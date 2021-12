Compania Viggo vrea să cucerească patria gentlemenilor cu costumele sale

Viggo, brandul românesc de îmbrăcăminte pentru bărbați, se extinde pe piața din Marea Britanie, unde a inaugurat un magazin de tip showroom. În locația din Londra, care a fost deschisă în urmă cu două luni, brandul vinde doar produse fabricate la comandă.

În planurile sale de viitor, Ionuț Marin, proprietarul brandului Viggo, spune că intenționează să deschidă și alte magazine în Londra, în funcție de cum va merge locația deja existentă,

Astfel, „A fost o provocare pentru un brand românesc să ne lansăm pe o piață la nivelul celei din Londra. În 2018 am deschis site-ul online în Marea Britanie și datorită comenzilor și interesului am decis ca Londra să fie primul oraș către export. Am avut oportunitatea de a deschide în această țară și din cauză că multe spații comerciale s-au închis și am obținut o ofertă bună pentru locația din centrul orașului”, a declarat Ionuț Marin, proprietarul Viggo, pentru wall-street.ro.

Însă, spre deosebire de magazinele din București, în care clienții pot achiziționa produsele de pe stoc sau pot alege costumele la comandă, la Londra locația este un showroom din care se preiau doar comenzile made to measure (la comandă).

În viziunea sa, „Clienții din Londra nu își pot alege hainele direct de pe raft, ci trebuie să le comande cu ajutorul consilierilor. Viitorul constă în acest concept pentru a elimina pe cât posibil surplusul de stocuri. Este un business de viitor pe care îl construim în primul showroom la Londra”, spune Ionuț.

Din punct de vedere organizatoric, antreprenorul precizează că ia în calcul deschiderea unui magazin conform conceptului din România și în Londra, în momentul în care vor reuși să pună pe picioare acest business și să atragă mai mulți clienți. Ionuț Marin apreciează că Londra este o piață cu un potențial fantastic. Deși prima lună de funcționare a fost una ceva mai dificilă deoarece brandul Viggo nu era cunoscut londonezilor, după participarea la două mari târguri de nunți, comenzile au venit rapid în cea de-a doua lună.

Viggo a închis în 2020 magazinele din Iași, Timișoara și Cluj

În România, în anul 2020, Viggo a închis mai multe locații deschise în țară în urmă cu trei ani: în Iași, Timișoara și Cluj. Ionuț Marin consideră că în aceste trei orașe majoritatea populației se uită mai mult la preț și mai puțin la calitate.

În explicaţiile sale, „Am luat aceste decizii deoarece dorim să ne menținem calitatea.Puteam să avem deschise aceste magazine, dar mergeam către o direcție nepotrivită cu filosofia brandului. Vrem să punem accent pe calitate și nu pe preț”, precizează acesta.

În contextul financiar, anul 2020 a fost unul dificil pentru companie. Din cauza restricțiilor sanitare, cele trei magazine din București au fost închise atunci când brandul lansa colecția de primăvară-vară, în care reprezentanții Viggo au investit cel puțin un milion euro. După redeschiderea locațiilor în iunie, compania a avut de pierdut deoarece clienții erau în căutare de reduceri.

În concluzie, deși 2020 a stopat mersul business-ului, anul acesta a fost ceva mai bun pentru Viggo. Brandul a înregistrat o creștere de 25% a produselor pe segmentul de ceremonie față de 2019.