Primul salariu se împarte din suma primită efectiv, nu din salariul brut trecut în contract. Separi mai întâi plățile care ajung la scadență până la următorul salariu; numai din ce rămâne pui bani deoparte, plătești în plus la datorii sau faci cheltuieli care pot aștepta.

Dacă prima plată acoperă doar o parte din lună, faci planul din acea sumă. Nu există un procent obligatoriu pentru cheltuieli, economii și datorii.

Pornești de la banii primiți

Din salariul brut se scad contribuția la pensie de 25%, contribuția la sănătate de 10% și impozitul pe venit de 10%. Impozitul se calculează după scăderea contribuțiilor și a deducerilor aplicabile. Pot exista și alte rețineri, astfel că suma din contract nu este suma disponibilă pentru cheltuieli.

Deducerea personală depinde, între altele, de venitul brut și de persoanele aflate în întreținere. Instrucțiunile ANAF pentru formularul 112 arată că persoanele de cel mult 26 de ani au o deducere în plus, egală cu 15% din salariul minim. Se adaugă 100 de lei pe lună pentru fiecare copil de cel mult 18 ani înscris la o unitate de învățământ. Aceste sume pot reduce impozitul dacă sunt îndeplinite condițiile legale; nu se adaugă ca atare la banii virați. Vârsta singură nu stabilește cât primește un angajat în cont.

De la 1 iulie 2026, salariul minim brut general este de 4.325 de lei lunar pentru programul normal de lucru, fără sporuri și adaosuri, conform Hotărârii Guvernului nr. 146/2026. Este o sumă brută. Dacă ai început lucrul în cursul lunii, verifici suma primită și calculul de pe fluturașul de salariu înainte să faci bugetul.

Separi plățile care vin înaintea următorului salariu

Notezi suma intrată în cont și data următoarei plăți salariale. Scrii fiecare scadență din acest interval: locuința, facturile, mâncarea, transportul necesar, asigurările și ratele minime. Scazi aceste plăți din banii primiți. Dacă rămâne o sumă, alegi cât intră într-o primă rezervă. Din rest hotărăști dacă plătești anticipat o datorie și cât lași pentru cheltuieli care pot fi amânate.

Pentru fiecare plată, treci ziua și suma de pe factură, contract sau graficul de rambursare. Modelul de mai jos arată și câți bani mai sunt după fiecare pas; la primul salariu parțial, nu completezi rubrica de încasare cu salariul unei luni întregi.

Operațiune Sumă și zi Sold rămas Salariu primit ___ lei, ___ ___ lei Locuință ___ lei, ___ ___ lei Facturi ___ lei, ___ ___ lei Hrană și transport ___ lei, ___ ___ lei Rate minime ___ lei, ___ ___ lei Rezervă ___ lei, ___ ___ lei Plată în plus ___ lei, ___ ___ lei

Cum arată împărțirea la 4.800 de lei primiți

La un salariu net primit de 4.800 de lei, de exemplu, plățile necesare până la următoarea încasare însumează 3.800 de lei. După acestea rămân 1.000 de lei: 4.800 minus 3.800. O împărțire posibilă a restului este 500 de lei pentru rezervă, 300 de lei în plus la o datorie costisitoare și 200 de lei pentru cheltuieli care pot fi amânate. După aceste alocări, soldul disponibil din exemplu este zero.

Cele 3.800 de lei trebuie desfăcute în plățile reale ale fiecărei persoane, cu suma și scadența fiecăreia. Altfel, cei 1.000 de lei pot părea disponibili înainte ca toate facturile să fie luate în calcul.

Ce se schimbă când primul salariu este parțial

La o primă plată de 2.400 de lei și obligații de 2.800 de lei până la următorul salariu, lipsesc 400 de lei: 2.400 minus 2.800. În acest caz, nu există bani pentru rezervă sau rambursare anticipată. În model, soldul se actualizează după fiecare scadență reală; totalul arată deja că ultima parte a plăților nu poate fi acoperită din această încasare.

