma finală.