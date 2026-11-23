Chimcomplex SA Borzești, companie condusă de Ștefan Vuza, a cerut Tribunalului Bacău să deschidă procedura numită concordat preventiv, prin care o firmă în dificultate încearcă să își negocieze plata datoriilor. Cererea contează pentru cei care au acțiuni sau bani de încasat de la companie, dar nu înseamnă că aceasta a intrat în insolvență.

Cererea a fost înregistrată pe 20 noiembrie 2026, în dosarul 4216/110/2026. La actualizarea din 23 noiembrie, fișa dosarului arăta că acesta se afla în prima etapă de judecată, fără ședințe înregistrate și fără o hotărâre publicată de deschidere a procedurii.

Ce înseamnă cererea pentru creditori și acționari

Prin concordat preventiv, o companie încearcă să ajungă la o înțelegere cu cei cărora le datorează bani, pentru a-și putea continua activitatea. În cazul Chimcomplex, depunerea cererii nu stabilește încă un nou calendar de plată sau o reducere a sumelor datorate. Aceste condiții nu pot fi deduse din numărul dosarului.

Nici pierderea din raportul financiar nu reprezintă suma pierdută automat de fiecare acționar. Ea arată rezultatul activității companiei; pentru creditori, contează separat cât li se datorează și ce condiții de plată vor rezulta din procedură.

Pierderea a crescut în timp ce vânzările au scăzut

În raportul financiar publicat la 19 noiembrie, Chimcomplex arată o pierdere netă de 147,853 milioane de lei pentru primele nouă luni din 2026. În aceeași perioadă din 2025, pierderea fusese de 87,811 milioane de lei. Diferența este de 60,042 milioane de lei.

Vânzările companiei au coborât de la 847,335 milioane de lei în primele nouă luni din 2025 la 812,593 milioane de lei în primele nouă luni din 2026, o scădere de 4,10%. Raportul menționează oprirea electrolizei pe platforma de la Onești și suspendarea, din 2025, a producției de oxo-alcooli. Chimcomplex operează și platforma de la Râmnicu Vâlcea.

Raportul, publicat cu o zi înaintea înregistrării cererii, prezenta poziția conducerii că riscul de insolvență era exclus. Conducerea spunea că urmărește renegocierea contractelor cu furnizorii și protejarea activității și a locurilor de muncă. Aceasta era evaluarea companiei la data raportării, nu o hotărâre a instanței asupra cererii depuse ulterior.

Cât datorează compania și cu cine negociază

La 30 septembrie 2026, datoriile totale ale Chimcomplex erau de 1.039.697.641 de lei, față de 1.033.675.935 de lei la 31 decembrie 2025. Comparația este cu sfârșitul anului trecut, nu cu septembrie 2025. Din totalul de la sfârșitul lunii septembrie, creditele și dobânzile însumau 622.501.679 de lei, iar suma trecută în dreptul CEC Bank era de 244.720.941 de lei.

Chimcomplex arată în raport că negociază cu instituțiile financiare schimbarea condițiilor contractelor de credit. Compania precizează că, la 31 decembrie 2025, nu respectase toate condițiile financiare prevăzute în aceste contracte. Sumele raportate drept datorii nu arată singure cât va recupera fiecare creditor.

La 31 martie 2026, acționarul majoritar era CRC Alchemy Holding BV, cu 84,5041% din capital; statul român, prin AAAS, deținea 8,9552%. Din 20 ianuarie 2026, Vuza Services SRL, reprezentată de Ștefan Vuza, este administrator și președinte al consiliului de administrație, cu mandat până la 30 iulie 2029.

Următorul pas este decizia instanței

Tribunalul Bacău urmează să se pronunțe asupra cererii de deschidere a concordatului preventiv. Pentru acționari și creditori, soluția instanței și condițiile unui eventual plan de plată vor arăta ce se schimbă efectiv.