Se amână cheltuielile care pot aștepta și se păstrează cu prioritate locuința, hrana, transportul necesar și plățile minime. Dacă o rată nu poate fi achitată, creditorul este contactat în scris înainte de scadență; pentru o plată către proprietar, discuția are loc tot înainte de termen. Niciun procent de economisire nu repară lipsa celor 400 de lei.

Rezerva se face din ce rămâne

O primă țintă poate fi echivalentul unei luni de cheltuieli esențiale. Pentru o rezervă mai mare, ING Bank folosește ca reper între trei și șase luni de asemenea cheltuieli, nu de salarii întregi. Înmulțești cheltuielile lunare pentru locuință, facturi, hrană, transport, asigurări și rate cu numărul de luni pe care vrei să le acoperi.

Rezerva trebuie să poată fi folosită repede și să nu depindă de prețul acțiunilor sau al criptomonedelor. În cazul conturilor și depozitelor eligibile, garanția pentru o persoană, la o bancă, acoperă valoarea în lei a 100.000 de euro. La un depozit la termen, retragerea înainte de scadență poate duce la pierderea dobânzii.

Plătești întâi ratele scadente, apoi compari costul datoriilor

Ratele minime și restanțele apropiate intră în lista plăților necesare. Pentru banii rămași după ele, compari datoriile după cost, nu doar după mărimea ratei lunare. DAE arată costul unui credit ca procent pe an; verifici și dobânda, comisioanele, suma totală de plată și eventualele penalități. Pentru creditele de consum, poți cere gratuit graficul cu ratele și termenele de plată.

La rambursarea anticipată a unui credit de consum cu dobândă fixă, compensația nu poate depăși 1% din suma plătită înainte de termen dacă mai rămâne peste un an sau 0,5% dacă mai rămâne cel mult un an. La dobânda variabilă nu se cere această compensație. Pentru creditele imobiliare, OUG nr. 52/2016 nu permite penalizări sau compensații la rambursarea anticipată; la o plată parțială poți alege o perioadă mai scurtă, o rată mai mică sau reducerea ambelor și poți cere simulări scrise.

Dacă venitul nu acoperă rata, trimiți creditorului o cerere scrisă și păstrezi dovada. În funcție de credit și de situație, poți cere schimbarea condițiilor de plată, prelungirea duratei sau refinanțarea. Dacă ai întârziat deja, ceri și situația exactă a datoriei, inclusiv dobânda și penalitățile.

Întrebări frecvente

Când se plătește primul salariu?

Angajatul trebuie să primească salariul măcar o dată pe lună, în ziua scrisă în contract sau în regulile locului de muncă. Dreptul la salariu există și în perioada de probă.

Trebuie să aplic regula 50/30/20?

Nu. BCR o prezintă ca model orientativ, nu ca obligație. La un salariu parțial sau la cheltuieli necesare mari, scadențele reale decid cât poate fi pus deoparte.

Ce fac dacă salariul nu este plătit?

Salariatul poate sesiza Inspectoratul Teritorial de Muncă. Dacă plata nu se face nici ulterior, poate cere salariile restante în instanță; dreptul de a le cere se prescrie în trei ani.

Ce fac dacă banca nu îmi rezolvă cererea?

Depui mai întâi cererea în scris la bancă sau la instituția financiară nebancară și păstrezi numărul de înregistrare. Poți apela la CSALB dacă trec 30 de zile și nu primești răspuns ori dacă răspunsul nu rezolvă problema. Trebuie să ai contractul, actele adiționale, extrasele și graficul de rambursare. Pentru încălcarea drepturilor consumatorului, poți sesiza ANPC.

Surse verificate la 23 noiembrie 2026: Hotărârea Guvernului nr. 146/2026; Codul fiscal și instrucțiunile ANAF pentru formularul 112; Codul muncii și informațiile Inspecției Muncii; OUG nr. 50/2010 și OUG nr. 52/2016, publicate de ANPC; Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare; CSALB; materialele ING Bank și BCR despre buget și fondul de urgență.