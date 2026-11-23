Iranul a reluat atacurile asupra unor obiective americane din statele Golfului, după o perioadă de acalmie. Pentru șoferii din România, riscul este ca problemele din transportul petrolului să ajungă să scumpească benzina și motorina, nu că prețurile de la pompă ar fi crescut deja din cauza acestor atacuri.

Pe 23 noiembrie 2026, benzina 95 costa în medie 9,01 lei pe litru în România, iar motorina 10,47 lei pe litru, potrivit PretCarburant.ro. Benzina era cu 0,07 lei pe litru mai ieftină decât în ziua precedentă și cu 0,36 lei mai ieftină decât cu șapte zile înainte.

Transportul prin Strâmtoarea Hormuz, pe unde trece petrol din regiune, a încetinit. Datele firmei de urmărire a navelor Kpler arată că sâmbătă au traversat-o cinci nave de transport, iar duminică nu a fost înregistrată niciuna, față de 31 în weekendul anterior.

Prețul de la pompă nu a urmat deocamdată atacurile

Scăderea numărului de nave arată o problemă pentru transport, dar nu stabilește cât va costa următorul plin în România. Prețurile afișate pe 23 noiembrie arată că benzina se ieftinise în ultima zi și în ultima săptămână; ele nu dovedesc că atacurile au schimbat prețul de la pompă.

GPL-ul costa în medie 4,84 lei pe litru în aceeași zi, potrivit PretCarburant.ro. Acestea sunt medii naționale, nu prețuri valabile la fiecare benzinărie. Pentru motorină și GPL, datele din dosar dau prețul zilei, fără o comparație verificată cu săptămâna precedentă.

Livrările de petrol scăzuseră deja în noiembrie

În octombrie 2026, prin regiune treceau între 15 și 16 milioane de barili de petrol pe zi, aproximativ cât înaintea războiului. În primele două săptămâni din noiembrie, fluxul a coborât la circa 13 milioane de barili pe zi, o scădere de aproximativ 20%, potrivit firmei de analiză Rystad Energy. Cifrele privesc o perioadă anterioară celor mai recente incidente și nu măsoară singure efectul acestora.

Petrolul nu s-a oprit complet. Aproximativ 80% din cantitatea exportată înaintea războiului continua să plece din regiune, cea mai mare parte prin Hormuz, sub protecția forțelor americane. Numărul navelor dintr-un weekend și volumul petrolului exportat zilnic sunt măsuri diferite: primul arată cât de mult a încetinit traficul recent, al doilea arată cât petrol circula la începutul lunii.

Trei nave au fost atacate, iar un incident este încă cercetat

Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au anunțat că trei nave operate de compania petrolieră Abu Dhabi National Oil Company au fost atacate în tranzit în săptămâna dinaintea zilei de 23 noiembrie. Separat, serviciul britanic care primește sesizări despre incidente maritime, UKMTO, a raportat un incident în Golful Oman care implica un petrolier și forțe militare.

Garda Revoluționară iraniană a susținut că două petroliere au lovit mine maritime și s-au oprit. Nu era confirmat dacă această afirmație privea incidentul raportat de UKMTO. În Bahrain, autoritățile au anunțat două persoane rănite și un incendiu la o instalație industrială civilă după un atac iranian.

Statele Unite au declarat că pot menține blocada navală a Iranului pe termen nelimitat. Cercetarea incidentului din Golful Oman era încă în desfășurare la 23 noiembrie.